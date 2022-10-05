Тест на определение уровня владения английским языком

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Если пройдёте данный тест, то ваш уровень владения выше уровня A2. Изучали в школе английский язык? Тогда вопросы из теста не покажутся вам слишком сложными. Проверим силы?!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я никогда не учил английский. И не знаю его. Однако...
Ай'в джаст алловд ту мистейкс!
Дэ-э-ээээмн!!!
Но вот, переписываюсь с двумя одноклассницами, с 90-х одна в Лондоне, другая в Нью-Йорке, (Русский не забыли) так когда как, то на Русском, то на Английском... Они(языки) немного отличаются, они пишут на своих диалектах, у меня же, напрягая пропитый мозг, получается более классический, но, мы прекрасно понимаем друг-друга
аффтары полагают более вежливую форму вопроса типа "где бы я мог получить удостоверение личности?" за ошибку. а о чём грит хартия переводчика?..
Хай, май нейм из Абрамович, хи риз ёр нью Айфон 14. Донт воррт, ви вил чэндж ю фор рашен каптивс.
Автор теста видимо не знает что есть английский английский, американский английский и австралийский английский. Summer holyday - летние каникулы. Vacation - отпуск на американском.
Спасибо, Софья Семеновна (хотя Вы вряд ли читаете этот пост там у себя в маленькой стране на востоке Средиземноморья)