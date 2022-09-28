"Психически неуравновешен": готовый лезть в окопы Тимати, оказывается, негоден

На днях Тимати опубликовал патриотический пост, в котором заявил, что готов к мобилизации.

«В отношении мобилизации получаю множество комментариев о том, что меня мечтают увидеть в окопах — раз я такой патриот, то должен доказать примером. Я частично согласен с рядом этих комментариев. Долг Родине придется отдать рано или поздно всем, кто столько лет жил, получал здесь и развивался. Еще раз: если будет нужна моя учетная специальность, то готов», — написал Тимати.

Однако, как выяснилось, Тимати не годен, не служил в армии, не имеет учётной специальности и даже нигде не учился.

При этом в интервью «МК» в 2009-м году Тимати беззастенчиво заявил, что не призван в армию из-за большого количества татуировок.