«Чародеи»: кто мог сыграть вместо Абдулова, и что происходило за кадром знаменитого мюзикла

На съемках также не обошлось без конфликтов. Валентин Гафт играл в мюзикле Аполлона Сатанеева: у артиста были запланированы совместные съемки с Александрой Яковлевой, однако артистка вызывала в нем раздражение. Причина: она часто путала реплики, из-за чего приходилось делать дополнительные дубли. В какой-то момент отношения между Гафтом и Яковлевой настолько обострились, что во время работы он схватил ее за шею. Актера не уволили, однако их совместные сцены снимали раздельно, а затем сводили на монтаже.