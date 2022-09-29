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Девушку бросил жених прямо у алтаря, но она потратила все сбережения и все равно сыграла свадьбу

Девушку бросил жених прямо у алтаря, но она потратила все сбережения и все равно сыграла свадьбу

Автор:
29 сентября 2022 12:33
Метки: жених бросил   истории из жизни   история   провал   свадебная история   свадьба   фото   
3007
7

Это не история из фильма, а реальная жизнь. Сюжет развернулся в Суонси, Уэльском графстве.

Невеста - 27-летняя Кейли Стед, а также жених - 24-летний Каллум Нортон, собирались пожениться. Они прожили вместе 4 года. Когда все было готово, невесте уже наносили макияж, она внезапно узнала, что ее парень не придет.

×
×

Каллум просто сбежал. О том, что его не будет на церемонии, девушка узнала от его родителей. Извиняться он не собирался.

Сначала Кейли рыдала и не знала, что делать, она потратила все свои сбережения на свадьбу (12 000 фунтов стерлингов - это примерно 800 тыс рублей). Потом к ней пришло решение: раз все готово, то свадьбу все-таки необходимо отметить. Тем более все гости собрались.


Праздник прошел, после него остались красивые фото и не самые приятные воспоминания, даже любопытно, что гости говорили во время тостов.


Друзья Кейли создали страничку, чтобы помочь девушке вернуть хотя бы часть потраченных средств.

А что бы вы делали в такой ситуации?

Источник:

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Метки: жених бросил   истории из жизни   история   провал   свадебная история   свадьба   фото   
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54  комментария
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34k
Седой 2 часа назад
Если честно, то чего он четыре года ждал то...
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87k
Феофан 37 секунд назад
Чел решил, наверное, завязать бухать перед свадьбой. Проснулся, думает: "Где я? И кто все эти люди вокруг?". И на ногу.
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7k
noxway Минуту назад
"А что бы вы делали в такой ситуации?"

Похудел бы слегка
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4k
Олег Данилов 2 минуты назад
Можно телефончик мастера кто лестинцу делал. Такой то вес выдержала
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13k
Alex 9 минут назад
27 ей сейчас... К сорока она лопнет нахрен. Корова блин.
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8k
Mowgley Z ⚔ 10 минут назад
"А что бы вы делали в такой ситуации?"
-----------
Я с.ъ.е.б.а.л.ся бы сразу как увидел, поэтому такая ситуация не могла бы возникнуть даже гипотетически.
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48
Саня Док 11 минут назад
Протрезвел внезапно.
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1k
Тупняк 13 минут назад
Из какого железо-бетона сваяли ту лестницу, что выдерживает вес десятерых слонопотамов?
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44k
Соломей 13 минут назад
ну судя по всему ,свадьбу не отменили, что бы покормить невесту.
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13k
sonic24a 14 минут назад
Когда он увидел армаду подружек - психика не выдержала и он убежал смеясь и крича.
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3k
Владимир 16 минут назад
и-правильно,что сбежал вовремя...эту свинку не прокормишь
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12k
Antique computer 18 минут назад
Посмотрел фотку. Правильно он сделал, да и ушел по-английски.

Хотя у нас такое не одобряется, но там свои традиции. А жить с бегемотом нормальный мужик не обязан.
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10k
*Сергей* Полчаса назад
Чувак небось из прибалтики?
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−50
есть_кто-дома? Полчаса назад
Наверняка красавица-невеста разожралась тупо за 4 года последних. Да и [мат]го знает, как они там готовились к свадьбе. Может бегемотик сама все приготовила, а крендель тупо в доту гонял, пока его на финальную тренировку события не привели. Тут и прозрел. + пару дней на осознание.
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4k
solovei7 Полчаса назад
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7k
Maxim Полчаса назад
вышла бы за муж за собаку или осла. Вроде это норма в Европе теперь.
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28
александр ломовицкий Maxim Полчаса назад
осел сбежал
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28
александр ломовицкий Antique computer 15 минут назад
ну 4 года жил же с ней . а штамп это только для женщин важно , никого никогда он не останавливал.
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10k
Сергей Попов 36 минут назад
Скорее всего, кто-то или что-то ему, таки, открыло глаза на его невесту. В здравом уме он бы точно не женился на ней. Так что можем только поздравить парня с выздоровлением.
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254
Константин 38 минут назад
молодец, не повёлся) а то она бы его точно сожрала))
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1k
Нюся 42 минуты назад
Она толстая и старо выглядящая тётка. 4 года делить постель с такой? а что с ней будет за беременность? Она же в дверной проём не пройдёт.
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−7
Дмитрий Байков 42 минуты назад
тушёнка такая ппц. чё он 4 года ждал то - надо сразу бросать, если поглощение пищи контролировать не может, свинота
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3k
OLDer 44 минуты назад
...вовремя прозрел
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Спелая кукурузинка

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