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«Чародеи»: кто мог сыграть вместо Абдулова, и что происходило за кадром знаменитого мюзикла

«Чародеи»: кто мог сыграть вместо Абдулова, и что происходило за кадром знаменитого мюзикла

Автор:
08 сентября 2022 10:24
Сообщество : Кино
Метки: Чародеи   актеры   кино   съемка   факты   фильм   фото   
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Культовая новогодняя сказка «Чародеи» вышла на экраны в 1982 году: кажется, у этого фильма не было шансов остаться незамеченной, ведь она собрала в кадре главных актеров своего времени и подарила взрослым и маленьким зрителям несколько часов волшебства.

В основу знаменитой сказки лег научно-фантастический роман братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», а именно адаптацию второй части книги «Суета сует»: впрочем, сценаристы в самих фантастов оказались достаточно предприимчивы и согласились изменить множество деталей текста для сценария будущего мюзикла.

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Сюжет сказки разворачивался вокруг молодого музыканта и настройщика инструментов Ивана, которому приходится побороться за свою возлюбленную Алену, сотрудницу необычного института волшебства НУИНУ. Съемки развернулись в Суздали, однако режиссер к тому моменту все еще не нашел своего героя.

Первым и весьма многообещающим претендентом на роль Ивана был Михаил Боярский, который к тому моменту уже зарекомендовал себя не только как актер, но и как музыкант. Однако киностудия была радикально против, боссы не видели в образе главного героя знаменитого актера.

Тогда режиссер предложил в качестве альтернативы Александра Абдулова — и снова получил отказ. В то же время съемки продолжались, а главного героя показывали со спины с помощью дублера. В конечном счете Абдулов был утвержден, но артист оказался настолько востребованным, что одновременно был занят еще над четырьмя проектами. Артиста удалось заполучить, но с одним условием: Абдулов был свободен для съемок только по ночам.

Некоторые детали мюзикла режиссеру приходилось менять прямо во время съемок. Так, Александра Яковлева была утверждена в проект на роль расчетливой и хитрой чародейки Аленушки, однако режиссер Константин Бромберг сомневался, удастся ли ей выглядеть не только опасной, но и очаровательной в кадре. Однако актриса быстро нашла общий язык с Абдуловым — их химия в жизни отлично сработала на экране.

Необычные решения также затронули визуал фильма. Многие зрители наверняка помнят белый костюм, в котором герой Абдулова появлялся в мюзикле. Вдохновением для художника по костюмам послужил культовый фильм Джона Бэдэма «Лихорадка субботнего вечера», а именно похожий наряд, который носил в кадре герой Джона Траволты.

Кроме того, именно в мюзикле появился герой, которого прежде не было в повести Стругацких: директор НУИНУ Шамаханская. Фантасты вдохновлялись при создании образа одновременно образами средневековых ведьм и Людмилой Калугиной из «Служебного романа». Не удивительно, что сперва на эту роль рассматривали Алису Фрейндлих, однако в итоге работа досталась Екатерине Васильевой.

На съемках также не обошлось без конфликтов. Валентин Гафт играл в мюзикле Аполлона Сатанеева: у артиста были запланированы совместные съемки с Александрой Яковлевой, однако артистка вызывала в нем раздражение. Причина: она часто путала реплики, из-за чего приходилось делать дополнительные дубли. В какой-то момент отношения между Гафтом и Яковлевой настолько обострились, что во время работы он схватил ее за шею. Актера не уволили, однако их совместные сцены снимали раздельно, а затем сводили на монтаже.

Фильм в двух сериях вышел на экраны под Новый год. Критики прохладно отнеслись к мюзиклу: некоторые ожидали от картины большего. Братья Стругацкие также без энтузиазма воспринимали собственный сценарий. Однако со временем знаменитый мюзикл прочно вошел в новогоднюю программу зрителей и до сих пор трудно представить себе зимние праздники без культовой волшебной истории.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Чародеи   актеры   кино   съемка   факты   фильм   фото   
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3  комментария
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4k
Copycat 45 минут назад
Люююююдииии! Ауууууу...
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Владимир 7 минут назад
"Кроме того, именно в мюзикле появился герой, которого прежде не было в повести Стругацких" А кто там вообще из повести Стругацких? Даже Камноедова и Киврина переименовали.
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