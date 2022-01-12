Реквизит в фильмах про СССР: где берут старые вещи и куда их потом девают

Этим летом мне посчастливилось познакомиться с работником киносклада.

Василий Георгиевич купил дачу по соседству с нашей. Как-то раз мы разговорились, он и поделился со мной «закулисьем» своей работы.

Сосед рассказал, что иногда старый реквизит берут в аренду. Есть специальные компании, которые предоставляют вещи для кинематографа: от типичного коричневого советского чемодана до техники, например, камер и фотоаппаратов.