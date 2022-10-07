Британский робот-художник Ai-Da выступит в Палате лордов

Робот Ai-Da был разработан в Оксфорде Эйданом Меллером, специалистом в области современного искусства, а затем сконструирован в Корнуолле компанией Engineered Arts и запрограммирован международной командой специалистов.



По словам руководителей проекта, Аида позволит по-новому взглянуть на роль технологий в искусстве будущего, на то, чем искусство на основе ИИ отличается от того, что создают люди-художники, и на ограничения технологий в создании произведений искусства.



«Первая речь Аиды в Палате лордов поможет нам понять, как робот с искусственным интеллектом видит мир и что это значит для творчества будущего. Ее способности как художника ставят под вопрос основы мира искусства и творческих индустрий», — сказал Эйдан Меллер.