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В копилку полиглота: кулинарный английский

В копилку полиглота: кулинарный английский

Автор:
26 июля 2022 17:44
Сообщество : Иностранные языки
Метки: english   английский язык   изучение английского языка   иностранные языки   полиглот   слова и фразы на английском языке   
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Если вы начинаете или продолжаете изучать английский язык, то этот пост точно для вас. В нём собраны основные слова, связанные с едой и кулинарией.
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Источник:

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Метки: english   английский язык   изучение английского языка   иностранные языки   полиглот   слова и фразы на английском языке   
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12  комментариев
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17k
alexis 2 часа назад
Пусть русский учат.
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4k
Rubiroid_47 Полчаса назад
Пикантный вкус, это как?
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10k
Hunson Abadeer 36 минут назад
вырезка из словарика?
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7k
Mowgley Z ⚔ 56 минут назад
Туда же в копилку, чтобы понимать, о чем просит англичанин:
Let me eat sir - Дай поесть, господин.
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58k
doker Час назад
Тоже нужная фраза: " your food is [мат] (dung).
Иногда пригодится...

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4k
SR Час назад
Это что? Отрывки из разговорника туриста?
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7k
Trenzel2003 Час назад
Не фиг, не фиг! Пора западу учить Русский!
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0
Pavel Spirin 2 часа назад
Spicy скорее пряный чем острый, для острого есть hot
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3k
Babangdida 2 часа назад
Очень толково!
Вот бы еще прикрепить к статье соответсвующие вкусовые и обонятельные маркеры...
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8k
Billi_Bons 2 часа назад
Скорее в копилку начинающего путешественника. )
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Никифоридис

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