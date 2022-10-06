Приятно познакомиться: 15 знаменитостей, чьи реальные имена собьют вас с толку

Придумать звучное и запоминающееся имя — важный шаг в мире шоу-бизнеса. Большая часть знаменитостей прибегает к этому трюку, когда в индустрии уже засветился человек с похожим именем.
Это помогает стать более уникальным и заметным, избежав путаницы. Некоторые звёзды стремятся скрыть своё настоящее имя, так как не хотят ассоциироваться с более популярным родственником. В общем причины смены имени бывают у всех самые разнообразные. Главное, что такая мера работает, помогая людям стать более успешными. Предлагаем вам узнать реальные имена звёзд, которые решились когда-то взять себе псевдонимы.
Хэлли Берри
Настоящее имя: Мария Хэлли Берри.
Майли Сайрус
Настоящее имя: Дестини Хоуп Сайрус.
Джоди Фостер
Настоящее имя: Алисия Кристиан Фостер.
Джуд Лоу
Настоящее имя: Дэвид Джуд Хейворт Лоу.
Лана Дель Рей
Настоящее имя: Элизабет Вулридж Грант.
Дакота Фэннинг
Настоящее имя: Ханна Дакота Фэннинг.
Вуди Аллен
Настоящее имя: Аллан Стюарт Конигсберг.
Тина Тёрнер
Настоящее имя: Анна Мэй Буллок.
Деми Мур
Настоящее имя: Деметрия Гинес.
Бруно Марс
Настоящее имя: Питер Джин Эрнандес.
Мила Кунис
Настоящее имя: Милена Марковна Кунис.
Джеки Чан
Настоящее имя: Чань Кунсан.
Вупи Голдберг
Настоящее имя: Кэрин Элейн Джонсон.
Хелен Миррен
Настоящее имя: Елена Лидия Васильевна Миронова.
Чак Норрис
Настоящее имя: Карлос Рэй Норрис.
Источник:
АНТИФИШКИ
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прям "Лидь Васильна, можно выйти? - Сиди, до перемены пять минут"
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Хэлли Берри
Настоящее имя: Мария Хелли Берри.
О май Гад!
Все люди сбиты с толку, мы все умрём!
О май Гад! Что делать?
Срочно звони 911 ...
Автор про краткие имена без отчества не знает?
Ага у половины реальное имя никак не стыкуется с их псевдонимом.