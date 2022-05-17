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Американке больно принимать душ и плакать из-за аллергии на воду

Американке больно принимать душ и плакать из-за аллергии на воду

Автор:
17 мая 2022 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Девушка   аллергическая реакция   аллергия   истории   история   крапивница   люди   медицина   фото   
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У 15-летней американки Эбигейл Бек - аквагенная крапивница, также известная как аллергия на воду. Девушка не может нормально принимать душ, пить воду, плакать и взаимодействовать с водой. Симптомы проявились у девушки три года назад, и только сейчас ей вынесли диагноз.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Девушка   аллергическая реакция   аллергия   истории   история   крапивница   люди   медицина   фото   
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5  комментариев
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14k
Колька Валеркин сын 3 часа назад
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Алексей Час назад
У меня кажется такая же болезнь, от воды прям тошно, только пиво нормально пьется.
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11k
Джон Уик 2 часа назад
Если упадёт во морок на улице то её прохожие сразу напоют и умоют водой.
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WORLD 2 часа назад
Бедненькая, здоровья тебе девочка.
Я даже не знал что бывает такая аллергия.
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