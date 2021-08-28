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Девушка не смогла преодолеть забор ночного клуба

Девушка не смогла преодолеть забор ночного клуба (6 фото)

Автор:
28 августа 2021 09:06
Сообщество : Истории
Метки: видео   забор   история   люди   провал   прыжок   фото   
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Посетительница ночного клуба, немного не рассчитав свои силы, эпично грохнулась, когда попыталась перепрыгнуть через металлическое заграждение.
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На кадрах отчётливо видно, как самоуверенная девица быстро сближается с забором и подпрыгивает в воздух, однако после её нога цепляется за конструкцию, что приводит к тому, что она просто валится на асфальт.

Позже Роусон без лишних стеснений поделилась впечатляющим акробатическим провалом в Twitter, так подписав свой пост: «Никогда так больше не буду выходить».

Девушка рассказала, что ранее ночью о«Я знаю, что все это обговаривают, но я буквально вышла выпить в воскресенье с несколькими друзьями в центр нашего города», — поведала 18-летняя англичанка.
«Я даже не знаю, как это произошло, всё, что я помню, — это то, что я проснулась в синяках, тогда мне сказали, что я попробовала перепрыгнуть через барьер и упала.»на успешно преодолевала подобным образом барьер, но во второй раз ей просто не повезло.

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Метки: видео   забор   история   люди   провал   прыжок   фото   
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Sanar 2 часа назад
"А люди не летают, не летают как птицы
От того что отрастили большие ягодицы" (с)
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Александр Час назад
18 лет?
Да там за центнер "живого веса"... Приятель, фермер-свиновод, хочет проконсультироваться
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