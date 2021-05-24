Учим английский самостоятельно: подборка полезных ресурсов

Приложения для IOS

Все вышеуказанные курсы (и даже чуточку больше) можно пройти и на ваших телефонах.







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Аналоги для смартфонов под управлением Android.







Подробные словари

Можно сохранить в избранное один из них. Wooordhunt предлагает не только ознакомиться с транскрипциями, но и с разными произношениями: британским, американским.

