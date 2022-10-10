Как снимали фильм «Собака Баскервилей»: овсянка для актеров и непослушный дог

Неожиданно согласился Никита Михалков, который только закончил работу над своим фильмом «Родня». Вместе с собой Михалков привез в Ленинград на съемки художника-постановщика Александра Адабашьяна, и Масленников понял, что ему не доверяют. Тогда режиссер показал, кто хозяин на съемочной площадке. Адабашьяну в итоге досталась роль не советника режиссера, а Бэрримора, которая оставалась вакантной.

Адабашьян преобразил своего героя – появился скрытый конфликт между Ватсоном и Бэрримором – доктор подозревал дворецкого, а тот не докладывал ему овсянку в тарелку. После этого фраза «Овсянка, сэр» ушла в народ.