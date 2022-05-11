Женщинам нельзя ездить на переднем сиденье авто и выходить из дома вечером: ТОП-запретов от нового президента Туркменистана







Наращивание ногтей и ресниц, окрашивание волос



Теперь под запретом даже такие процедуры, как наращивание ресниц и ногтей. Мастера, которые продолжают оказывать подобные услуги, запросто подвергнутся наказанию - 15 суток лишения свободы. Так себе перспектива. То же касается и окрашивания волос. Ни в парикмахерских, ни на дому подобную процедуру провести больше нельзя. Интересно, а мужчин, пожелавших закрасить седину, это тоже касается?



Косметические процедуры



Лечь на стол хирурга и даже просто пойти к косметологу теперь под строжайшим запретом. По рассказам местных жительниц, их уволили с работы за грудные импланты. Патрули на улицах проверяют, трогая руками, не сделаны ли у женщин губы, не увеличены ли с помощью филлеров. Ботокс, кстати, тоже вне закона. Этот препарат признан сильнодействующим ядом и запрещен к ввозу и применению в стране.



