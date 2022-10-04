Шрекини. Они перекрасились: зеленый-презеленый, совсем не BLM

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Гоблин-гоп-стоп-банда в нью-йоркском метро: избить и ограбить
Это случилось в два часа ночи в метро на Таймс сквер. В вагон ворвалась гоп-компания из нескольких существ женского пола, похожих на гоблинов. Шесть существ, одетых в зеленое, набрасываются на одного из девочек-подростков, а потом несколько раз бьют другого по лицу. По словам полицейских, у жертв отобрали мобильный телефон и сумочку.
Никто не помог. “Все эти мужчины сидели там, снимали видео и смотрели, и никто из них не помогал, пока они избивали мою дочь и ее подругу. У одной из них к ноге был привязан нож. Слава Богу, самого страшного не произошло. У дочери синяки на обеих руках и ногах. Одна из них укусила ее за плечо. У нее на одежде след от укуса. Сейчас дочери делают рентген грудной клетки и компьютерную томографию. Сегодня утром она должна была пойти в школу, но из-за травм, полученных от ударов по голове, не может этого сделать - сказала мама одной из пострадавших. Мама другой жертвы-подростка добавила, что ее дочь «прошлой ночью тошнило из-за сотрясения мозга, и мы ждем, чтобы сделать томографию головы».
Никто не помог. “Все эти мужчины сидели там, снимали видео и смотрели, и никто из них не помогал, пока они избивали мою дочь и ее подругу. У одной из них к ноге был привязан нож. Слава Богу, самого страшного не произошло. У дочери синяки на обеих руках и ногах. Одна из них укусила ее за плечо. У нее на одежде след от укуса. Сейчас дочери делают рентген грудной клетки и компьютерную томографию. Сегодня утром она должна была пойти в школу, но из-за травм, полученных от ударов по голове, не может этого сделать - сказала мама одной из пострадавших. Мама другой жертвы-подростка добавила, что ее дочь «прошлой ночью тошнило из-за сотрясения мозга, и мы ждем, чтобы сделать томографию головы».
“Посмотрите видео, на котором двух девочек избивает банда, и представьте, что это ваша дочь, внучка, сестра, мать или подруга, – говорит мама жертвы, - Поставьте себя в такую ситуацию. Этим животным место за решеткой”.
Их пока не нашли. И даже если их найдут, - за решеткой им не быть: после смягчения законов штата и реформы системы освобождения под залог. Мама жертвы намерена обратиться напрямую к губернатору Кэти Хочул и к законодателям штата, обвинив их в принятии нелепых законов и в позволении дикарям разгуливать по улицам города, грабить и избивать без всяких опасений.
“Что случилось с Нью-Йорком, который мы все так любим? Начните исправлять это немедленно!»
Их пока не нашли. И даже если их найдут, - за решеткой им не быть: после смягчения законов штата и реформы системы освобождения под залог. Мама жертвы намерена обратиться напрямую к губернатору Кэти Хочул и к законодателям штата, обвинив их в принятии нелепых законов и в позволении дикарям разгуливать по улицам города, грабить и избивать без всяких опасений.
“Что случилось с Нью-Йорком, который мы все так любим? Начните исправлять это немедленно!»
Источник:
АНТИФИШКИ
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Пожинайте плоды толерастии!!
Дерутся белые и негры, за лучшие места. Негры кричат, что хотят сидеть спереди и возле окна. Ну а белые кричат, что место негров сзади на галерке.
Водителю это всё надоело, он взял монтировку и говорит:
- Так, все быстро, вышли и построились!
Вышли все, построились, и негр один говорит:
- Вот ты тоже белый расист, тоже хочешь наши права ущемить!
А водила отвечает:
- Знаешь, я не расист, я дальтоник. Вы для меня все зелёные. Поэтому, молча, по одному, заходим в автобус. Темно-зелёные - назад, светло-зелёные - вперед…
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толерАстия во всей красе!