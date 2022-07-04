16 тотально раздражающих вещей, которые выбесят даже тех, кто познал внутренний дзен

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Да, мир полон раздражающих вещей и сегодня я расскажу вам о некоторых из них.
«Я просто хотел круассан»
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«Моя жена смотрит сериал с iPad, который заряжается от ноутбука перед 65-дюймовым телевизором с динамиками. Но почему?!»
«Толщина туалетной бумаги в рабочем туалете компании, где я работаю»
«Как был разрезан торт на дне рождения моей тёти»
Это жутко бесит
«На второй день медового месяца я пошёл в тренажёрный зал отеля и уронил блины на свой телефон, разбив камеру»
«Тарелка решила взорваться во время моего обеда»
«Думаю, на этом рейсе жена останется без развлечений...»
«Я работаю в кинотеатре и мне приходится убирать этот мусор после сеанса»
«Соотношение сока и пены в моём стакане»
«Сделал стрижку за 3 дня до свадьбы...»
«Голубю удалось отложить яйцо поверх моих антиголубиных шипов!»
«Я надеюсь тому, кто разрезал мою пиццу, будет оказана помощь»
50% окна закрыто рекламой
«Заведи кошку, говорили они. Будет весело, говорили они»
«Ничего не ела весь день, и мой папа принес домой бургер из Макдональдса. Откусила один кусочек и удивилась, почему мясо такое резиновое»
Источник:
АНТИФИШКИ
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