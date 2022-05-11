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Женщинам нельзя ездить на переднем сиденье авто и выходить из дома вечером: ТОП-запретов от нового президента Туркменистана

Женщинам нельзя ездить на переднем сиденье авто и выходить из дома вечером: ТОП-запретов от нового президента Туркменистана

Автор:
11 мая 2022 13:47
Метки: Туркмения   женщинам нельзя   законы   запреты   кошмар   фото   
22209
4

Сердар Бердымухамедов - новый президент Туркменистана. Он вступил в должность 19 марта 2022 года. Сразу же он выпустил ряд новых законов, а если точнее - ограничений, который в большей степени касаются прав и свобод женщин.



Наращивание ногтей и ресниц, окрашивание волос


Теперь под запретом даже такие процедуры, как наращивание ресниц и ногтей. Мастера, которые продолжают оказывать подобные услуги, запросто подвергнутся наказанию - 15 суток лишения свободы. Так себе перспектива. То же касается и окрашивания волос. Ни в парикмахерских, ни на дому подобную процедуру провести больше нельзя. Интересно, а мужчин, пожелавших закрасить седину, это тоже касается?

Косметические процедуры


Лечь на стол хирурга и даже просто пойти к косметологу теперь под строжайшим запретом. По рассказам местных жительниц, их уволили с работы за грудные импланты. Патрули на улицах проверяют, трогая руками, не сделаны ли у женщин губы, не увеличены ли с помощью филлеров. Ботокс, кстати, тоже вне закона. Этот препарат признан сильнодействующим ядом и запрещен к ввозу и применению в стране.


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Облегающая одежда


Если прошлые запреты показались вам абсурдными, то вот еще порция бреда. Власти страны настоятельно советуют женщинам отказаться от любого обтягивающего белья и одежды, и носить исключительно традиционную одежду. Все западное будет отвергаться. Традиционный наряд, к слову, это платье с вышивкой до щиколотки и платок на голове.


Транспорт


Коснулись ограничения и поездок на авто. Женщинам и до этого особо не разрешали управлять машиной, а теперь еще и ездить в такси без сопровождения родственника мужского пола нельзя. А также запрещается перевозить женщина на переднем сиденье: за это грозит штраф в 2000 долларов. Да и после 20:00 вечера выходить из дома без причины нельзя.


Статья подготовлена из материалов путешественника Михаила Зарубина. Прошлый выпуск с запретами по ссылке.


А как вы относитесь к подобным запретам? Что считаете обоснованным?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Туркмения   женщинам нельзя   законы   запреты   кошмар   фото   
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176  комментариев
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5k
ron 9 часов назад
А ведь СССР тащил этот средневековый маразм к коммунизму, к светлому будущему...
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9k
*Сергей* 14 минут назад
Всего 30 лет прошло с распада СССР, а феодализм уже в наличии…
И почему я не удивлён?…
Хотя нет, удивлён немного. Где паранджа?
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972
КАКАнгел Полчаса назад
Видимо его феминисты со своими закидонами достали. бабы же берегов не видят. Вот он и решил их прижать. Думаю потом ослабит. Но идея хорошая.
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126
Terrible zZz Полчаса назад
Из светлого будущего назад в тёмное прошлое.
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1k
Иван Иванович 56 минут назад
Когда в джунглях нет тигра, царём становится обезьяна…
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118
deadDEVIL Час назад
И эти дикари ещё потом имеют "совесть" говорить что-то против русских мужчин!?
Каменный век, у у у у!
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2k
Дмитрий Эквадор Лоха 2 часа назад
А также запрещается перевозить женщина на переднем сиденье... Женщина только на заднем теперь перевозить можнА? ....В целом молодец... Хоть от инкубаторских кур страну избавит
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13k
info-kozirev 2 часа назад
Идиотизм это,тащили их к цивилизации весь период СССР,толку ноль,не обучаемые имбецилы.
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8k
a_komolow 2 часа назад
В какой-то азиатской стране так же начиналось!
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23k
MrGod 2 часа назад
Огородить все банановые республики и пусть там сами раз*бываются со своими трудностями и главное, отправить всех кто не на родине - ДОМОЙ!!!
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1k
K_II_T 3 часа назад
Так понимаю, взаимодействие по экспорту газа
состоит в совместных проектах с Афганистаном.
Потому социальная политика пошла в расход.
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20k
Dobrovit 3 часа назад
Сердар от Гурбангулы недалеко упал...
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1k
Yow 4 часа назад
Идеальная страна! Срочно переезжаю туда)
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3k
Александр 4 часа назад
Бабаи дорвались до власти.
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6k
Андрей Крылов 4 часа назад
Я что-то пропукстил? Не заметил передачи власти от отца к сыну? Так вроде прежний солнцеликий пока не помер? Стрнанно. Ну, как там говоорят? Бабай отранйн, да здравствует новый баБай? а что одидать от этих диких "стран"? Как были в средних веках так и есть. бердымухомедову пришла гениальная мысльпередать наследстно потомку до своей смерти? Может в этом о и прав. Пропетлял по технике :) Формально папа правиль вроде не будет, а реально..... Вот хитрая жопа! ПРавда он прискует быть (в лучших традициях востока) быть устранён потомком. Хотя, наверняка, он проссчитал всякие варианты и реально от власти уходить на пенсию не собирается. Но как же это всё низко и глупо!!! Просот откровенная очередная черножопая династия! Но они там иначе жить просто не могут. Дикие лбюди... Скокль таких не выдёргивайй из родоплеменных отношений, а без пинка сверху всё скатиться вот до такого. Где-от грустно и споминаются "Прогрессоры" Стругацких.
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78
birabira Андрей Крылов 3 часа назад
"пропукстил","Стрнанно","говоорят","отранйн","Стрнанно","одидать" и пр.)))

Андрей, закусывать надо!

Одна отрада, "БЕРДЫМУХОМЕДОВ" ты можешь написать (вот что значит талант) и выговорить (надеюсь) без ошибок).
Поздравляю Андрей!!! )))
Андрей, ты наш кумир и надежда!!! )))
Ждём новых острополитических фонтанирующих комментов! ))
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6k
Василий 4 часа назад
А ещё пусть, пожалуйста, примут закон, что все их граждане не могли пребывать в России дольше недели в год!
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13k
ss 4 часа назад
Запреты на женщин накладывают неуверенные в себе мужчины, у которых либо проблемы с потенцией, либо пиписька размером с пипетку педиатра.
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78
birabira ss 3 часа назад
У таких мужчин пиписька размеров пипетки достигает только после укуса пчелы, т.е. когда опухнет...)))
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1k
Sergius SPb 4 часа назад
Собственно по х. Мусульмане в пустыне. Пусть живут себе как деды заповедовали.
Важно что они не воюют. Тихо спокойно.
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66
Руслан 4 часа назад
А почему они нормальных и адекватных не выбирают в президенты?
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2k
Alexei_vrn 5 часов назад
Ух какая))

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10k
Zемляк 5 часов назад
Вирус мусульманеллы бешенствует
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Спелая кукурузинка

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