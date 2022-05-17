Американке больно принимать душ и плакать из-за аллергии на воду

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У 15-летней американки Эбигейл Бек - аквагенная крапивница, также известная как аллергия на воду. Девушка не может нормально принимать душ, пить воду, плакать и взаимодействовать с водой. Симптомы проявились у девушки три года назад, и только сейчас ей вынесли диагноз.
15-летняя американка Эбигейл Бек страдает от аквагенной крапивницы. Чрезвычайно редкое заболевание, которым страдает один из 200 миллионов человек, вызывает образование крапивницы при соприкосновении кожи с водой. У девушки обнаружили симптомы еще три года назад, и только пару месяцев назад врачи поставили официальный диагноз.
По словам Эбигейл, когда на ее кожу попадает дождь или она принимает душ, это ощущается как "кислота" на коже. Каждый раз при контакте с водой на её теле появляются десятки красных волдырей. Именно поэтому она принимает душ только раз в два дня, и не пила воды уже больше года - от употребления воды у девушки начинается рвота. Вместо этого она пьёт энергетические напитки и гранатовый сок, в которых содержится не так много воды.
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Сейчас Эбигейл принимает антигистаминные препараты и стероиды, чтобы справиться с аллергией. "Мое заболевание управляет моей жизнью, но я этого не хочу. Если я пью воду, меня тошнит, у меня очень сильно болит грудь, и сердце начинает бешено колотиться. Когда я плачу, мои собственные слезы вызывают реакцию - лицо краснеет и горит. В последний раз я пила воду год назад, и с тех пор проверяю все этикетки на состав. Я боюсь, что если однажды это выйдет из-под контроля, никто не будет знать, что делать - включая меня," - говорит девушка.
За всю историю было зарегистрировано менее 100 случаев подобного заболевания. Обычно первые симптомы проявляются в период полового созревания. Из-за редкости такого вида крапивницы о нем мало что известно, как и о методах лечения. Пока что в список эффективных методов входят антигистаминные препараты, лечение ультрафиолетовым излучением, стероиды, защитные кремы, фототерапия. "Я стараюсь сохранять позитивный настрой и знаю, что если со мной случится что-то плохое, окружающие меня люди сделают все, что в их силах," - говорит Эбигейл.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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