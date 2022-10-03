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Никакого вам Армагеддона! Во всяком случае, от астероида – NASA протестировало технологию защиты Земли от космических тел

Никакого вам Армагеддона! Во всяком случае, от астероида – NASA протестировало технологию защиты Земли от космических тел

Автор:
03 октября 2022 21:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: NASA   Армагедон   Земля   астероид   интересно   катастрофа   планета   
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Хотели оказаться в «Армагеддоне» или, по крайней мере, «Не смотрите наверх»? Даже если и да, то, скорее всего, у вас не получится. Во-первых, по всей планете ученые постоянно мониторят приближение опасных астероидов, а, во-вторых, учатся от них защищаться.

Так, например, совсем недавно NASA протестировало технологию защиты Земли от потенциальной опасности в виде астероидов и комет. Да-да, пока в мире творится черт знает что, ученые стремятся обезопаситься. Если не от ядерки, то хотя бы от астероидов.

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Так вот, для того, чтобы протестировать защиту, космический аппарат специально столкнулся с этаким космическим булыжником, вращающимся в околоземной астероидной системе Диморфос. Он и не был опасен для Земли, ведь его диаметр – всего 160 м. То есть он, скорее всего, просто сгорит в атмосфере, или на крайний случай упадет в Тихом океане, даже не вызвав цунами (хотя, казалось бы, почему бы и нет?).

В итоге исследовательская группа смогла изучить, как космический аппарат может специально столкнуться с астероидом, а затем автономно двигаться по нему и менять движения так, чтобы его можно было измерить с помощью неземных телескопов.

Теперь дело за малым – ученым предстоит разобраться, соответствует ли реальное столкновение с компьютерными моделями.

Вообще, даже если мы все переживем-таки 2022 год, то самыми опасными для нас будут четыре астероида – 50 DA, Bennu (1999 RQ36), Apophis (2004 MN4) и 200 SG344. Третий для нас самый опасный, и в случае выживания человечество может столкнуться с ним в 2068 году. Впрочем, возможно, в ближайшие 100 лет он вообще к нам не прилетит. Так что не надейтесь, придется и дальше терпеть всю эту геополитическую суматоху.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: NASA   Армагедон   Земля   астероид   интересно   катастрофа   планета   
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8  комментариев
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Денис Ануфриев Час назад
эх,жаль,с таким пиз...децом что творится вокруг,тока и остается надежда на астероид(
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2k
Sam 43 минуты назад
Если верить теории заговора, то после астероидной опасности следующая статья расходов будет инопланетная агрессия. Надо просто немного подождать
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28k
Андрей Иванов Час назад
Полный бред, что фильм, что эти теории. Отлаженной технологии нет, сделать на коленке, как в фильме, за сутки - ха-ха три раза. Максимум смогут ядрён батонами обкидать в надежде изменения траектории
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