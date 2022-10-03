Никакого вам Армагеддона! Во всяком случае, от астероида – NASA протестировало технологию защиты Земли от космических тел

Хотели оказаться в «Армагеддоне» или, по крайней мере, «Не смотрите наверх»? Даже если и да, то, скорее всего, у вас не получится. Во-первых, по всей планете ученые постоянно мониторят приближение опасных астероидов, а, во-вторых, учатся от них защищаться.
Так, например, совсем недавно NASA протестировало технологию защиты Земли от потенциальной опасности в виде астероидов и комет. Да-да, пока в мире творится черт знает что, ученые стремятся обезопаситься. Если не от ядерки, то хотя бы от астероидов.
Так вот, для того, чтобы протестировать защиту, космический аппарат специально столкнулся с этаким космическим булыжником, вращающимся в околоземной астероидной системе Диморфос. Он и не был опасен для Земли, ведь его диаметр – всего 160 м. То есть он, скорее всего, просто сгорит в атмосфере, или на крайний случай упадет в Тихом океане, даже не вызвав цунами (хотя, казалось бы, почему бы и нет?).
В итоге исследовательская группа смогла изучить, как космический аппарат может специально столкнуться с астероидом, а затем автономно двигаться по нему и менять движения так, чтобы его можно было измерить с помощью неземных телескопов.
Теперь дело за малым – ученым предстоит разобраться, соответствует ли реальное столкновение с компьютерными моделями.
Вообще, даже если мы все переживем-таки 2022 год, то самыми опасными для нас будут четыре астероида – 50 DA, Bennu (1999 RQ36), Apophis (2004 MN4) и 200 SG344. Третий для нас самый опасный, и в случае выживания человечество может столкнуться с ним в 2068 году. Впрочем, возможно, в ближайшие 100 лет он вообще к нам не прилетит. Так что не надейтесь, придется и дальше терпеть всю эту геополитическую суматоху.
Источник:
АНТИФИШКИ
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