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В Великобритании рекомендуют женщинам перестать рожать

В Великобритании рекомендуют женщинам перестать рожать

Автор:
24 сентября 2022 17:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Великобритания   активисты   беременность   дети   женщины   отказ от детей   
397
5

Вдохновить людей и поощрять их за то, что они больше не размножаются - звучит как фраза из антиутопии. Но это всего лишь слоган очередных британских эко-активистов.

Вегетарианство и отказ от размножения - вот то чем жители Великобритании могут помочь миру. Активисты уверены, что 50% беременностей непреднамеренные, а следовательно, рождённые дети обречены на страдания и тяжёлую жизнь. Ну и плюс человечество серьёзно вредит экологии.


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Так что эти одарённые товарищи придумали план, надёжный как швейцарские часы. Нужно всего лишь объяснить общественности, что размножение не самый лучший вариант. Для донесения этой информации они расклеивают плакатики и всячески стараются привлечь к себе внимание.



Доводы для обывателей приводятся следующие:

Женщины - не машины для рождения детей.

Дети не спасают неудачные отношения.

Никто не обязан заботиться о том, кто заставил его существовать.

Ну и, конечно, мир перенаселён.

Там уже 25% населения африканцы, арабы и азиаты, и такими темпами через 30 лет от Великобритании только одно название и останется.


Источник:

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Метки: Великобритания   активисты   беременность   дети   женщины   отказ от детей   
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21  комментарий
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11k
Alex Djeff 4 часа назад
А в Германии пошли дальше, создав партию "Последняя генерация" (Letzte Generation), с такими же девизами. Лично я двумя руками "за". Дебилам не надо размножаться...
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12k
Мистер Фикс Час назад
Мир пернаселен?
Так пусть убьют себя - освободят планету!
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Да, ведь и правда мир перенаселён...
Веганами и экоактивистами.
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126k
Аааа 2 часа назад
выражденцы.
даешь больше гомосеков в мелкобритании!
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7k
Shtoppi 3 часа назад
<<В Великобритании рекомендуют женщинам перестать рожать>>
И действительно - зачем? Там тупыми мигрантами, как и у нас кстати, заместят местных и все будет у карлуши с бандой хорошо.
Ни одна диктатура, как бы она себя не называла (монархия, демократия), не допустит того, чтобы слуги правящей верхушки были обременены интеллектом. Если это произойдет и слуги начнут думать и принимать решения самостоятельно, то рано или поздно они эту диктатуру свергнут. Поэтому вожди и стараются сделать народные массы тупым стадом которым легко управлять. И так везде.
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60k
Опиум для народа 3 часа назад
А чтобы не было соблазнов, таким экоактивистам и согласных с ними надо зашить п"зды и отрезать х"и.)
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12k
кира 3 часа назад
Я бы посоветовала таким активистам в качестве примера самоубиться, способствовать очищению земли от дебилов и извращенцев. Вот это была бы настоящая польза!
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5k
Copycat 3 часа назад
>>50% беременностей непреднамеренные
ну не все 50, я бы вывел выборку по возрасту от 18ти до 22х лет - вот тут по юности наверно все 60% - а с возрастом люди как то более ответственно относятся в созданию бэбиков, уже нет этот подростковой импульсивности
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31k
MatveiVainrub 3 часа назад
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14k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Когда уже эко-активисты поймут,что каждым своим шагом,каждой дефекацией,каждым вздохом причиняют страдания матушке Земле,и перестанут дышать,и гадить! В том числе загаживать интернет!
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180
MAXIMUS 3 часа назад
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27k
Квантовый переход 4 часа назад
Целиком и полностью поддерживаю.Ну ведь могут бритиши сделать что то хорошее.Когда захотят.
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2k
Sam 4 часа назад
Для мелкобритании идеальный план!
Опыт проживания там дал чёткое представление о "западном" образе жизни и менталитете. Во-первых, их там действительно много, можно прорядить, во-вторых, огромное количество жирных, да-да, не людей с избыточным весом, а именно жЫрных.
В третьих, среднего англосакса интересует прискорбно мало тем, таких как тачки, тёлки, футбол и пиво, всё остальное - за рамками, для всяких яйцеголовых и фриков. Ещё есть твёрдое общественное убеждение, что вокруг Англии вертится вся планета
Да, ещё была повсеместная любовь к королеве, буквально на уровне религии....
Вот что-то мне подсказывает, что не мне одному эта островная цивилизация не по нраву.
Решили сократить. Пока убеждениями, потом и другие методы подтянут.
Золотой миллиард не резиновый!
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2k
Старичок 4 часа назад
ну ведь могут же здравые мысли выражать, когда захотят.
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667
Антошка 4 часа назад
Урааааа!!! Ушла королева, прощай британия!
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