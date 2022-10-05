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Тест на определение уровня владения английским языком

Тест на определение уровня владения английским языком

Автор:
05 октября 2022 19:48
Сообщество : Иностранные языки
Метки: english   Тесты   английский язык   иностранные языки   тест   тесты по иностранным языкам   
4920
1
Если пройдёте данный тест, то ваш уровень владения выше уровня A2. Изучали в школе английский язык? Тогда вопросы из теста не покажутся вам слишком сложными. Проверим силы?!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: english   Тесты   английский язык   иностранные языки   тест   тесты по иностранным языкам   
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23  комментария
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19k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
В основном две темы - Present Perfect и предлоги. Уровень пятого класса.
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14k
ss 16 минут назад

Я никогда не учил английский. И не знаю его. Однако...

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17k
Андрей Н. 17 минут назад
Хоулли щит!
Ай'в джаст алловд ту мистейкс!
Дэ-э-ээээмн!!!
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938
Александр Потёмкин 18 минут назад
11/18, хотя окончил 35 лет назад школу "с углублённым изучением английского языка"... "Ландон из зе кэпитал..." до сих пор вголове

Но вот, переписываюсь с двумя одноклассницами, с 90-х одна в Лондоне, другая в Нью-Йорке, (Русский не забыли) так когда как, то на Русском, то на Английском... Они(языки) немного отличаются, они пишут на своих диалектах, у меня же, напрягая пропитый мозг, получается более классический, но, мы прекрасно понимаем друг-друга
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0
battcat 20 минут назад
в этом вопросе: Где я могу по лу чить удо сто ве ре ние лич но сти?

аффтары полагают более вежливую форму вопроса типа "где бы я мог получить удостоверение личности?" за ошибку. а о чём грит хартия переводчика?..
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1k
Alexander Gorn 38 минут назад
Так себе тест. Другие фразы на наглицком сейчас надо учить - "surrender, NATO scum, or i`ll shoot you", "that is your name, rank and position", "you are sentenced to death for mercenary activities"...
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844
Александр Maтвийка 42 минуты назад
йухаН этот [мат] язык. Запретить и забыть!
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113
Разрушитель твоей мечты 51 минуту назад
Куда мне со своим В2....
Автор теста видимо не знает что есть английский английский, американский английский и австралийский английский. Summer holyday - летние каникулы. Vacation - отпуск на американском.
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38k
Вепс 59 минут назад
Тупо не читая вопросов тыкал на ответы, из 18 тыкнул правильно 4, это уровень А2 написали мне в конце =))) Вот вам и тесты.
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9k
Dabus Час назад
Из 18 вопросов ответили верно на 16
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518
Murych Час назад
16/18
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6k
Slowly Час назад
Судя по результату, один день я их маму делал они должный русский учить!
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3k
Трям Час назад
Понятия не имею, что такое А2, но открыл для себя одну особенность - отлично понимаю инглиш, а вот с русского на него - хер!
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8k
Потапыч Час назад
Мой уровень знаний - Виталий Мутко
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5k
sedoisever 2 часа назад
Ответил только на половину вопросов. Не учил английский вообще... )
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7k
Погулять вышел 2 часа назад
18/18
Спасибо, Софья Семеновна (хотя Вы вряд ли читаете этот пост там у себя в маленькой стране на востоке Средиземноморья)
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1k
Oleg 2 часа назад
Я дико извиняюсь, но "я мыла посуду" разве не паст индефинит? Хэв+3 форма глагола/ед - это же не про эври дэй.
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347
fda Oleg Час назад
Да с учётом того, что некоторые пишут, что уровень 5 класса, что говорить людям, которые закончили школу в 1981 г., в 5 классе инъяз только начинался, ну в ВУЗЕ малёхо, но была хорошая основа, разрешили не ходить. Никакого практического общения с применением наглосакского. Такую же "ошибку" с прошедшим и настоящим допустил. Вот тем не менее, результат Из 18 вопросов ответили верно на 11. Уровень английского А2 – второй уровень владения английским языком по шкале CEFR. В повседневной речи уровень А2 называется «базовый» («basic»)
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