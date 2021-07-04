Что оставил после себя британский программист

Согласно китайским догматам, в доме будет счастье, если выбросить из него все лишнее и оставить минимум вещей и массу свободного пространства. Хотя скопидомы, люди которые обожают вещи, готовы тащить в дом все подряд, они с китайцами не соглашаются и уверены, что счастье в нажитом имуществе.

Так же думал обычный британский программист, который собрал редких вещей на €5 млн! Так он старался обеспечить себе достойную пенсию — собирался продавать их в будущем.

Когда же наследник пришел в дом, чтобы выбросить весь хлам, то дверь поддалась не сразу — она была завалена коробками и пакетами. Но коридором Раман не ограничился.

Вещи занимали весь дом, два гаража, соседний сад и даже пару десятков мусорных контейнеров, которые Шукла расположил в своем саду. Брат развел руками и решил вызвать работников аукционного дома: вдруг в залежах почившего родственника нашлось бы что-то ценное.

8 работников аукционного дома Unique Auctions трудились на протяжении трех недель, открывая коробки, сортируя вещи и составляя каталоги. Были найдены тысячи предметов, из которых 60 000 вещей имели ценность.

Поначалу аукционисты оценили «хлам» программиста в €650 тыс., но когда рассмотрели некоторые предметы по отдельности, то пришли к выводу, что и 5 млн будет мало. Что же нашли сотрудники аукционного дома?

Раман собирал редкие издания комиксов и покупал раритетные антикварные книги. Всего набралось больше 10 000 экземпляров, которые заслуживают места на аукционах.

Несколько гитар 1960-х годов от фирмы Rickenbacker: их примерная стоимость — больше $100 тыс. На гитарах этой фирмы играли музыканты группы The Beatles, и неудивительно, что Шукла покупал инструменты, ведь он был фанатом этой «ливерпульской четверки».

Вещи группы и предметы, связанные с их творчеством, тоже были найдены в коробках и многочисленных пакетах.

Также Рамана увлекали такие личности, как Джеймс Бонд и Брюс Ли, и Шукла собрал коллекции вещей, которые связаны с ними.

Но наиболее ценными стали фотоснимки, письма и автографы, принадлежащие таким знаменитостям, как Элвис Пресли, или выдающимся политикам вроде Кеннеди и Черчилля.

По рассказам брата и соседей, Раман начал собирать вещи еще в 2002 году. Он был скромным программистом, но любил исторические вещи, а потому часто посещал аукционы и выставки, покупая разные мелочи. Много вещей он покупал через интернет и, как сказали соседи, к нему каждую неделю привозили много посылок с почты. В последние пару лет Раман был вынужден жить в соседней гостинице, ведь вещи заполонили весь его дом. На сегодняшний момент часть имущества Ранана Шуклы было распродано, а по остальной части все еще формируются каталоги и работают оценщики. Тем не менее и спустя 10 месяцев история не утихла и до сих пор удивляет как соседей программиста, так и его родственников.