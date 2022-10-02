«Как молоды они были»: Редкие и интересные фотоснимки отечественных знаменитостей

6.

Вы только посмотрите на этого человека. Он своей улыбкой даже такую фотографию делает прекрасной. И не замечаешь захламленный двор, потому что вот он наш родной и любимый актёр - Юрий Никулин. Так и ждёшь, что он сейчас произнесёт какую-то ироничную шутку или расскажет анекдот.



В этом был весь Юрий Владимирович. Замечательный человек, великолепный актёр, талант каких сейчас нет...