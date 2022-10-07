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Фотографии со съёмок известных советских фильмов

Фотографии со съёмок известных советских фильмов

Автор:
07 октября 2022 21:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   актеры   интересно   кино   фотографии   
1658
20
Думаю, люди на фотографиях в представлении не нуждаются.
Но если вдруг кого-то не узнаете - пишите в комментах, будем вспоминать вместе :)
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   актеры   интересно   кино   фотографии   
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7  комментариев
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945k
NAZARETH (модер) 2 часа назад
Юганск всегда радует. Дает хоть ненадолго отвлечься от всякой хрени...
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4k
SandMANn 37 минут назад
Н-да, не в плане занудства, но Те фильмы это не нынешние шампуневые "сезоны". За пост спасибо.
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453
Миха 2 часа назад
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600
Максим Макашев 2 часа назад
У Рязанова ещё богатая шевелюра была
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Юганск

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