"Мы даже гвозди не производим!": Матвиенко удивилась особенностям экономики России

После введения западных санкций в России обнаружился дефицит самых разных товаров и остро встал вопрос об импортозамещении. Валентина Матвиенко внезапно обнаружила, что даже гвозди в Россию привозят из зарубежа. Между тем, наша страна производит огромное количество металла и даже с успехом продает его излишки. "Так в чем же дело?" - удивляется спикер Совета Федераций. Неужели нельзя поручить предприятиям малого и среднего бизнеса эту простую задачу?