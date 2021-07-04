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Что оставил после себя британский программист

Что оставил после себя британский программист (17 фото)

Автор:
04 июля 2021 09:04
Сообщество : Истории
Метки: британия   в мире   вещи   история   люди   программист   фото   
4072
17

Эта история поразила половину Великобритании осенью прошлого года, когда 64-летний Раман Шукла покинул этот мир. После себя он оставил дом и много вещей, которые завещал брату.

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Метки: британия   в мире   вещи   история   люди   программист   фото   
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16k
KOSTELLO 2 часа назад
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7
ian 15 минут назад
В Англии простой программист за 20 лет накопил добра на 5 млн. евро. Может себе позволить, он же на только еду тратит в три раза меньше, чем мы здесь...
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6k
insaider Час назад
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9k
Кыся 2 часа назад
Не, вещи-то в основном хорошие, и вложение денег тоже неплохое, ведь такие вещи только растут в цене. Но нафигам их так безалаберно хранить? Во-первых, могут попортится. Во-вторых, для себя-то надо место оставить! Не проще ли было снять склад, аккуратно рассортировать и сложить?
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7k
Андрей А 2 часа назад
Плюшкин обзавидовался бы)))
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