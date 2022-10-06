Почему раньше были популярны письма крест-накрест

Были времена, когда письма писали крест-накрест и по диагонали, а конвертов вообще не было. Сегодня отправить текстовое сообщение зачастую ничего не стоит, а в некоторых странах даже пишут письма… деревьям.
Однако в прошлом письмо было важнейшим актом общения, при этом не особо дешевым. Платили за вес письма, за количество листов, за расстояние, на которое оно отправлялось. Дешевле было обходиться вообще без конвертов, да их и не было. Например, письмо в XIX веке представляло собой чаще всего один лист, свернутый несколько раз. С одной стороны был текст, а с другой — адрес получателя. Но что сделать, если слов очень много? Так и появился на первый взгляд сложный способ письма крест-накрест.
Это был всего лишь способ сэкономить: сначала текст на листе писали как обычно, а затем разворачивали боком и продолжали писать. Может показаться, что такой лист выглядит как шифр, однако стоит присмотреться — и текст вполне можно разобрать даже в наши дни. К тому же у писавших были свои лайфхаки: например, первый слой писали чернилами одного цвета, а следующий — другого. Бывали и настоящие экстремалы в письме, которые умудрялись исписать лист в трех направлениях.
Конечно, такое письмо еще во времена его популярности было неприятно читать и писать. Так, Льюис Кэрролл даже выпустил памфлет «Восемь или девять мудрых слов о том, как писать письма» в 1890-х годах, где призывал не писать крест-накрест, а лучше отыскать какой-нибудь кусочек бумаги, чтобы продолжить свою мысль.
На самом деле с такой экономией знакомы все мы: вспомните, когда появились первые сотовые телефоны, переписка велась по SMS. Были свои способы сэкономить и уместить длинный текст в одно сообщение: не ставить пробелы между словами и знаками препинания, либо писать в английской раскладке слова на русском языке.
Источник:
АНТИФИШКИ
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