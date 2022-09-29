Девушку бросил жених прямо у алтаря, но она потратила все сбережения и все равно сыграла свадьбу

Это не история из фильма, а реальная жизнь. Сюжет развернулся в Суонси, Уэльском графстве.
Невеста - 27-летняя Кейли Стед, а также жених - 24-летний Каллум Нортон, собирались пожениться. Они прожили вместе 4 года. Когда все было готово, невесте уже наносили макияж, она внезапно узнала, что ее парень не придет.
Каллум просто сбежал. О том, что его не будет на церемонии, девушка узнала от его родителей. Извиняться он не собирался.
Сначала Кейли рыдала и не знала, что делать, она потратила все свои сбережения на свадьбу (12 000 фунтов стерлингов - это примерно 800 тыс рублей). Потом к ней пришло решение: раз все готово, то свадьбу все-таки необходимо отметить. Тем более все гости собрались.
Праздник прошел, после него остались красивые фото и не самые приятные воспоминания, даже любопытно, что гости говорили во время тостов.
Друзья Кейли создали страничку, чтобы помочь девушке вернуть хотя бы часть потраченных средств.
А что бы вы делали в такой ситуации?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Британка изнасиловала парня с сайта знакомств - а тот подал на неё в суд
- Сырный слухач, попугаи-алкоголики и другие интересные факты о том, что нас окружает
- 25 самых странных и забавных детских страхов, которыми поделились пользователи Интернета
Похудел бы слегка
-----------
Я с.ъ.е.б.а.л.ся бы сразу как увидел, поэтому такая ситуация не могла бы возникнуть даже гипотетически.
Хотя у нас такое не одобряется, но там свои традиции. А жить с бегемотом нормальный мужик не обязан.