«Как молоды они были»: Редкие и интересные фотоснимки отечественных знаменитостей

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Просто интересные фотографии.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
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6.
Юрий Никулин на даче, 1960-е годы
Вы только посмотрите на этого человека. Он своей улыбкой даже такую фотографию делает прекрасной. И не замечаешь захламленный двор, потому что вот он наш родной и любимый актёр - Юрий Никулин. Так и ждёшь, что он сейчас произнесёт какую-то ироничную шутку или расскажет анекдот.
В этом был весь Юрий Владимирович. Замечательный человек, великолепный актёр, талант каких сейчас нет...
В этом был весь Юрий Владимирович. Замечательный человек, великолепный актёр, талант каких сейчас нет...
8.
Игорь Кваша в кадре из фильма «Преждевременный человек», 1971 год
Фото П. Колесникова / РИА Новости
11.
Советская киноактриса Маргарита Володина и немецкий киноактер Томас Хольцман у гостиницы «Москва», 1965 год
Фото М. Озерского / РИА Новости
13.
Александр Панкратов-Черный в одном из залов дома-музея Василия Шукшина, 1987 год
Фото Юрченко / РИА «Новости»
14.
Светлана Немоляева в образе Бланш из спектакля «Трамвай „Желание“» на сцене Театра Маяковского, 1971 год
18.
Виктор Мережко и актеры Леонид Ярмольник и Вениамин Смехов на съемках передачи «Кинопанорама», 1990 год
Фото В. Федоренко / РИА Новости
19.
Борис Щербаков и Владимир Гостюхин на вручении Государственных премий СССР деятелям литературы, искусства и архитектуры, 1985 год
Фото В. Вяткина / РИА Новости
20.
Екатерина Васильева в роли Шерли Холмс на съёмках лирической детективной комедии "Мой нежно любимый детектив". 30 мая 1986 года.
Фото Кястутиса Янкаускаса /Фотохроника ТАСС/
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР интересно кино фотографии
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