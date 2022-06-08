Она – практически манна небесная, а европейцы её игнорируют…

Но злоупотребление манной кашей грозит запорами и быстрым набором веса, поскольку такая каша – это все же углеводы. Детям давать стоит с осторожностью, не чаще раза в неделю. А до года прикармливать малыша не манной, а рисовой или гречневой.

А вы любите манную кашу? Или это все же пустая бессмысленная еда?