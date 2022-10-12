ФСБ назвала исполнителей подрыва Крымского моста и предотвратила три теракта, запланированных Украиной в России

"Итак, все кусочки мозаики, похоже, собраны воедино", - пишет Readovka, — "В числе деталей был оглашен и маршрут, по которому украинские террористы переправили груз к месту назначения. Действовали очень осторожно, не жалея времени и ресурсов для обеспечения конспирации, что и видно, если взглянуть на карту.

Как пишет украинский телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на свой источник, глава ГУР Буданов действовал по четкому личному указанию из Офиса Зеленского и пытался реализовать, так называемую, стратегию «тысячи порезов», провоцируя ещё сильнее панику среди россиян в момент контрнаступления ВСУ, чтобы запустить метод домино и обрушить не только линию фронта, но ещё и всё внутри самой России.

И ещё интересное. Украинские аналитики из издания "Страна UA" вполне обоснованно утверждают, что взрывчатка, с помощью которой взорвали мост, была отправлена морем из Одессы в рамках "зерновой сделки" (а иначе морским путем это было бы невозможно), и что этот даст России вполне законный повод поставить вопрос о ее расторжении.

На данный момент, в рамках расследования, задержаны пятеро граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления;

Расследование продолжается, все организаторы и соучастники, в том числе иностранцы, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законом, - заявили в ФСБ.