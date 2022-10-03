Никакого вам Армагеддона! Во всяком случае, от астероида – NASA протестировало технологию защиты Земли от космических тел

В итоге исследовательская группа смогла изучить, как космический аппарат может специально столкнуться с астероидом, а затем автономно двигаться по нему и менять движения так, чтобы его можно было измерить с помощью неземных телескопов.

Теперь дело за малым – ученым предстоит разобраться, соответствует ли реальное столкновение с компьютерными моделями.