В копилку полиглота: кулинарный английский

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Если вы начинаете или продолжаете изучать английский язык, то этот пост точно для вас. В нём собраны основные слова, связанные с едой и кулинарией.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: english английский язык изучение английского языка иностранные языки полиглот слова и фразы на английском языке
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