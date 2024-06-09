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10 фактов, о которых вы, возможно, узнаете впервые

10 фактов, о которых вы, возможно, узнаете впервые

Автор:
09 июня 2024 20:10
Сообщество : Факты
Метки: Занимательные   Узнали   впервые   мозг   развитие   факты   
1937
11

Для развития мозга человеку очень полезно узнавать что-то новое каждый день. Поэтому любопытных людей интересует множество различных вопросов. В этом посте вы узнаете занимательные факты, которые могут стать настоящим открытием.

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Метки: Занимательные   Узнали   впервые   мозг   развитие   факты   
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4  комментария
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42k
АнтонПолднев Полчаса назад
Итак. Что в итоге купил слуга:
Рукопись лекции Джона Валлиса
Рыбу
Кузнечные клещи
Садовый вазон-кашпо с газоном
Четыре ореха фундук
Сервиз (кувшин и стаканчик)
Блюдо с мини сушками
Яблочко на тарелочке
Шесть лепёшек
Шесть камней
Две шляпы котелок (пофиг с чем внутри)
Ещё одну рыбу
Ну и ещё один кувшин
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9k
Ntvl 12 минут назад
3. он что, не мог поменять место работы? ..дебил
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378
Александр Кузнецов 15 минут назад
У Микельанджело был рыбный день.. ))
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1894 поста (1838 в горячем)

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