Она – практически манна небесная, а европейцы её игнорируют…

Речь о привычной, знакомой, многими нежно любимой манной каше. Которую почему-то готовили и знали только в СССР, а потом в странах СНГ. А европейцы кашку почему-то игнорят, как и гречку. Неужели у них есть на то веские причины?
Итак, госпожа манка. Каша из которой всегда была элементом диетического меню в наших детских садах, школах, больницах и столовых. Манная крупа – это переработанная пшеница. Размер крупинок варьируется от 0,5 до 0,8 мм. Оставшиеся при перемалывании зерна на муку частички просто просеивают и фасуют для продажи. Все просто. Крупа готовится быстро, а получившаяся каша универсальная. Ее можно подавать с вареньем и сгущенкой, ягодами и сухофруктами, варить сытное блюдо на молоке и щедро сдабривать сливочным маслом или делать его диетическим, на воде.
Для многих детей, которые в советское время растились на манке, поедание «ее противной, с комочками» было пыткой. А другие ее наоборот любили и уплетали за обе щеки.
Почему манную кашу не готовят в странах Европы? Вероятная причина – нелюбовь европейцев к продуктам с высоким содержанием глютена. Но эта тенденция развивается только в последнее время. А кашу не готовили и раньше.
Да, кашу они игнорируют, считая каким-то недоработанным полуфабрикатом типа заготовки для пирога. Но крупу европейцы и американцы используют. И очень даже широко, для приготовления пудингов, запеканок, десертов. Итальянцы добавляют манку в тесто для некоторых видов пиццы и пасты, финны готовят холодный десерт с добавлением свежих ягод, а у немцев и прибалтийцев довольно популярен десерт буберт, который представляет собой манный пудинг с добавлением яиц и фруктового сока. В Турции на манке готовят особую халву, а в Индии крупу применяют для приготовления конфет. Так что манную крупу иностранцы вполне даже используют. Но только не для каши.
Что касается вреда и пользы, о которых в последнее время так принято спорить, то они есть, как и у любого другого продукта. Несомненный плюс – обволакивающее действие. Каша на воде полезна людям с болезнями ЖКТ: легко усваивается и предупреждает спазмы.
Но злоупотребление манной кашей грозит запорами и быстрым набором веса, поскольку такая каша – это все же углеводы. Детям давать стоит с осторожностью, не чаще раза в неделю. А до года прикармливать малыша не манной, а рисовой или гречневой.
А вы любите манную кашу? Или это все же пустая бессмысленная еда?
Источник:
АНТИФИШКИ
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(холодной) повару на голову одел..