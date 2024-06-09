10 фактов, о которых вы, возможно, узнаете впервые

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Для развития мозга человеку очень полезно узнавать что-то новое каждый день. Поэтому любопытных людей интересует множество различных вопросов. В этом посте вы узнаете занимательные факты, которые могут стать настоящим открытием.
1. Список покупок Микеланджело
Принадлежащий музею Каза-Буонарроти во Флоренции, Италия, 500-летний раритет был написан и проиллюстрирован Микеланджело на обратной стороне письма. Он предназначался для слуги. Но так как слуга был неграмотен, художник нарисовал ему список покупок. Судя по этим рисункам Микеланджело делил свой ежедневный рацион на три части, каждая из которых включала вино, рыбу и хлеб.
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2. Медведь дух
Медведь-дух или кермодский медведь - подвид североамериканского барибала, он не является ни белым, ни альбиносом, ни гибридом. Рецессивная мутация гена — основная причина кремового или светло-янтарного окраса.Только 10 % рождаются с шерстью этого оттенка. Это очень застенчивые животные, которые убегают при виде человека. Они обитают в отдалённых лесах британской Колумбии и в прибрежной Канаде, где живут коренные индейцы, которые веками защищали их от браконьеров.
3. Самый длительный тюремный срок в истории
В 1972 году почтальон Габриэль Марч Гранадос из Испании был приговорен к 384 912 годам тюремного заключения и одновременно занесен в Книгу рекордов Гиннеса. За время своей работы на почте Гранадос уничтожил 42 768 писем просто потому, что не хотел их доставлять. За повреждение любого документа законы Испании предусматривают наказание в виде 9 лет тюремного заключения.
4. В XVIII веке Швеция основала лосиную кавалерию
Лоси намного крупнее лошадей. Появление одного из этих животных на поле битвы заставило бы армию врага бежать. Но, увы, амбициозный план провалился по нескольким причинам. Лоси очень умны. Если бы они увидели, что один из их соплеменников пал в битве, они немедленно отказались бы двигаться дальше. У них особая диета: веточки, мох, водные растения и ягоды. Они не могут есть сено, поэтому их трудно накормить. И самое главное: лоси - самые опасные животные в северных землях, и им всё равно на кого нападать, на врагов или на своих.
5. Леонардо да Винчи был вегетарианцем и боролся за свободу животных
Джорджио Вазари, художник, писатель и современник Да Винчи, рассказывал, что Леонардо так любил животных, что покупал птиц в клетках, которые продавались в пищу только для того, чтобы выпустить их на свободу. Сам Леонардо писал в своем дневнике: “Если человек хочет быть свободным, почему он держит птиц и животных в клетках? Человек действительно король этих существ, но мы живем, убивая других. Мы ходячее кладбище! В раннем возрасте я начал отказываться есть мясо”.
6. В римской армии командира небольшого подразделения называли “Деканом”
Во время кампаний римляне жили в палатках, в каждой из которых размещалась группа из 10 человек. Такое сооружение называлось контуберниум, и у каждого был командир по имени “Декан” (от латинского: “Командир десяти человек”).
7. "Туберкулёзная" мода
В девятнадцатом веке эпидемия туберкулеза напугала всех в Европе. У больного была бледная кожа, худощавое тело, красные губы и розовые щеки. Эти симптомы быстро стали идеалом женской красоты. Поэтому косметика и одежда стали соответственными. Впоследствии было почти невозможно отличить действительно больную молодую женщину от той, которая хотела быть модной.
8. Последствия извержения на картине Мунка
Извержение вулкана Кракатау в 1883 году стало источником громких взрывов и причиной редкого явления: “перламутровых облаков”. Событие было настолько мощным, что породило в Европе красные “вулканические сумерки”, которые длились с ноября по февраль. По мнению норвежских ученых, этот факт вдохновил Эдварда Мунка на создание своей знаменитой картины “Крик”. В своих заметках он взволнованно рассказал, как небо внезапно стало кроваво-красным.
9. Общественность против Эйфелевой башни
В 1887 году содружество писателей и художников, среди которых был Александр Дюма-сын и Ги де Мопассан, составили протест в адрес муниципалитета, описывая башню как «бесполезную и чудовищную», доминирующую над Парижем, как гигантская фабричная дымовая труба». А Ги де Мопассан уверял, что ему теперь приходится обедать в ресторане на первом уровне башни, потому что «это единственное место во всём Париже, откуда её не видно».
10. Самый знаменитый бык
“Старбак” был знаменитым канадским быком, гены которого были настолько желанными, что его сперма была продана на общую сумму 25 миллионов долларов США за всю его жизнь. У него была хорошая генетическая наследственность, и он был невероятно плодовитым. По оценкам, у него было более 200 дочерей и 209 сыновей.
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