Девушка не смогла преодолеть забор ночного клуба

На кадрах отчётливо видно, как самоуверенная девица быстро сближается с забором и подпрыгивает в воздух, однако после её нога цепляется за конструкцию, что приводит к тому, что она просто валится на асфальт.



Позже Роусон без лишних стеснений поделилась впечатляющим акробатическим провалом в Twitter, так подписав свой пост: «Никогда так больше не буду выходить».



Девушка рассказала, что ранее ночью о«Я знаю, что все это обговаривают, но я буквально вышла выпить в воскресенье с несколькими друзьями в центр нашего города», — поведала 18-летняя англичанка.

«Я даже не знаю, как это произошло, всё, что я помню, — это то, что я проснулась в синяках, тогда мне сказали, что я попробовала перепрыгнуть через барьер и упала.»на успешно преодолевала подобным образом барьер, но во второй раз ей просто не повезло.