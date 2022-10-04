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Шрекини. Они перекрасились: зеленый-презеленый, совсем не BLM

Шрекини. Они перекрасились: зеленый-презеленый, совсем не BLM

Автор:
04 октября 2022 17:50
Метки: Правo   город   мораль   общество   
1328
2
1
Гоблин-гоп-стоп-банда в нью-йоркском метро: избить и ограбить

Источник:

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11  комментариев
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86k
Taras Kozalupko 6 часов назад
Зелёные ниггеры
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23k
MrGod Час назад
Ни кто из мужчин не помог.....а может они идентифицировали себя не как мужчины а как пальмы)))
Пожинайте плоды толерастии!!
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−13
imho 2 часа назад
В автобусе драка.
Дерутся белые и негры, за лучшие места. Негры кричат, что хотят сидеть спереди и возле окна. Ну а белые кричат, что место негров сзади на галерке.
Водителю это всё надоело, он взял монтировку и говорит:
- Так, все быстро, вышли и построились!
Вышли все, построились, и негр один говорит:
- Вот ты тоже белый расист, тоже хочешь наши права ущемить!
А водила отвечает:
- Знаешь, я не расист, я дальтоник. Вы для меня все зелёные. Поэтому, молча, по одному, заходим в автобус. Темно-зелёные - назад, светло-зелёные - вперед…
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7k
Шурави 3 часа назад
Ну видно же что не негры))
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9k
Barachek_Obachek 3 часа назад
Зелень чернотой отдаёт
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1k
Сергей 4 часа назад
ставлю на черное ))
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442
Миха 5 часов назад
за решеткой им не быть: после смягчения законов штата и реформы системы освобождения под залог.
---
толерАстия во всей красе!
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68
topersk Миха 5 часов назад
когда это не касается богатых
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10k
Андрей Ма-С 6 часов назад
да стопудов не негритоски))))
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3k
Трям 6 часов назад
Черномазые совсем потекли кукухой...
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