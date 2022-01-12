Реквизит в фильмах про СССР: где берут старые вещи и куда их потом девают

Меня всегда интересовало, где берут реквизит для съемок и создания определенной обстановки в кадре, например, времен СССР.
Этим летом мне посчастливилось познакомиться с работником киносклада.
Василий Георгиевич купил дачу по соседству с нашей. Как-то раз мы разговорились, он и поделился со мной «закулисьем» своей работы.
Сосед рассказал, что иногда старый реквизит берут в аренду. Есть специальные компании, которые предоставляют вещи для кинематографа: от типичного коричневого советского чемодана до техники, например, камер и фотоаппаратов.
А если хорошо поискать можно найти нечто диковинное: копии оружия, кассеты или старые телефонные аппараты.
В особых случаях киностудии заказывают изготовление новых вещей в ретро-стиле, но, по словам Василия Георгиевича, это выходит очень дорого. Не каждый бюджет потянет, поэтому идут на это редко.
Оказывается, основным источником реквизита для съемок являются обычные люди. Многие, а возможно и кто-то из вас, за ненадобностью сдают все свое «добро» в специальные магазины или самостоятельно продают на барахолках. Я считаю, это правильно — отнести на помойку никогда не поздно, но почему бы сначала не попытаться немного заработать.
Русский человек запасливый, поэтому все хранит до последнего. И даже если дома все современное, то на даче или у старших родственников непременно что-то найдется. Советский сервант, старая детская кроватка или плетеное кресло-качалка.
Если вам в наследство достался хрусталь, советую его поберечь. Говорят, он опять входит в моду. Не современные стекляшки, а именно тот старый, из советского детства.
Но удивительно, что кроме предметов интерьера, отлично разбирается и одежда. Может у кого-то завалялось парочка вещей: болоньевый плащ или ультрамодные в свое время брюки-клеш? Моя жена этим летом нашла на чердаке батник (рубашку с отложным воротником), в похожей ходила секретарша Верочка из «Служебного романа».
Ну, и конечно, у каждой киностудии есть свои огромные склады, где хранятся тысячи разных вещей. При этом склады периодически «чистят», чтобы не использовать один реквизит в разных фильмах.
Ведь зрители часто замечают не только киноляпы, но и обстановку. Например, я нашел одинаковые статуэтки кошек в фильмах «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» и «Любовь и голуби», а героини «Собаки на сене» и «Благочестивой Марты» ходят в одном платье.
Как рассказал Василий Георгиевич, обычно ненужные вещи продают на Авито, аукционе Мешок и похожих платформах, а вырученные средства идут на покупку нового реквизита.
Источник:
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