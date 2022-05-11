Женщинам нельзя ездить на переднем сиденье авто и выходить из дома вечером: ТОП-запретов от нового президента Туркменистана

Сердар Бердымухамедов - новый президент Туркменистана. Он вступил в должность 19 марта 2022 года. Сразу же он выпустил ряд новых законов, а если точнее - ограничений, который в большей степени касаются прав и свобод женщин.
Наращивание ногтей и ресниц, окрашивание волос
Теперь под запретом даже такие процедуры, как наращивание ресниц и ногтей. Мастера, которые продолжают оказывать подобные услуги, запросто подвергнутся наказанию - 15 суток лишения свободы. Так себе перспектива. То же касается и окрашивания волос. Ни в парикмахерских, ни на дому подобную процедуру провести больше нельзя. Интересно, а мужчин, пожелавших закрасить седину, это тоже касается?
Косметические процедуры
Лечь на стол хирурга и даже просто пойти к косметологу теперь под строжайшим запретом. По рассказам местных жительниц, их уволили с работы за грудные импланты. Патрули на улицах проверяют, трогая руками, не сделаны ли у женщин губы, не увеличены ли с помощью филлеров. Ботокс, кстати, тоже вне закона. Этот препарат признан сильнодействующим ядом и запрещен к ввозу и применению в стране.
Облегающая одежда
Если прошлые запреты показались вам абсурдными, то вот еще порция бреда. Власти страны настоятельно советуют женщинам отказаться от любого обтягивающего белья и одежды, и носить исключительно традиционную одежду. Все западное будет отвергаться. Традиционный наряд, к слову, это платье с вышивкой до щиколотки и платок на голове.
Транспорт
Коснулись ограничения и поездок на авто. Женщинам и до этого особо не разрешали управлять машиной, а теперь еще и ездить в такси без сопровождения родственника мужского пола нельзя. А также запрещается перевозить женщина на переднем сиденье: за это грозит штраф в 2000 долларов. Да и после 20:00 вечера выходить из дома без причины нельзя.
Статья подготовлена из материалов путешественника Михаила Зарубина. Прошлый выпуск с запретами по ссылке.
А как вы относитесь к подобным запретам? Что считаете обоснованным?
Источник:
АНТИФИШКИ
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И почему я не удивлён?…
Хотя нет, удивлён немного. Где паранджа?
Каменный век, у у у у!
состоит в совместных проектах с Афганистаном.
Потому социальная политика пошла в расход.
Движение "Талибан" договорилось об этом с властями Туркмении. Талибы разместили сообщение о договоренности в Twitter.
Финансирует ЕБРР, Исламский банк развития, Саудовский фонд развития
Стоимость проекта $8-10 млрд.
Андрей, закусывать надо!
Одна отрада, "БЕРДЫМУХОМЕДОВ" ты можешь написать (вот что значит талант) и выговорить (надеюсь) без ошибок).
Поздравляю Андрей!!! )))
Андрей, ты наш кумир и надежда!!! )))
Ждём новых острополитических фонтанирующих комментов! ))
Важно что они не воюют. Тихо спокойно.