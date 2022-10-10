Как снимали фильм «Собака Баскервилей»: овсянка для актеров и непослушный дог

Снять «Собаку Баскервилей» оказалось непросто. Роль Генри Баскервиля сначала получил Николай Губенко, но перед самыми съемками отказался, поэтому в срочном порядке пришлось искать замену.
Фильм «Собака Баскервилей» стал лучшим фильмом из серии телевизионных кинолент Игоря Масленникова о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. Надо сказать, что книга, по которой снята эта часть, одна из самых читаемых книг о сыщике, поэтому ответственность на режиссере лежала большая. Он не мог снять этот фильм плохо.
Неожиданно согласился Никита Михалков, который только закончил работу над своим фильмом «Родня». Вместе с собой Михалков привез в Ленинград на съемки художника-постановщика Александра Адабашьяна, и Масленников понял, что ему не доверяют. Тогда режиссер показал, кто хозяин на съемочной площадке. Адабашьяну в итоге досталась роль не советника режиссера, а Бэрримора, которая оставалась вакантной.
Адабашьян преобразил своего героя – появился скрытый конфликт между Ватсоном и Бэрримором – доктор подозревал дворецкого, а тот не докладывал ему овсянку в тарелку. После этого фраза «Овсянка, сэр» ушла в народ.
Кстати, о каше: ее готовился ассистентка по реквизиту. Овсянка получалась очень вкусной, ее с удовольствием ела вся съемочная группа после работы. Поэтому приходилось готовить две кастрюли – для съемок, и для актеров.
Сразу после начала съемок оператор Юрий Векслер попал в больницу с инфарктом, поэтому ему срочно пришлось искать замену – в студии работал Дмитрий Долонин, а на натурные съемки в Эстонию ездил Владимир Ильин.
Непросто оказалось поладить и с собакой Баскервилей. Пес должен был вызывать ужас у зрителей. Снимали собак разных пород. И, наконец, нашли большого дога, которого облепили светоотражающей лентой. Получилось очень забавно. После этого пса обмазали фосфором, но он мог потерять обаяние.
В итоге для собаки сделали специальную маску, вместо фосфора использовали смесь из стирального порошка и светоотражающего покрытия.
Собака в фильме должна была с агрессией бежать на камеру, а потом споткнуться от пули. Дог никак не хотел бежать на свет и не желал падать в нужный момент. Сняли семь дублей. В конце концов, пес устал и стал спотыкаться сам.
Старания не прошли напрасно. Фильм «Собака Баскервилей» стал самым популярным в серии экранизаций приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Источник:
АНТИФИШКИ
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