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18 занимательных фактов, о которых вы возможно узнаете впервые

18 занимательных фактов, о которых вы возможно узнаете впервые

Автор:
09 октября 2022 22:40
Сообщество : Факты
Метки: Удивительные   Эрудированные   впервые   люди   мозг   планета   факты   
1779
19
Даже очень эрудированные люди не знают всего о нашем мире просто потому, что это невозможно. В этом посте вы узнаете интересные факты обо всём на свете.
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Источник:

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Метки: Удивительные   Эрудированные   впервые   люди   мозг   планета   факты   
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9  комментариев
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Каменные ножницы - это для элиты. Простой народ каменным долотом обходился))
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1k
Иван 13 минут назад
"Вероятность умереть в свой день рождения выше на 14 процентов, чем в любой другой день "
Ну так логично ведь..люди бухают в свою днюху, а бухим больше шансов приключений на жопу найти
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7k
Echo Полчаса назад
За скунса акробата зачёт
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35k
turyst Час назад
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.40ef03f3-63433681-9d247736-74722d776562/https/m.youtube.com/watch?v=CEDq0SAYW44

https/
Ссылка m.youtube.com


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920
ezh28 Час назад
Комментарий к фото
Можно даже вздремнуть
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9k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
"Ученые подсчитали, что если вырыть яму сквозь землю, и совершить прыжок, то он будет длиться ровно 42 минуты и 12 секунд"
------------
А маленький зеленый камнеед жрет только камни?
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