Британский робот-художник Ai-Da выступит в Палате лордов

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Реалистичный андроид Ai-Da войдет в историю как первый робот, который выступит в британской Палате лордов. Она обратится к членам комитета по коммуникациям и цифровым технологиям с выступлением на тему, подвергается ли творчество в Великобритании атаке со стороны технологий.
Аида выступит в Палате лордов в Вестминстерском дворце 11 октября. Обращаясь к членам комитета по коммуникациям и цифровым технологиям, робот-художник расскажет о том, подвергается ли творчество атакам со стороны искусственного интеллекта и технологий.
У Аиды есть камеры в глазах, и она может разговаривать и отвечать на вопросы, используя специально разработанную языковую модель ИИ.
У Аиды есть камеры в глазах, и она может разговаривать и отвечать на вопросы, используя специально разработанную языковую модель ИИ.
Робот Ai-Da был разработан в Оксфорде Эйданом Меллером, специалистом в области современного искусства, а затем сконструирован в Корнуолле компанией Engineered Arts и запрограммирован международной командой специалистов.
По словам руководителей проекта, Аида позволит по-новому взглянуть на роль технологий в искусстве будущего, на то, чем искусство на основе ИИ отличается от того, что создают люди-художники, и на ограничения технологий в создании произведений искусства.
«Первая речь Аиды в Палате лордов поможет нам понять, как робот с искусственным интеллектом видит мир и что это значит для творчества будущего. Ее способности как художника ставят под вопрос основы мира искусства и творческих индустрий», — сказал Эйдан Меллер.
По словам руководителей проекта, Аида позволит по-новому взглянуть на роль технологий в искусстве будущего, на то, чем искусство на основе ИИ отличается от того, что создают люди-художники, и на ограничения технологий в создании произведений искусства.
«Первая речь Аиды в Палате лордов поможет нам понять, как робот с искусственным интеллектом видит мир и что это значит для творчества будущего. Ее способности как художника ставят под вопрос основы мира искусства и творческих индустрий», — сказал Эйдан Меллер.
Аида создает рисунки, картины, скульптуры и даже стихи.
Ее речь в Палате лордов будет посвящена изучению роли машинного обучения, машинного творчества и искусственного интеллекта в творческих отраслях Великобритании, поскольку во всем мире растут опасения по поводу способности искусственного интеллекта заменить людей.
Ее речь в Палате лордов будет посвящена изучению роли машинного обучения, машинного творчества и искусственного интеллекта в творческих отраслях Великобритании, поскольку во всем мире растут опасения по поводу способности искусственного интеллекта заменить людей.
Согласно недавнему исследованию Нью-Йоркского университета, треть ученых, работающих в области искусственного интеллекта, опасаются катастрофы, которую могут вызвать роботы, подобные Аиде, в сфере искусства.
Аида уже привлекла внимание средств массовой информации в этом году, когда нарисовала портрет королевы Елизаветы II, чтобы отметить Платиновый юбилей монарха.
Робот использует камеры в своих глазах и компьютерные алгоритмы для обработки человеческих черт и преобразования того, что она «видит», в координаты. Затем она использует эти координаты для расчета виртуального пути своей роботизированной руки и переносит рисунок на холст.
Робот использует камеры в своих глазах и компьютерные алгоритмы для обработки человеческих черт и преобразования того, что она «видит», в координаты. Затем она использует эти координаты для расчета виртуального пути своей роботизированной руки и переносит рисунок на холст.
Работы Ai-Da уже участвовали в нескольких международных выставках современного искусства. У нее даже была персональная выставка под названием «Прыжок в метавселенную».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ai-Da Великобритания женщины-роботы искусство будущего робот-художник роботизация робототехника современное искусство
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