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ФСБ назвала исполнителей подрыва Крымского моста и предотвратила три теракта, запланированных Украиной в России

ФСБ назвала исполнителей подрыва Крымского моста и предотвратила три теракта, запланированных Украиной в России

Автор:
12 октября 2022 13:19
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Диверсия   Крымский мост   ПЗРК Игла   Украина   задержание   организаторы   теракт   фсб   
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"Чекисты" сработали как надо. Во-первых, ФСБ установила организатора теракта на Крымском мосту. Во-вторых, задержала в Подмосковье агента СБУ, который готовил теракт с применением ПЗРК "Игла", в третьих, обезвредила человека, планировавшего теракт в Брянской области на транспортно-логистическом терминале. Почему так "кучно пошло"? Диверсионно-террористическую сеть вскрывают.

Как сообщило ведомство утром 12 октября, организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Также установлены 12 соучастников, восемь из них уже задержаны.

Как установило следствие, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой, разложено на 22 паллетах, общим весом 22 770 кг. и, в начале августа (!) "отправлено из морского порта Одессы в болгарский Русе по контракту № 02/08/2022 между ООО "Транслогистик УА" (г. Киев) и "Baltex Capital S.A." (г. Русе)".

Фирма «Транслогистик», причастная к делу о теракте на Крымском мосту, была зарегистрирована в Закарпатской области Украины за месяц до начала СВО.

"К организации переправки груза из Болгарии в порт г. Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, 1975 г.р., Ковач Денис Олегович, 1979 г.р., Соломко Роман Иванович, 1971 г.р., граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени "Леван" и гражданин Армении Терчанян Артур, 1985 г.р.

Как удалось выяснить «МК», группа граждан Украины из числа обвиняемых российскими спецслужбами в теракте на Крымском мосту имели проблемы с законом на родине. Один из возможных террористов привлекался в РФ, в Липецкой области.

С 29 сентября по 3 октября 2022 г. в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕврАзЭС и произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Республика Армения, г. Алаверди), а получателем ООО "Лидер" (г. Москва)", - сообщили в спецслужбе.

В дальнейшем, отметили в ФСБ, на зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира Краснодарского края.

"7 октября сего года при содействии Р. Соломко, гражданина Украины, Злоба Владимира Васильевича, 1987 г.р., и еще пяти установленных граждан России, документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО "ТЭК-34" (г. Ульяновск), а получателем несуществующая фирма в Республике Крым", - сообщает ФСБ.

В спецслужбе заявили, что в этот же день паллеты были загружены в грузовой автомобиль гражданина России Юсубова Махира, 1971 г.р., "который выехал в Симферополь, а 8 октября 2022 г. в 06:03 при следовании по Крымскому мосту был осуществлен подрыв".

"При этом контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы транспортировки осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся "Иваном Ивановичем", использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, приобретенный в сети Интернет, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя г. Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича, 1988 г.р",- считают в ФСБ.

Бомба для теракта на Крымском мосту была закамуфлирована в рулоны с плёнкой.

Фото грузовика, сделанные в Армении:

"Итак, все кусочки мозаики, похоже, собраны воедино", - пишет Readovka, — "В числе деталей был оглашен и маршрут, по которому украинские террористы переправили груз к месту назначения. Действовали очень осторожно, не жалея времени и ресурсов для обеспечения конспирации, что и видно, если взглянуть на карту.

Как пишет украинский телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на свой источник, глава ГУР Буданов действовал по четкому личному указанию из Офиса Зеленского и пытался реализовать, так называемую, стратегию «тысячи порезов», провоцируя ещё сильнее панику среди россиян в момент контрнаступления ВСУ, чтобы запустить метод домино и обрушить не только линию фронта, но ещё и всё внутри самой России.

И ещё интересное. Украинские аналитики из издания "Страна UA" вполне обоснованно утверждают, что взрывчатка, с помощью которой взорвали мост, была отправлена морем из Одессы в рамках "зерновой сделки" (а иначе морским путем это было бы невозможно), и что этот даст России вполне законный повод поставить вопрос о ее расторжении.

На данный момент, в рамках расследования, задержаны пятеро граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления;

Расследование продолжается, все организаторы и соучастники, в том числе иностранцы, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законом, - заявили в ФСБ.

Впрочем, Украина не перестаёт удивлять, решив, видимо, занять свое место в рядах государств-террористов. 12 октября в Подмосковье сотрудники ФСБ задержали 50-летнего гражданина Украины, который по заданию СБУ в оборудованном в автомобиле тайнике доставил в Россию из Киева два переносных зенитных ракетных комплексов «Игла». Для подготовки терактов он вез их транзитом через территорию Эстонии. Скорее всего, с их помощью хотели сбить самолёт. Видео задержания миру уже предъявили:

В этот же день силовиками была пресечена попытка теракта логистического терминала в Брянске. ФСБ задержан гражданин Украины, который прибыл транзитом через Эстонию и действовал по заданию СВУ. Сотрудниками спецслужб изъято изготовленное им на основе боевой части ПТУРа взрывное устройство массой около 3 кг в тротиловом эквиваленте.

Заметьте, в обоих случаях, фигурирует Эстония. Убийца Дарьи Дугиной тоже сбежала из России через Эстонию.

UPD. 12.10.2022

ФСБ объявила о третьем за сегодня предотвращенном теракте:

подрыв планировался в административном здании в Нижнем Тагиле. В роли террориста выступал 59-летний мужчина, который в 2014 г. прибыл с территории Украины.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Диверсия   Крымский мост   ПЗРК Игла   Украина   задержание   организаторы   теракт   фсб   
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49  комментариев
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7k
au3 7 часов назад
Надо закрыть границу с эстонией...
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14k
info-kozirev 24 минуты назад
Вангую,жить этому хохлатому питору осталось недолго.
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24k
Трелони Час назад
Чекисты молодцы, дальше дело за российской властью. А вот тут будет простое жевание соплей. Объявить Украину государством-террористом? Нет, вы что!!! Путинцам нужны переговоры! Как же можно вести переговоры с террористами???!!! Может заблокировать зерновую сделку, где Путина, с его слов, партнёры надули Россию и используют её для осуществления терактов в России? Нет, вы что!!! Мы же не можем подвести своих международных партнёров!!!
Вот ответьте мне на два вопроса:
1) Почему никто и никогда из партнёров не смог обмануть или использовать например Эрдогана или Лукашенко?
2) Есть ли на Земле хоть один политик, который хотел, но не смог обмануть Путина?
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1k
Олег 2 часа назад
Молодцы чекисты. Да, прохлопали мост но не стоит забывать что против нас играют не выпускники детского садика ясельной группы а вполне толковые, умные и беспринципные професионалы. А отлов диверсантов с ПЗРК это высший уровень противодиверсионных мероприятий (существует опасения что это отвлечение внимания от другой акции а может и действительно "тактика тысячи порезов" по принципу - где то чего то и сработает) Если есть провалы то молчать не стоит но когда сработано на отлично то тут необходимо сказать "спасибо"
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20k
Will2006 3 часа назад
"4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира Краснодарского края."
Двое суток фура ехала 420 км??
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55
Мирлан Дононбаев Will2006 2 часа назад
На таможне стоял.
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29k
Ashabad 3 часа назад
В данном случае фраза "лучше поздно, чем никогда" не работает.
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27k
Квантовый переход 3 часа назад
Фсб у нас странное,расследуют когда всё уже произошло.Убийц Дугиной тоже быстро нашли, после.Мне казалось не так должны работать.
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2k
ДК 3 часа назад
Вспомнился 5-километровый самолет...
Смотрим на фотографии грузовика в Армении со снятым бортом и перед мостом. Берем линейку (если слишком сложно измерять длину фотографии в каком-нибудь фотошопе). Сравниваем расстояния от конца машины до последней оси и между тремя осями. Так вот расстояние между осями в случае снятого борта больше чем от крайней оси до конца, а на армянской таможне - наоборот. Фотографии рентгена показывают совершенно другое количество и расположение рулонов чем фотографии открытого грузовика. Ну и всякие мелочи типа брызговика которые выглядят совсем по-разному (да, борта левый и правый, я понимаю).
Неужели кто-то думает что это может быть одной и той же машиной?
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29
Трактор Митя ДК Час назад
Вот что Вы лодку раскачиваете? Следствие уже похвалили, может награды получили. А виновные найдены и скоро будут осуждены. А Вы баламут.
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26k
Юрьевич 4 часа назад
Мне вот интересно:
1)Где делали рентген? На посту перед мостом? Так вроде уже заявили, что не делали!
2)Специалисты такие лохи, что не могут на рентгене отличить плёнку от взрывчатки?
3)Грузовик не взвешивали ни разу? Если да, то почему не обратили внимание на расхождение в весе? А груз на таможне не проверяется и не взвешивается?
4)Где знаменитая система, которая может распознать даже мельчайшие частички взрывчатки?
5)Почему взрывчатка, да ещё в таком количестве спокойно пересекла границу РФ и Грузии? Так можно и ядерный заряд провезти...
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38k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 4 часа назад
спец спецы красавцы !!!
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4k
Alex 4 часа назад
По автору Рен ТВ плачет.
Как груз со взрывчаткой прошел три таможни?
Если целью была арка, то так бы и было.
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26k
Лис 5 часов назад
Прибалты совсем оборзели. Пора бы уж вспомнить, что по Нииштадскому договору 1721 года Россия купила территории, на которых сейчас находятся прибалтийские страны. Пора вернуть, да плату за незаконное использование получить.
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278
Дима Новосельский 5 часов назад
А ликвидировать Буданова это уже превыше возможностей ФСБ
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180
И Ш 5 часов назад
Эстония - недогосударство... Закрыть её!
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7k
Том Джоуд 6 часов назад
Если это так, то Лаврентий Палыч рукоплещет! За работу.
Но почему, груз сдетонировал когда проходил состав с ГСМ? Это очень трудно узнать. Только владелец вагонов и ДС станции отправления, могут предугадать.
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941
Просто прохожий 6 часов назад
братушки -болгары такие же подонки как и вся европа, болгарию точно можно объявлять террористической организацией как и всю европу. и пора заканчивать с соплями-"там братья, там люди" у России нет ни братьев ни сочувствующих людей-там просто продажные твари и амерские подстилки.
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36k
Mamin Sibiriak 6 часов назад
Если бы ФСБ рассказало это всё в свете предотвращённого теракта - цены бы ей не было.
А сейчас это попытка оправдать как себя, так и некомпетентность некоторых служб.
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11k
.Атеист. 7 часов назад
Отличная работа! А вот эстонию реально закрывать надо. Распространитель заразы.
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9k
Izrin Maria 7 часов назад
Как поётся в старой песне: "Где ты раньше был?"
1) Разница между указанным весом и реальным была почти в 3 тонны.
2) На рентгене углеводородные полимеры прозрачны. Это на MRI - чёрная. Не знаю, что на рентгене в грузовике, но не плёнка - это точно.
3) Из предыдущих сообщений российской стороны! знаем, что фура рентген не проходила. Откуда у вас снимок, которого официально не было?
Про "раскрытие сети": забить гвоздь в проводку, а когда тотком ударит, сообщить, мол, "нашёл провод".
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