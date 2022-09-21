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Как Пакистан и Индия стали отдельными государствами

Как Пакистан и Индия стали отдельными государствами

Автор:
21 сентября 2022 17:50
Сообщество : RealFishki
Метки: Великобритания   Индия   Прошлое   интересное   история   факты   
761
6
Закон о независимости Британской Индии вступил в силу 75 лет назад. Согласно нему - бывшие земли официального Лондона в Южной Азии были разделены по конфессиональному признаку на два отдельных доминиона: Пакистан и Индийский Союз. Процесс был так организован, чтобы развернуть между независимыми государствами кровавый конфликт.
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Источник:

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Метки: Великобритания   Индия   Прошлое   интересное   история   факты   
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7  комментариев
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18k
Corvus Corax 3 часа назад
"от падишаха распадавшейся Монгольской империи"
Что моголы, что монголы - один хрен?
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51k
smakido Час назад
Англичанка гадит и гадит !
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637
S__D 2 часа назад
"получившая от падишаха распадавшейся Монгольской империи"
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16k
Bill 3 часа назад
Когда бритиши уходят со своих колоний - они оставляют за собой шанс вернуться.
Гонконг, Палестина, Индия - это первое что приходит на ум.
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5k
Котэ 3 часа назад
это им ещё повезло, что лимонники сначала окультурили, а потом разделили Индию и мусульман от нормальных людей попытались отделить
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minimalism

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