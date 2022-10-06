Приятно познакомиться: 15 знаменитостей, чьи реальные имена собьют вас с толку

Это помогает стать более уникальным и заметным, избежав путаницы. Некоторые звёзды стремятся скрыть своё настоящее имя, так как не хотят ассоциироваться с более популярным родственником. В общем причины смены имени бывают у всех самые разнообразные. Главное, что такая мера работает, помогая людям стать более успешными. Предлагаем вам узнать реальные имена звёзд, которые решились когда-то взять себе псевдонимы.

Хэлли Берри