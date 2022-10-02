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«Как молоды они были»: Редкие и интересные фотоснимки отечественных знаменитостей

«Как молоды они были»: Редкие и интересные фотоснимки отечественных знаменитостей

Автор:
02 октября 2022 21:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   интересно   кино   фотографии   
1903
21
Просто интересные фотографии.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   интересно   кино   фотографии   
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2  комментария
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Статуя 2 часа назад
Замечательные фотографии. Спасибо.


З.Ы. Только Майя Плисецкая ловит рыбу на берегу Москва-реки. ))
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Юганск

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