Силовики в России задержали больше ста сторонников украинской неонацистской группировки

Недавно была новость о украинских отморозках, которые планировали подорвать несколько стратегических объектов на нашей территории. И вот опять.

Есть такая группировка: «Молодежь, которая убивает». Это идиотское название придумал Егор Краснов, гражданин Украины. Говорят, что его крышевали спецслужбы Незалежной, но это все из области слухов.

Чудной Егорка собрал под своим крылом молодых гопников из 37 городов России. Эти интернет-воины организовали свои чаты, кукарекали там про нацизм и обсуждали будущие «страшные» теракты.

Вот как их принимали силовики: