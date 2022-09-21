Как Пакистан и Индия стали отдельными государствами

15 августа 1947 года, в полночь, в силу вступил закон о независимости Британской Индии, разделённой с этого момента на Индийский Союз и Пакистан. А вот проблема определения государственной границы так и осталась нерешённой.

"Ни та ни другая сторона по-настоящему не была удовлетворена условиями раздела. В противоположных направлениях хлынули переселенцы — кто ехал во внезапно обретённую «свою» страну в поисках лучшей доли (которую сулили политики), кто спасался от гонений или резни со стороны вдруг ставших врагами соседей. В ходе массовой миграции погибли до миллиона человек, перемещены были до 15 млн. Горькая память о тех событиях жива в Индии и Пакистане поныне и подпитывала все военные конфликты между ними. В истории Южной Азии это крупнейшая геополитическая катастрофа", - рассказал старший научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Кирилл Фурсов.