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"Мы даже гвозди не производим!": Матвиенко удивилась особенностям экономики России

"Мы даже гвозди не производим!": Матвиенко удивилась особенностям экономики России (4 фото + 1 видео)

Автор:
14 апреля 2022 11:21
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   гвозди   импорт   импортозамещение   матвиенко   политика   санкции   экспорт   
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сделала открытие. Оказывается, в России даже гвозди - импортные! Страну, откуда привозят эти простейшие крепёжные изделия, по словам чиновницы, можно и не называть - и так всё ясно.

После введения западных санкций в России обнаружился дефицит самых разных товаров и остро встал вопрос об импортозамещении. Валентина Матвиенко внезапно обнаружила, что даже гвозди в Россию привозят из зарубежа. Между тем, наша страна производит огромное количество металла и даже с успехом продает его излишки. "Так в чем же дело?" - удивляется спикер Совета Федераций. Неужели нельзя поручить предприятиям малого и среднего бизнеса эту простую задачу?


В наивность Матвиенко пользователи Сети не поверили и прокомментировали видео, сделанное во время заседания верхней палаты парламента, с пристрастием.


Как считаете, уважаемые фишкяне, изменится что-нибудь после этого заседания или все эти удивления и восклицания просто для проформы?


Источник:

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Метки: видео   гвозди   импорт   импортозамещение   матвиенко   политика   санкции   экспорт   
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34  комментария
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27k
Vazari Час назад
Валя-стакан трезветь начала? Ну-ну....
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17k
RDen Минуту назад
"наша страна производит огромное количество металла и даже с успехом продает его излишки."

открою ей ещё один "секрет" - продают не излишки, а ВЕСЬ металл
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10k
Oleg Минуту назад
Мы импортозамещаем уже третий срок. Читал, как наши покупали оборудование для производства процессов - целая линия, всё включено, 2007 год, 90нм - фигово, но хоть что-то. Но до 2014 года это закупленное оборудование так и лежало на складах поставщиков. Почему-то никто в мире не имеет полной линейки производства всего всего, но живут как-то. А мы вдруг вот сразу рррраз и всё отстроим? "Пускай малый и средний бизнес наладит производство" на чём? Откуда малому и среднему бизнесу взять оборудование для производства гвоздей? Китай перестал поставлять оборудование, гвоздей то они и сами произведут и продадут нам. А оборудования - хрен. И так везде. Но все по прежнему пока кричат :ура!
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9k
Ivan 4 минуты назад
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1k
Николай 7 минут назад
Сначала нужно снизить налогооблагаемую базу для производственных предприятий, чтоб выгодно было производить здесь, а не из за рубежа закупать, гвоздильные станки у китайцев купить (своих уже давно нет), и на правительственном уровне устаканить цены на металлопрокат, пока цены на металл колеблются +40-10% даже бизнес план не возможно составить.
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4k
Brataxe 8 минут назад
Теперь Матвиенко будет 20 лет каждый год высказывать озабоченность про гвозди.
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3k
Vlamir 12 минут назад
50% российских "предпринимателей" просто перепродают чужой импорт!
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1k
Александр 13 минут назад
Теть Валь, вы уже главенствуете в сенате уже столько лет и до сих пор не в курсах, что мы что то производим, что то нет, а что то можем, но не делаем этого. при этом вы слушаете отчеты наших министров и читаете бумаги, которые вам дают и думаете что у нас все хорошо. но вы сейчас доказали, что вы точно не в курсе реальных всех дел и положения в стране. скажу сразу, гвозди мы делаем, но рынок диктует свои условия цена/качество. так вот узнайте почему мы лом из гвоздей тащим из страны, которую вы попросили угадать.
то же самое и про пенсионный возраст, который вы нам подняли. есть ваши данные, а есть реалии, и вы от них точно далеки.
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822
tuka 13 минут назад
Один из главных отрицательный персонажей советского кино - чиновник среднего звена. Союза уже давно нет, а номенклатура осталась. Увы, ничего не измениться ни краткосрочной, ни долгосрочной перспективе, пока чиновники будут "давать задание", а не "создавать условия".
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606
Чумной Доктор 21 минуту назад
потому что любой бизнес который начинает приносить прибыл отнимают чиновники ,
которые за 3 месяца всё высасывают и уничтожают.
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24k
SerGProS 21 минуту назад
Ссылка coub.com
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7k
Николай Полчаса назад
Спикер то не в зуб ногой, разглогольствует на темы которых не знает и узнать не пытается, а просто мелит языком...
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20k
sanchesS80 Полчаса назад
"Неужели нельзя поручить предприятиям малого и среднего бизнеса эту простую задачу?"
Такое ощущение что она бредит. Она правда считает что государство должно прийти на небольшое частное предприятие и приказать "вы теперь делаете гвозди". Может ей кто подскажет что СССР уже давно того. Как она вообще представляет "поручить делать гвозди"?

Государство должно создать условия чтобы делать было выгодней, чем импортировать. И тогда бизнес сам замутит производство (производство метизов это не супер хай-тек, думаю справились бы, если бы было выгодно)
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9k
Hunson Abadeer Полчаса назад
плачевно всё это
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57
Olldd 37 минут назад
Ну как в британской легенде, с гвоздя всё и начиналось.
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1k
Иван 40 минут назад
Да не переживайте, санкции когда нибудь снимут и эти гвозди нах*й будут не нужны.
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640
basil pupkin 43 минуты назад
Зато у нас самые лучшие лазеры, чтоб сосули с крыш сбивать.
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23
Фёдор 46 минут назад
какого баба делает в таких верхах?
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2k
cfhfwby 48 минут назад
А вот твой сынуля и воровал под твоим прикрытием деньги, бюджет, который надо было на заводы пускать. Блин, живут в своем мирке, ездят в машинах со шторками, отдыхают за границей, поэтому и думают, что у нас в тайге все есть. Вообще, считаю СФ- слепой кишкой нашей политической и чиновничьей системы, туда стекаются все высокопоставленные отбросы, синекуру создали для них, а пользы, кроме их личной, никакой. Давно пора поднять вопрос о прекращении деятельности этого органа. Да и Думу бы надо проредить или сделать выездной, т.е. пусть, где хотят работают и их на местах выбирают, приезжают только на время сессий.
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55k
doker 59 минут назад

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6k
pilgrimnl Час назад
ппц, она хотя бы поинтересовалась вопросом, о котором ляпнула, ей кто то подлянку подсунул
https://fabricators.ru/produkt/gvozdihttps://fabricators.ru/produkt/gvozdi
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1
Влад pilgrimnl Час назад
Делают,только цена выше,чем у китайских.
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