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16 тотально раздражающих вещей, которые выбесят даже тех, кто познал внутренний дзен

16 тотально раздражающих вещей, которые выбесят даже тех, кто познал внутренний дзен

Автор:
04 июля 2022 08:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   люди   нервы   подборка   раздражение   фото   
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Да, мир полон раздражающих вещей и сегодня я расскажу вам о некоторых из них.


«Я просто хотел круассан»

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«Моя жена смотрит сериал с iPad, который заряжается от ноутбука перед 65-дюймовым телевизором с динамиками. Но почему?!»

 

«Толщина туалетной бумаги в рабочем туалете компании, где я работаю»

 

«Как был разрезан торт на дне рождения моей тёти»

 


 

Это жутко бесит

 

«На второй день медового месяца я пошёл в тренажёрный зал отеля и уронил блины на свой телефон, разбив камеру»

 

«Тарелка решила взорваться во время моего обеда»

 

«Думаю, на этом рейсе жена останется без развлечений...»

 


 

«Я работаю в кинотеатре и мне приходится убирать этот мусор после сеанса»

 

«Соотношение сока и пены в моём стакане»

 

«Сделал стрижку за 3 дня до свадьбы...»

 

«Голубю удалось отложить яйцо поверх моих антиголубиных шипов!»


 


 

«Я надеюсь тому, кто разрезал мою пиццу, будет оказана помощь»

 

50% окна закрыто рекламой

 

«Заведи кошку, говорили они. Будет весело, говорили они»

 

«Ничего не ела весь день, и мой папа принес домой бургер из Макдональдса. Откусила один кусочек и удивилась, почему мясо такое резиновое»

Источник:

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Метки: вещи   люди   нервы   подборка   раздражение   фото   
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