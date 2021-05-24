Учим английский самостоятельно: подборка полезных ресурсов

В подборке собраны бесплатные ресурсы, которые могут помочь в самостоятельном изучении английского языка.
Условно бесплатные приложения для браузера, позволяющие проходить уроки и повышать уровень английского
Аудиовизуальные уроки, полезные материалы и огромное количество справочных материалов.
- https://lingualeo.com/ru
- https://www.duolingo.com/ (глубоко проработан курс американского диалекта английского)
- https://memrise.com/
Приложения для IOS
Все вышеуказанные курсы (и даже чуточку больше) можно пройти и на ваших телефонах.
GooglePlay
Аналоги для смартфонов под управлением Android.
Подробные словари
Можно сохранить в избранное один из них. Wooordhunt предлагает не только ознакомиться с транскрипциями, но и с разными произношениями: британским, американским.
Видеоуроки
"Полиглот" рассчитан в первую очередь на тех, кто только начинает знакомиться с английским языком. Вторая ссылка ведёт на более проработанные уроки.
Бесплатные книги на английском языке
Выбирайте любые из них.
- https://eng360.ru/online-english-books
- https://www.bookrix.com/books.html
- https://www.gutenberg.org/
- https://manybooks.net/
Радиостанции на английском языке
Удобно слушать, когда занимаешься рутинными делами.
- Подборка разных плейлистов
- Австралийская радиостанция ABC
- BBC Radio
- Канадская радиостанция CBC
- Московская англоязычная радиостанция
Посоветуйте другие полезные ресурсы
Источник:
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