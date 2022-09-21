Как Пакистан и Индия стали отдельными государствами

761
6
Закон о независимости Британской Индии вступил в силу 75 лет назад. Согласно нему - бывшие земли официального Лондона в Южной Азии были разделены по конфессиональному признаку на два отдельных доминиона: Пакистан и Индийский Союз. Процесс был так организован, чтобы развернуть между независимыми государствами кровавый конфликт.
В 19 веке существенная часть полуострова Индостан оказалась под контролем Британской Ост-Индской компании, получившая от падишаха распадавшейся Могольской империи право на управление от его имени всеми территориями, которые раньше были подвластны династии Великих Моголов.
У представителей британской компании были полномочия, которые позволяли им самостоятельно собирать налоги, осуществлять юрисдикцию по гражданским делам, содержать армию и ввести монополию на торговлю важными товарами. Суверенные индийские княжества британцы принуждали к подписанию договоров, согласно которым те оказывались в вассальной зависимости от компании, лишаясь права на ведение самостоятельной внешнеполитической и оборонной деятельности.
У представителей британской компании были полномочия, которые позволяли им самостоятельно собирать налоги, осуществлять юрисдикцию по гражданским делам, содержать армию и ввести монополию на торговлю важными товарами. Суверенные индийские княжества британцы принуждали к подписанию договоров, согласно которым те оказывались в вассальной зависимости от компании, лишаясь права на ведение самостоятельной внешнеполитической и оборонной деятельности.
В 1850-е в Индии политическая ситуация резко накалилась из-за решений британских администраторов. Они лишали местных богачей земель, вмешивались в религиозную жизнь, разоряли ремесленников, отбирали у землевладельцев за долги их участки. Это привело в 1857 году к Индийскому народному восстанию, которое британская армия жёстко подавила.
В 1858 году Лондон принял закон о лучшем управлении Индией. Британская Ост-Индская компания и Могольская империя были официально ликвидированы, а королева Великобритании Виктория получила статус императрицы Индии. В 1860-е в Индии произошли военные, административные и юридические реформы. В результате этих реформ влияние официального Лондона на жизнь местного населения выросло. Британия развивала промышленную и транспортную инфраструктуру, но при этом из-за английской экономической экспансии утечка средство из колонии в метрополию усиливалась. А вот у простых индийцев уровень жизни не повышался.
В 1858 году Лондон принял закон о лучшем управлении Индией. Британская Ост-Индская компания и Могольская империя были официально ликвидированы, а королева Великобритании Виктория получила статус императрицы Индии. В 1860-е в Индии произошли военные, административные и юридические реформы. В результате этих реформ влияние официального Лондона на жизнь местного населения выросло. Британия развивала промышленную и транспортную инфраструктуру, но при этом из-за английской экономической экспансии утечка средство из колонии в метрополию усиливалась. А вот у простых индийцев уровень жизни не повышался.
×
×
Во второй половине 19 века в Британской Индии стало формироваться национально-освободительное движение. Его представители выступали за возрождение традиционных индусской и мусульманской культур. В 1885 году возникла партия "Индийский национальный конгресс" и он выражал интересы индусов, получивших европейское образование, и стремилась к реформированию колониального режима. И среди последователей ИНК появилось радикальное направление, которое выступало за полную независимость Индии от Британии.
К началу 1920-х годов одной из самых популярных фигур в индийском национальном движении стал Махатма Ганди, который превратил ИНК в массовое движение и провёл несколько успешных кампаний гражданского неповиновения против британской администрации.
На фоне активизации индийского национального движения британцы старались сталкивать между собой сторонников индуизма и мусульман.
В 1942 году в Индии начала работу специальная миссия британского правительства, которой руководил Ричард Криппс. Миссия проводила специально переговоры с местными политическими лидерами, предлагая им поддержать военную деятельность официального Лондона в обмен на предоставление Индии после окончания войны статуса доминиона. Руководство ИНК было недовольно тем, что конкретные шаги по предоставлению независимости Индии переносятся на послевоенный период, а ещё требования Мусульманской лиги выделить Пакистан из состава Индии ещё до предоставления той независимости.
На фоне активизации индийского национального движения британцы старались сталкивать между собой сторонников индуизма и мусульман.
В 1942 году в Индии начала работу специальная миссия британского правительства, которой руководил Ричард Криппс. Миссия проводила специально переговоры с местными политическими лидерами, предлагая им поддержать военную деятельность официального Лондона в обмен на предоставление Индии после окончания войны статуса доминиона. Руководство ИНК было недовольно тем, что конкретные шаги по предоставлению независимости Индии переносятся на послевоенный период, а ещё требования Мусульманской лиги выделить Пакистан из состава Индии ещё до предоставления той независимости.
В 1946 году в Индию направили новую правительственную миссию для разработки точного конституционного механизма предоставления индийцам независимости. В августе того же года в Индии было сформировано временное правительство во главе с представителем ИНК Джавахарлалом Неру. В ответ Мусульманская лига активизировала деятельность по созданию отдельного государства в Пакистане. В Британской Индии начались межконфессиональные погромы.
Наступил февраль 1947 года и британское правительство издало декларацию об окончательном уходе англичан из Индии. В июне был разработан план, по которому на месте Британской Индии создавались два независимых доминиона: Пакистан и Индийский Союз. Будущее этих спорных регионов со смешанным населением должны были решать на референдумах или голосованиями в заксобрании.
Наступил февраль 1947 года и британское правительство издало декларацию об окончательном уходе англичан из Индии. В июне был разработан план, по которому на месте Британской Индии создавались два независимых доминиона: Пакистан и Индийский Союз. Будущее этих спорных регионов со смешанным населением должны были решать на референдумах или голосованиями в заксобрании.
15 августа 1947 года, в полночь, в силу вступил закон о независимости Британской Индии, разделённой с этого момента на Индийский Союз и Пакистан. А вот проблема определения государственной границы так и осталась нерешённой.
"Ни та ни другая сторона по-настоящему не была удовлетворена условиями раздела. В противоположных направлениях хлынули переселенцы — кто ехал во внезапно обретённую «свою» страну в поисках лучшей доли (которую сулили политики), кто спасался от гонений или резни со стороны вдруг ставших врагами соседей. В ходе массовой миграции погибли до миллиона человек, перемещены были до 15 млн. Горькая память о тех событиях жива в Индии и Пакистане поныне и подпитывала все военные конфликты между ними. В истории Южной Азии это крупнейшая геополитическая катастрофа", - рассказал старший научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Кирилл Фурсов.
"Ни та ни другая сторона по-настоящему не была удовлетворена условиями раздела. В противоположных направлениях хлынули переселенцы — кто ехал во внезапно обретённую «свою» страну в поисках лучшей доли (которую сулили политики), кто спасался от гонений или резни со стороны вдруг ставших врагами соседей. В ходе массовой миграции погибли до миллиона человек, перемещены были до 15 млн. Горькая память о тех событиях жива в Индии и Пакистане поныне и подпитывала все военные конфликты между ними. В истории Южной Азии это крупнейшая геополитическая катастрофа", - рассказал старший научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Кирилл Фурсов.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Загадка Pink Floyd, «вдыхание души» и другие занимательные факты обо всём на свете
- Маленькие истории из нашей жизни
- Поздняя любовь
- В Помпеях нашли бордель Древнего Рима. Как была устроена любовь?
Метки: Великобритания Индия Прошлое интересное история факты
Новости партнёров
Что моголы, что монголы - один хрен?
Гонконг, Палестина, Индия - это первое что приходит на ум.