Девушка не смогла преодолеть забор ночного клуба

123
6
Посетительница ночного клуба, немного не рассчитав свои силы, эпично грохнулась, когда попыталась перепрыгнуть через металлическое заграждение.
В этом комичном видеоролике гуляка попыталась перепрыгнуть через заграждение ночного клуба, но сделала это настолько похабно, что в итоге грохнулась прямо на глазах нескольких свидетелей.
18-летняя Данни Роусон (Dannii Rawson) 22 августа наслаждалась вечеринкой в клубе Secret в Барнсли, Южный Йоркшир, Великобритания, когда решила выполнить трюк с перепрыгиванием через ограду у входа в этот самый ночной клуб.
18-летняя Данни Роусон (Dannii Rawson) 22 августа наслаждалась вечеринкой в клубе Secret в Барнсли, Южный Йоркшир, Великобритания, когда решила выполнить трюк с перепрыгиванием через ограду у входа в этот самый ночной клуб.
×
На кадрах отчётливо видно, как самоуверенная девица быстро сближается с забором и подпрыгивает в воздух, однако после её нога цепляется за конструкцию, что приводит к тому, что она просто валится на асфальт.
Позже Роусон без лишних стеснений поделилась впечатляющим акробатическим провалом в Twitter, так подписав свой пост: «Никогда так больше не буду выходить».
Девушка рассказала, что ранее ночью о«Я знаю, что все это обговаривают, но я буквально вышла выпить в воскресенье с несколькими друзьями в центр нашего города», — поведала 18-летняя англичанка.
«Я даже не знаю, как это произошло, всё, что я помню, — это то, что я проснулась в синяках, тогда мне сказали, что я попробовала перепрыгнуть через барьер и упала.»на успешно преодолевала подобным образом барьер, но во второй раз ей просто не повезло.
Позже Роусон без лишних стеснений поделилась впечатляющим акробатическим провалом в Twitter, так подписав свой пост: «Никогда так больше не буду выходить».
Девушка рассказала, что ранее ночью о«Я знаю, что все это обговаривают, но я буквально вышла выпить в воскресенье с несколькими друзьями в центр нашего города», — поведала 18-летняя англичанка.
«Я даже не знаю, как это произошло, всё, что я помню, — это то, что я проснулась в синяках, тогда мне сказали, что я попробовала перепрыгнуть через барьер и упала.»на успешно преодолевала подобным образом барьер, но во второй раз ей просто не повезло.
«Я знаю, что все это обговаривают, но я буквально вышла выпить в воскресенье с несколькими друзьями в центр нашего города», — поведала 18-летняя англичанка.
«Я даже не знаю, как это произошло, всё, что я помню, — это то, что я проснулась в синяках, тогда мне сказали, что я попробовала перепрыгнуть через барьер и упала.»
«Я даже не знаю, как это произошло, всё, что я помню, — это то, что я проснулась в синяках, тогда мне сказали, что я попробовала перепрыгнуть через барьер и упала.»
«Только в понедельник вечером я узнала, что проделывала это дважды, и во второй раз взяла и упала лицом вниз.»
«Я искренне считаю, что это было весело. Однако мои мама и папа были в полном ужасе.»
«Я искренне считаю, что это было весело. Однако мои мама и папа были в полном ужасе.»
После того, как она поделилась кадрами своей неудачи в Twitter, Роусон получила более 300 тысяч просмотров от удивлённых пользователей социальных сетей.
«Что случилось? Никогда раньше не сокращала путь?», — поинтересовался в комментариях один из пользователей, просмотревший видео.
«Ой! Подобное может произойти с лучшими из нас», — написал другой.
«Мы все оказывались в подобной ситуации, Данни», — отметил третий.
Добавим, что, похоже, Данни любит выбрасывать разные фокусы, многие из которых весьма забавны и экстремальны, достаточно хотя бы взглянуть на ещё один её ролик, который она разместила у себя в Twitter чуть ранее.
«Что случилось? Никогда раньше не сокращала путь?», — поинтересовался в комментариях один из пользователей, просмотревший видео.
«Ой! Подобное может произойти с лучшими из нас», — написал другой.
«Мы все оказывались в подобной ситуации, Данни», — отметил третий.
Добавим, что, похоже, Данни любит выбрасывать разные фокусы, многие из которых весьма забавны и экстремальны, достаточно хотя бы взглянуть на ещё один её ролик, который она разместила у себя в Twitter чуть ранее.
‘how did I get so many bruises last night?’ pic.twitter.com/jveV0wWddZ— dannii (@ddanniix) August 15, 2021
Источник:
Еще крутые истории!
- 20+ мужчин, за поступки которых хочется пожать им руку
- 16 интересных, хотя и бесполезных фактов
- 20+ людей, которые выдали себя за тех, кем не являются - и им поверили
11
Понравилось11
Новости партнёров
От того что отрастили большие ягодицы" (с)