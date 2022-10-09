18 занимательных фактов, о которых вы возможно узнаете впервые

Даже очень эрудированные люди не знают всего о нашем мире просто потому, что это невозможно. В этом посте вы узнаете интересные факты обо всём на свете.

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Каждый десятый житель Средней Азии является потомком Чингисхана 0 Источник:

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Вероятность погибнуть в авиакатастрофе всего в три раза выше, чем вероятность быть съеденным пумой 0 Источник:

Когда в 1911 году в Лувре была украдена "Мона Лиза" Пабло Пикассо был в числе подозреваемых 0 Источник:

Кенгуру не умеют бегать, только прыгать. Но зато их прыжки могут достигать восьми метров в длину. И ещё кенгуру не могут двигаться задом наперед 0 Источник:

Вероятность умереть в свой день рождения выше на 14 процентов, чем в любой другой день 0 Источник:

Возраст большинства алмазов составляет не менее трех миллиардов лет 0 Источник:

Первоначально героин использовали как лекарство от кашля 0 Источник:

40 процентов человечества не доживает до своего первого дня рождения 0 Источник:

Лето на Нептуне длится сорок лет, хотя температура там минус 200 градусов Цельсия 0 Источник:

Оказывается перья павлинов в большинстве своём коричневого оттенка. Строение перьев основано на двумерных кристаллических структурах, и световые волны отражаясь с искажениями дают разноцветную иллюзию 0 Источник:

Каждые 14 дней умирает один диалект какого-либо языка мира 0 Источник:

Психологи до сих пор не дали определения термину "личность" 0 Источник:

Ученые подсчитали, что если вырыть яму сквозь землю, и совершить прыжок, то он будет длиться ровно 42 минуты и 12 секунд 0 Источник:

По воскресеньям в Китае в Храмы ходит больше людей, чем во всей Европе 0 Источник:

Лунная пыль пахнет порохом 0 Источник:

Первое обрезание было сделано в Древнем Египте. В то время его делали каменными ножницами 0 Источник:

Скунс не просто выстреливает едкой жидкостью, он старается попасть врагу в глаза. Его токсичный яд выстреливает на расстояние до семи метров, и действует как слезоточивый газ 0 Источник: