<<В Великобритании рекомендуют женщинам перестать рожать>>

Вдохновить людей и поощрять их за то, что они больше не размножаются - звучит как фраза из антиутопии. Но это всего лишь слоган очередных британских эко-активистов.
Вегетарианство и отказ от размножения - вот то чем жители Великобритании могут помочь миру. Активисты уверены, что 50% беременностей непреднамеренные, а следовательно, рождённые дети обречены на страдания и тяжёлую жизнь. Ну и плюс человечество серьёзно вредит экологии.
Так что эти одарённые товарищи придумали план, надёжный как швейцарские часы. Нужно всего лишь объяснить общественности, что размножение не самый лучший вариант. Для донесения этой информации они расклеивают плакатики и всячески стараются привлечь к себе внимание.
Доводы для обывателей приводятся следующие:
Женщины - не машины для рождения детей.
Дети не спасают неудачные отношения.
Никто не обязан заботиться о том, кто заставил его существовать.
Ну и, конечно, мир перенаселён.
Там уже 25% населения африканцы, арабы и азиаты, и такими темпами через 30 лет от Великобритании только одно название и останется.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Так пусть убьют себя - освободят планету!
Веганами и экоактивистами.
даешь больше гомосеков в мелкобритании!
И действительно - зачем? Там тупыми мигрантами, как и у нас кстати, заместят местных и все будет у карлуши с бандой хорошо.
Ни одна диктатура, как бы она себя не называла (монархия, демократия), не допустит того, чтобы слуги правящей верхушки были обременены интеллектом. Если это произойдет и слуги начнут думать и принимать решения самостоятельно, то рано или поздно они эту диктатуру свергнут. Поэтому вожди и стараются сделать народные массы тупым стадом которым легко управлять. И так везде.
ну не все 50, я бы вывел выборку по возрасту от 18ти до 22х лет - вот тут по юности наверно все 60% - а с возрастом люди как то более ответственно относятся в созданию бэбиков, уже нет этот подростковой импульсивности
-Да только частенько поздно бывает.
Люди - с человеческим достоинством, требованиями прав, человеческих условий жизни - ему не нужны.
Опыт проживания там дал чёткое представление о "западном" образе жизни и менталитете. Во-первых, их там действительно много, можно прорядить, во-вторых, огромное количество жирных, да-да, не людей с избыточным весом, а именно жЫрных.
В третьих, среднего англосакса интересует прискорбно мало тем, таких как тачки, тёлки, футбол и пиво, всё остальное - за рамками, для всяких яйцеголовых и фриков. Ещё есть твёрдое общественное убеждение, что вокруг Англии вертится вся планета
Да, ещё была повсеместная любовь к королеве, буквально на уровне религии....
Вот что-то мне подсказывает, что не мне одному эта островная цивилизация не по нраву.
Решили сократить. Пока убеждениями, потом и другие методы подтянут.
Золотой миллиард не резиновый!