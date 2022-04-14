"Мы даже гвозди не производим!": Матвиенко удивилась особенностям экономики России

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сделала открытие. Оказывается, в России даже гвозди - импортные! Страну, откуда привозят эти простейшие крепёжные изделия, по словам чиновницы, можно и не называть - и так всё ясно.
После введения западных санкций в России обнаружился дефицит самых разных товаров и остро встал вопрос об импортозамещении. Валентина Матвиенко внезапно обнаружила, что даже гвозди в Россию привозят из зарубежа. Между тем, наша страна производит огромное количество металла и даже с успехом продает его излишки. "Так в чем же дело?" - удивляется спикер Совета Федераций. Неужели нельзя поручить предприятиям малого и среднего бизнеса эту простую задачу?
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В наивность Матвиенко пользователи Сети не поверили и прокомментировали видео, сделанное во время заседания верхней палаты парламента, с пристрастием.
Как считаете, уважаемые фишкяне, изменится что-нибудь после этого заседания или все эти удивления и восклицания просто для проформы?
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АНТИФИШКИ
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открою ей ещё один "секрет" - продают не излишки, а ВЕСЬ металл
то же самое и про пенсионный возраст, который вы нам подняли. есть ваши данные, а есть реалии, и вы от них точно далеки.
которые за 3 месяца всё высасывают и уничтожают.
Такое ощущение что она бредит. Она правда считает что государство должно прийти на небольшое частное предприятие и приказать "вы теперь делаете гвозди". Может ей кто подскажет что СССР уже давно того. Как она вообще представляет "поручить делать гвозди"?
Государство должно создать условия чтобы делать было выгодней, чем импортировать. И тогда бизнес сам замутит производство (производство метизов это не супер хай-тек, думаю справились бы, если бы было выгодно)
https://fabricators.ru/produkt/gvozdihttps://fabricators.ru/produkt/gvozdi