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Она – практически манна небесная, а европейцы её игнорируют…

Она – практически манна небесная, а европейцы её игнорируют…

Автор:
08 июня 2022 13:44
Сообщество : Еда
Метки: Еда   СССР   блюдо   вред   европа   крупа   манная каша   польза   пшеница   
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Речь о привычной, знакомой, многими нежно любимой манной каше. Которую почему-то готовили и знали только в СССР, а потом в странах СНГ. А европейцы кашку почему-то игнорят, как и гречку. Неужели у них есть на то веские причины?

Итак, госпожа манка. Каша из которой всегда была элементом диетического меню в наших детских садах, школах, больницах и столовых. Манная крупа – это переработанная пшеница. Размер крупинок варьируется от 0,5 до 0,8 мм. Оставшиеся при перемалывании зерна на муку частички просто просеивают и фасуют для продажи. Все просто. Крупа готовится быстро, а получившаяся каша универсальная. Ее можно подавать с вареньем и сгущенкой, ягодами и сухофруктами, варить сытное блюдо на молоке и щедро сдабривать сливочным маслом или делать его диетическим, на воде.


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Для многих детей, которые в советское время растились на манке, поедание «ее противной, с комочками» было пыткой. А другие ее наоборот любили и уплетали за обе щеки.


Почему манную кашу не готовят в странах Европы? Вероятная причина – нелюбовь европейцев к продуктам с высоким содержанием глютена. Но эта тенденция развивается только в последнее время. А кашу не готовили и раньше.


Да, кашу они игнорируют, считая каким-то недоработанным полуфабрикатом типа заготовки для пирога. Но крупу европейцы и американцы используют. И очень даже широко, для приготовления пудингов, запеканок, десертов. Итальянцы добавляют манку в тесто для некоторых видов пиццы и пасты, финны готовят холодный десерт с добавлением свежих ягод, а у немцев и прибалтийцев довольно популярен десерт буберт, который представляет собой манный пудинг с добавлением яиц и фруктового сока. В Турции на манке готовят особую халву, а в Индии крупу применяют для приготовления конфет. Так что манную крупу иностранцы вполне даже используют. Но только не для каши.


Что касается вреда и пользы, о которых в последнее время так принято спорить, то они есть, как и у любого другого продукта. Несомненный плюс – обволакивающее действие. Каша на воде полезна людям с болезнями  ЖКТ: легко усваивается и предупреждает спазмы.


Но злоупотребление манной кашей грозит запорами и быстрым набором веса, поскольку такая каша – это все же углеводы. Детям давать стоит с осторожностью, не чаще раза в неделю. А до года прикармливать малыша не манной, а рисовой или гречневой.

А вы любите манную кашу? Или это все же пустая бессмысленная еда?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Еда   СССР   блюдо   вред   европа   крупа   манная каша   польза   пшеница   
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15  комментариев
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78k
parallax Час назад
Всегда любил манку, и кипячёным молоком с пенкой не брезговал.
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1k
Александр Голованов 4 минуты назад
В детстве ненавидел её, из-за детского сада, где её варили на воде и с комками. До рвотного рефлекса. Даже геркулес на таким противным был. А вот гречневую "размазню" сладкую очень любил.
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1k
Victor 4 минуты назад
сыну варю в выходные манку, уплетает за обе щеки.
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40k
Эльза Вайнц Полчаса назад
К сожалению, манная каша - пустая каша. Ничего полезного в ней нет, у неё высокая калорийность, низкое содержание витаминов и микроэлементов. Если любите манку, то хотя бы ешьте её с ягодами.
Лучше есть другие каши: ячневую, овсянную, гречневую с молоком и т.д.
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62k
КУЗНЕЦ 40 минут назад
я как то тарелку манки
(холодной) повару на голову одел..
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3
SiaN 57 минут назад
После детского сада терпеть не могу манную кашу.
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21k
Serg2001 Час назад
В детских садиках повара готовили её по какому-то секретному рецепту. Одни сплошные комки. На вкус как резина. Я эту кашу слезами поливал, потому что меня отсаживали в угол и не разрешали играть, пока всё не съем. Когда уже взрослым попробовал нормально приготовленную манку, то был очень удивлен, какая она может быть вкусная. Но все равно детские кошмарные воспоминания навсегда отвратили меня от этой каши..)
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10k
Ivan Час назад

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1k
Gleb_Skameikin Час назад
манка-мням-мнямка
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2k
Copycat Час назад
Меня в детстве ей кормили) Бабушка мне в неё ещё тыкву вареную клала, а я её не любил и капризничал и мама пока бабушка не видела потихоньку эту тыкву у меня из тарелки выуживала и сама съедала)
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