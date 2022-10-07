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Британский робот-художник Ai-Da выступит в Палате лордов

Британский робот-художник Ai-Da выступит в Палате лордов

Автор:
07 октября 2022 13:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ai-Da   Великобритания   женщины-роботы   искусство будущего   робот-художник   роботизация   робототехника   современное искусство   
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Реалистичный андроид Ai-Da войдет в историю как первый робот, который выступит в британской Палате лордов. Она обратится к членам комитета по коммуникациям и цифровым технологиям с выступлением на тему, подвергается ли творчество в Великобритании атаке со стороны технологий.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ai-Da   Великобритания   женщины-роботы   искусство будущего   робот-художник   роботизация   робототехника   современное искусство   
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3  комментария
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Shtoppi Час назад
Ну, почти.
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Сигизмунд Лазаревич 7 минут назад
и чем эта херота отличается от обычного принтера? Ну кроме цены.
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