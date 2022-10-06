FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6817 постов • 753 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Приятно познакомиться: 15 знаменитостей, чьи реальные имена собьют вас с толку

Приятно познакомиться: 15 знаменитостей, чьи реальные имена собьют вас с толку

Автор:
06 октября 2022 09:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   знаменитости   имена   псевдоним   факты   фото   
979
16

Придумать звучное и запоминающееся имя — важный шаг в мире шоу-бизнеса. Большая часть знаменитостей прибегает к этому трюку, когда в индустрии уже засветился человек с похожим именем.

Это помогает стать более уникальным и заметным, избежав путаницы. Некоторые звёзды стремятся скрыть своё настоящее имя, так как не хотят ассоциироваться с более популярным родственником. В общем причины смены имени бывают у всех самые разнообразные. Главное, что такая мера работает, помогая людям стать более успешными. Предлагаем вам узнать реальные имена звёзд, которые решились когда-то взять себе псевдонимы.


Хэлли Берри

×
×

Настоящее имя: Мария Хэлли Берри.


Майли Сайрус

Настоящее имя: Дестини Хоуп Сайрус.


Джоди Фостер

Настоящее имя: Алисия Кристиан Фостер.


Джуд Лоу

Настоящее имя: Дэвид Джуд Хейворт Лоу.


Лана Дель Рей

Настоящее имя: Элизабет Вулридж Грант.


Дакота Фэннинг

Настоящее имя: Ханна Дакота Фэннинг.


Вуди Аллен

Настоящее имя: Аллан Стюарт Конигсберг.


Тина Тёрнер

Настоящее имя: Анна Мэй Буллок.


Деми Мур

Настоящее имя: Деметрия Гинес.


Бруно Марс

Настоящее имя: Питер Джин Эрнандес.


Мила Кунис

Настоящее имя: Милена Марковна Кунис.


Джеки Чан

Настоящее имя: Чань Кунсан.


Вупи Голдберг

Настоящее имя: Кэрин Элейн Джонсон.


Хелен Миррен

Настоящее имя: Елена Лидия Васильевна Миронова.


Чак Норрис

Настоящее имя: Карлос Рэй Норрис.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: актеры   знаменитости   имена   псевдоним   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Андрей Иванов Час назад
В нашей стране таким сложно удивить

- Сталин, Иосиф Виссарионович (Джугуашвили)
- Ленин, Владимир Ильич (Ульянов)
- Троцкий, Лев Давидович (Бронштейн, Лейба Давидович)
- Мария Фёдоровна (София-Доротея-Августа-Луиза Вюртембергская)
- Елизавета Алексеевна (Луиза-Мария-Августа Баденская)
- Екатерина Алексеевна (София Фредерика Ангальт-Цербстская)
- Мария Фёдоровна (Мария-София-Фредерика-Дагмара Датская)
- Александра Фёдоровна (Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис Гессен-Дармштадтская)
В нашей стране таким сложно удивить - Сталин, Иосиф Виссарионович (Джугуашвили) - Ленин, Владимир Ильич (Ульянов) - Троцкий, Лев Давидович (Бронштейн, Лейба Давидович) - Мария Фёдоровна (София-Доротея-Августа-Луиза Вюртембергская) - Елизавета Алексеевна (Луиза-Мария-Августа Баденская) - Екатерина Алексеевна (София Фредерика Ангальт-Цербстская) - Мария Фёдоровна (Мария-София-Фредерика-Дагмара Датская) - Александра Фёдоровна (Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис Гессен-Дармштадтская)
В нашей стране таким сложно удивить - Сталин, Иосиф Виссарионович (Джугуашвили) - Ленин, Владимир Ильич (Ульянов) - Троцкий, Лев Давидович (Бронштейн, Лейба Давидович) - Мария Фёдоровна (София-Доротея-Августа-Луиза Вюртембергская) - Елизавета Алексеевна (Луиза-Мария-Августа Баденская) - Екатерина Алексеевна (София Фредерика Ангальт-Цербстская) - Мария Фёдоровна (Мария-София-Фредерика-Дагмара Датская) - Александра Фёдоровна (Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис Гессен-Дармштадтская)
В нашей стране таким сложно удивить - Сталин, Иосиф Виссарионович (Джугуашвили) - Ленин, Владимир Ильич (Ульянов) - Троцкий, Лев Давидович (Бронштейн, Лейба Давидович) - Мария Фёдоровна (София-Доротея-Августа-Луиза Вюртембергская) - Елизавета Алексеевна (Луиза-Мария-Августа Баденская) - Екатерина Алексеевна (София Фредерика Ангальт-Цербстская) - Мария Фёдоровна (Мария-София-Фредерика-Дагмара Датская) - Александра Фёдоровна (Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис Гессен-Дармштадтская)
В нашей стране таким сложно удивить - Сталин, Иосиф Виссарионович (Джугуашвили) - Ленин, Владимир Ильич (Ульянов) - Троцкий, Лев Давидович (Бронштейн, Лейба Давидович) - Мария Фёдоровна (София-Доротея-Августа-Луиза Вюртембергская) - Елизавета Алексеевна (Луиза-Мария-Августа Баденская) - Екатерина Алексеевна (София Фредерика Ангальт-Цербстская) - Мария Фёдоровна (Мария-София-Фредерика-Дагмара Датская) - Александра Фёдоровна (Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис Гессен-Дармштадтская)
В нашей стране таким сложно удивить - Сталин, Иосиф Виссарионович (Джугуашвили) - Ленин, Владимир Ильич (Ульянов) - Троцкий, Лев Давидович (Бронштейн, Лейба Давидович) - Мария Фёдоровна (София-Доротея-Августа-Луиза Вюртембергская) - Елизавета Алексеевна (Луиза-Мария-Августа Баденская) - Екатерина Алексеевна (София Фредерика Ангальт-Цербстская) - Мария Фёдоровна (Мария-София-Фредерика-Дагмара Датская) - Александра Фёдоровна (Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис Гессен-Дармштадтская)
В нашей стране таким сложно удивить - Сталин, Иосиф Виссарионович (Джугуашвили) - Ленин, Владимир Ильич (Ульянов) - Троцкий, Лев Давидович (Бронштейн, Лейба Давидович) - Мария Фёдоровна (София-Доротея-Августа-Луиза Вюртембергская) - Елизавета Алексеевна (Луиза-Мария-Августа Баденская) - Екатерина Алексеевна (София Фредерика Ангальт-Цербстская) - Мария Фёдоровна (Мария-София-Фредерика-Дагмара Датская) - Александра Фёдоровна (Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис Гессен-Дармштадтская)
В нашей стране таким сложно удивить - Сталин, Иосиф Виссарионович (Джугуашвили) - Ленин, Владимир Ильич (Ульянов) - Троцкий, Лев Давидович (Бронштейн, Лейба Давидович) - Мария Фёдоровна (София-Доротея-Августа-Луиза Вюртембергская) - Елизавета Алексеевна (Луиза-Мария-Августа Баденская) - Екатерина Алексеевна (София Фредерика Ангальт-Цербстская) - Мария Фёдоровна (Мария-София-Фредерика-Дагмара Датская) - Александра Фёдоровна (Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис Гессен-Дармштадтская)
В нашей стране таким сложно удивить - Сталин, Иосиф Виссарионович (Джугуашвили) - Ленин, Владимир Ильич (Ульянов) - Троцкий, Лев Давидович (Бронштейн, Лейба Давидович) - Мария Фёдоровна (София-Доротея-Августа-Луиза Вюртембергская) - Елизавета Алексеевна (Луиза-Мария-Августа Баденская) - Екатерина Алексеевна (София Фредерика Ангальт-Цербстская) - Мария Фёдоровна (Мария-София-Фредерика-Дагмара Датская) - Александра Фёдоровна (Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис Гессен-Дармштадтская)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Барсук Минуту назад
Если уж сбивать с толку, то хотя бы так


Фре дди Ме ркьюри (англ. Freddie Mercury, имя при рождении Фарру х Булса ра ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
kaboza Полчаса назад
Хелен Миррен приколола)
прям "Лидь Васильна, можно выйти? - Сиди, до перемены пять минут"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
894
idhr 44 минуты назад
в общем спим спокойно, интернет не взорван ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−154
ПРАВДАруб 57 минут назад
Знаменитости, чьи реальные имена собьют вас с толку. ©
_____________________________________

Хэлли Берри
Настоящее имя: Мария Хелли Берри.

О май Гад!
Все люди сбиты с толку, мы все умрём!


О май Гад! Что делать?
Срочно звони 911 ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Шапкин Час назад
Мила Кунис - Милена Марковна Кунис???
Автор про краткие имена без отчества не знает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
123
Sata33 Час назад
А чего тут удивительного ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Viktor 2 часа назад
Не сбили!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Лёха 2 часа назад
"реальные имена собьют вас с толку"
Ага у половины реальное имя никак не стыкуется с их псевдонимом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1061620



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Тайные желания, которые возникали у всех
Тайные желания, которые возникали у всех
3 известные фотографии, которые на самом деле постановочные
3 известные фотографии, которые на самом деле постановочные
Набирающие популярность в сообществах
Кто придумал «Коктейль Молотова»
Кто придумал «Коктейль Молотова»
Происхождение световых столбов в небе над российскими регионами раскрыто (#ноэтонеточно)
Происхождение световых столбов в небе над российскими регионами раскрыто (#ноэтонеточно)
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Эх если бы

Лучшие демотиваторы
Скажу внукам, что раньше так в холодильник поступали горчица, кетчуп и майонез

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#дтп#животные#прикол#новости#шоу бизнес#США#звезды#сатира
#Юмор#факты#интересное#картинки#Россия#позитив#Ynews#улыбнуло#автомобили#автомир
#интересно#подборка#аварии#авто аварии#люди#фотографии#Приколы#Разное#Еда#Израиль
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием Какие женские имена дворянские, а какими называли крестьянок Какие женские имена дворянские, а какими называли крестьянок Райан Рейнольдс затроллил коллегу, в очередной раз рассмешив Инстаграм Райан Рейнольдс затроллил коллегу, в очередной раз рассмешив Инстаграм Чем занимались знаменитости до того, как их имена стали известны Чем занимались знаменитости до того, как их имена стали известны Откровенные фотографии знаменитостей в молодости Откровенные фотографии знаменитостей в молодости Звезды, которые в детстве были «гадкими утятами», но превратились в красавцев Звезды, которые в детстве были «гадкими утятами», но превратились в красавцев

На что жалуетесь?

Вернуться