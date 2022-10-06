Почему раньше были популярны письма крест-накрест

Однако в прошлом письмо было важнейшим актом общения, при этом не особо дешевым. Платили за вес письма, за количество листов, за расстояние, на которое оно отправлялось. Дешевле было обходиться вообще без конвертов, да их и не было. Например, письмо в XIX веке представляло собой чаще всего один лист, свернутый несколько раз. С одной стороны был текст, а с другой — адрес получателя. Но что сделать, если слов очень много? Так и появился на первый взгляд сложный способ письма крест-накрест.