10 фактов, о которых вы, возможно, узнаете впервые

Лоси намного крупнее лошадей. Появление одного из этих животных на поле битвы заставило бы армию врага бежать. Но, увы, амбициозный план провалился по нескольким причинам. Лоси очень умны. Если бы они увидели, что один из их соплеменников пал в битве, они немедленно отказались бы двигаться дальше. У них особая диета: веточки, мох, водные растения и ягоды. Они не могут есть сено, поэтому их трудно накормить. И самое главное: лоси - самые опасные животные в северных землях, и им всё равно на кого нападать, на врагов или на своих.