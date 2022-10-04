Шрекини. Они перекрасились: зеленый-презеленый, совсем не BLM

Это случилось в два часа ночи в метро на Таймс сквер. В вагон ворвалась гоп-компания из нескольких существ женского пола, похожих на гоблинов. Шесть существ, одетых в зеленое, набрасываются на одного из девочек-подростков, а потом несколько раз бьют другого по лицу. По словам полицейских, у жертв отобрали мобильный телефон и сумочку.

Никто не помог. “Все эти мужчины сидели там, снимали видео и смотрели, и никто из них не помогал, пока они избивали мою дочь и ее подругу. У одной из них к ноге был привязан нож. Слава Богу, самого страшного не произошло. У дочери синяки на обеих руках и ногах. Одна из них укусила ее за плечо. У нее на одежде след от укуса. Сейчас дочери делают рентген грудной клетки и компьютерную томографию. Сегодня утром она должна была пойти в школу, но из-за травм, полученных от ударов по голове, не может этого сделать - сказала мама одной из пострадавших. Мама другой жертвы-подростка добавила, что ее дочь «прошлой ночью тошнило из-за сотрясения мозга, и мы ждем, чтобы сделать томографию головы».