"Психически неуравновешен": готовый лезть в окопы Тимати, оказывается, негоден

На днях Тимати заявил на своей странице в соцсетях, что готов к мобилизации. Он заявил, что готов идти в окопы прямо сейчас и бежать никуда не собирается. Кроме того, Тимати даже заикнулся о своей учётной специальности. Однако он не служил, нигде не учился и никакой учётной специальности у него нет. Врать - это не мешки ворочать, конечно.
На днях Тимати опубликовал патриотический пост, в котором заявил, что готов к мобилизации.
«В отношении мобилизации получаю множество комментариев о том, что меня мечтают увидеть в окопах — раз я такой патриот, то должен доказать примером. Я частично согласен с рядом этих комментариев. Долг Родине придется отдать рано или поздно всем, кто столько лет жил, получал здесь и развивался. Еще раз: если будет нужна моя учетная специальность, то готов», — написал Тимати.
Однако, как выяснилось, Тимати не годен, не служил в армии, не имеет учётной специальности и даже нигде не учился.
При этом в интервью «МК» в 2009-м году Тимати беззастенчиво заявил, что не призван в армию из-за большого количества татуировок.
«В моем военном билете так и написали: психически неуравновешен. Когда я проходил медкомиссию, человека, тело которого было покрыто татуировками более чем на 60%, подозревали в психической неуравновешенности», - говорил Тимати.
Итак, если человек не служил, то военно-учётную специальность определяет профиль учебного заведения, которое окончил обладатель военного билета. Вот только судя по информации в сети Тимати нигде не учился. У него нет образования. Так что, сказать – не значит сделать. Да и настоящий патриотизм с пафосом не имеет ничего общего.
Юрист Александр Хаминский заметил, что согласно закону, диагноза, который бы освобождал от службы в армии под названием «психически неуравновешен» - нет.
"Зато в разделе «Психические расстройства» перечислены конкретные заболевания и состояния: шизофрения, психозы, бред, расстройства личности и другие. Но, будучи знакомым с психиатрией и с Тимати в разные его годы, ясно, что никаких симптомов перечисленных заболеваний у рэпера не было и нет", - сказал Хаминский.
Другими словами, Тимати просто откосил от армии в молодости, а теперь строит из себя патриота, который готов хоть сейчас в окоп лезть. Делает он это потому, что знает, что никто его не призовёт.
Врать, как говориться, не мешки ворочать...
Источник:
АНТИФИШКИ
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