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Силовики в России задержали больше ста сторонников украинской неонацистской группировки

Силовики в России задержали больше ста сторонников украинской неонацистской группировки (3 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2021 16:25
Сообщество : Криминал
Метки: Украина   группировка   нацизм   силовики   спеслужбы   теракт   
1999
3
1

Они планировали теракты в российских школах и университетах.

Недавно была новость о украинских отморозках, которые планировали подорвать несколько стратегических объектов на нашей территории. И вот опять.

Есть такая группировка: «Молодежь, которая убивает». Это идиотское название придумал Егор Краснов, гражданин Украины. Говорят, что его крышевали спецслужбы Незалежной, но это все из области слухов.

Чудной Егорка собрал под своим крылом молодых гопников из 37 городов России. Эти интернет-воины организовали свои чаты, кукарекали там про нацизм и обсуждали будущие «страшные» теракты.

Вот как их принимали силовики:

Тема серьезная и не хочется шутить… Ну не похожи они на террористов. Скорее, на сборище малолетних дебилов. Особенно хорошо смотрятся фотки Гитлера и игрушечные пистолетики, которые нашли при обысках.

Но в СМИ уверяют, что задумывали они что-то жуткое. Ладно, оставим это на совести журналистов)

А эти «террористы» скоро будут обсуждаться нацизм на зоне. Может хоть там повзрослеют и немного поумнеют.

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Метки: Украина   группировка   нацизм   силовики   спеслужбы   теракт   
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18k
sanchesS80 2 часа назад
"Ну не похожи они на террористов. Скорее, на сборище малолетних дебилов."

Такие "малолетние" во всю готовили бутылки с зажигательными смесями на майдане 2014.

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1k
Broscan 9 минут назад
Удивили


Тут на фишках их полно!
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161
Иванов Петров Сидоров 20 минут назад
На зоне их научат родину любить.
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−106
Lux Indique Полчаса назад
ааа я понял, это тема такая, Украине если что говортя рука кремля, а в РФ теперь будут говорить рука Украины.. забавно )
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3k
Дмитрий 40 минут назад
А что у них должно было быть пару складов с армейским вооружением и 2-3 боеголовки с таймерами? Бред какой то, а не текст.
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60k
Опиум для народа 46 минут назад
У террористов странная логика. Взорвите ,к примеру, Госдуму. Народ вам только спасибо скажет.)
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42k
Крайт 52 минуты назад
Этих упоротых нищих бандерасни-кастрюль и тут несколько десятков. Можно тоже отлов устраивать, как на тараканов. Они тут кучкуются вместе с навальновскими гнидами (либерастами сраными) и блеют-пищат как в России всё для них не так.
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4k
просто Дмитрий Час назад
вообще-то Мороз приводит в "соответствие" планы, возможности и мечты... В особенности за Полярным кругом и с шансовым инструментом в руках
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577
Колючий Час назад
Чует моя чуйка, что скоро всех, кто посмел когда-либо высказать что-то против царя, объявят террористами.
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544
Mixan Час назад
Да их в России только официально на заработках свыше 5 миллионов ..
А сейчас еще больше ..Половина Окраины работает в цэ европа (унитазы чистит ) вторая половина у клятых в ремонтных бригадах и прочие разнорабочии ..Мои родственники с украинскими корнями неплохо устроились и вроде общаемся без всякой политики нормально ..
Ну с такими ,как в статье нужно конечно жестко поступать и желательно до суда не доводить дело допросить и ..Мочить при попытки к бегству иначе волна пойдет
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6k
Конрад Карлович Час назад
Куда мир катится? У майданутых есть сторонники? А, понял. Это очередная "небесная сотня"
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527
Максим Максимов Час назад
Велика Сибирь-матушка! Нескончаемы леса её непроходимые! Ждут леса эти сих "добрых молодцев" в свои пенаты с лучковыми пилами. Уж лучше эти [мат] будут тайгу валить, чем китайцы с японцами.
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6k
Ruk 2 часа назад
ну и чем не повод окупировать, то есть провести референдум на Украине? Мы же не хотим как в Югославии?
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6k
klop 2 часа назад
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9k
кот базилий 2 часа назад
Еще бы чурками занялись, давно пора. Хохлы ангелы по сравнению с этими "друзьями"
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15k
ВОВЧЕГ 2 часа назад
Драконы семимесячные, только памперсы сняли и сразу в террористов заделались.
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16k
SpoiltNail 2 часа назад
Ну и дебилы... Закрывать их всех нужно и изолировать от общества
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29k
a.fey 2 часа назад
К вопросу о террористическом государстве.
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24k
Владимир 2 часа назад
Биомусор..
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161k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Почему, Путин, Бидону не сказал, что в России, орудуют террористические выплядки из Украины,
и Россия только за это уже может объявить утилизацию Украины, тут даже Донбасс на второстепенных ролях.
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157
Faithless ☭Cheкаво☭ 52 минуты назад
Почему, столько, запятых, зачем,
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