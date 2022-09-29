Девушку бросил жених прямо у алтаря, но она потратила все сбережения и все равно сыграла свадьбу

Сначала Кейли рыдала и не знала, что делать, она потратила все свои сбережения на свадьбу (12 000 фунтов стерлингов - это примерно 800 тыс рублей). Потом к ней пришло решение: раз все готово, то свадьбу все-таки необходимо отметить. Тем более все гости собрались.