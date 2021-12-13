Силовики в России задержали больше ста сторонников украинской неонацистской группировки

Они планировали теракты в российских школах и университетах.
Недавно была новость о украинских отморозках, которые планировали подорвать несколько стратегических объектов на нашей территории. И вот опять.
Есть такая группировка: «Молодежь, которая убивает». Это идиотское название придумал Егор Краснов, гражданин Украины. Говорят, что его крышевали спецслужбы Незалежной, но это все из области слухов.
Чудной Егорка собрал под своим крылом молодых гопников из 37 городов России. Эти интернет-воины организовали свои чаты, кукарекали там про нацизм и обсуждали будущие «страшные» теракты.
Вот как их принимали силовики:
Тема серьезная и не хочется шутить… Ну не похожи они на террористов. Скорее, на сборище малолетних дебилов. Особенно хорошо смотрятся фотки Гитлера и игрушечные пистолетики, которые нашли при обысках.
Но в СМИ уверяют, что задумывали они что-то жуткое. Ладно, оставим это на совести журналистов)
А эти «террористы» скоро будут обсуждаться нацизм на зоне. Может хоть там повзрослеют и немного поумнеют.
Источник:
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Такие "малолетние" во всю готовили бутылки с зажигательными смесями на майдане 2014.
Тут на фишках их полно!
А сейчас еще больше ..Половина Окраины работает в цэ европа (унитазы чистит ) вторая половина у клятых в ремонтных бригадах и прочие разнорабочии ..Мои родственники с украинскими корнями неплохо устроились и вроде общаемся без всякой политики нормально ..
Ну с такими ,как в статье нужно конечно жестко поступать и желательно до суда не доводить дело допросить и ..Мочить при попытки к бегству иначе волна пойдет
и Россия только за это уже может объявить утилизацию Украины, тут даже Донбасс на второстепенных ролях.