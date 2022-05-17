Американке больно принимать душ и плакать из-за аллергии на воду

Сейчас Эбигейл принимает антигистаминные препараты и стероиды, чтобы справиться с аллергией. "Мое заболевание управляет моей жизнью, но я этого не хочу. Если я пью воду, меня тошнит, у меня очень сильно болит грудь, и сердце начинает бешено колотиться. Когда я плачу, мои собственные слезы вызывают реакцию - лицо краснеет и горит. В последний раз я пила воду год назад, и с тех пор проверяю все этикетки на состав. Я боюсь, что если однажды это выйдет из-под контроля, никто не будет знать, что делать - включая меня," - говорит девушка.