18 занимательных фактов, о которых вы возможно узнаете впервые

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Даже очень эрудированные люди не знают всего о нашем мире просто потому, что это невозможно. В этом посте вы узнаете интересные факты обо всём на свете.
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Вероятность погибнуть в авиакатастрофе всего в три раза выше, чем вероятность быть съеденным пумой
Когда в 1911 году в Лувре была украдена "Мона Лиза" Пабло Пикассо был в числе подозреваемых
Кенгуру не умеют бегать, только прыгать. Но зато их прыжки могут достигать восьми метров в длину. И ещё кенгуру не могут двигаться задом наперед
Оказывается перья павлинов в большинстве своём коричневого оттенка. Строение перьев основано на двумерных кристаллических структурах, и световые волны отражаясь с искажениями дают разноцветную иллюзию
Ученые подсчитали, что если вырыть яму сквозь землю, и совершить прыжок, то он будет длиться ровно 42 минуты и 12 секунд
Скунс не просто выстреливает едкой жидкостью, он старается попасть врагу в глаза. Его токсичный яд выстреливает на расстояние до семи метров, и действует как слезоточивый газ
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Удивительные Эрудированные впервые люди мозг планета факты
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Ну так логично ведь..люди бухают в свою днюху, а бухим больше шансов приключений на жопу найти
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А маленький зеленый камнеед жрет только камни?