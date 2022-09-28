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"Психически неуравновешен": готовый лезть в окопы Тимати, оказывается, негоден

"Психически неуравновешен": готовый лезть в окопы Тимати, оказывается, негоден

Автор:
28 сентября 2022 10:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: армия   интересное   мобилизация   не годен   татуировки   тимати   фото   шоу бизнес   
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На днях Тимати заявил на своей странице в соцсетях, что готов к мобилизации. Он заявил, что готов идти в окопы прямо сейчас и бежать никуда не собирается. Кроме того, Тимати даже заикнулся о своей учётной специальности. Однако он не служил, нигде не учился и никакой учётной специальности у него нет. Врать - это не мешки ворочать, конечно.

На днях Тимати опубликовал патриотический пост, в котором заявил, что готов к мобилизации.

«В отношении мобилизации получаю множество комментариев о том, что меня мечтают увидеть в окопах — раз я такой патриот, то должен доказать примером. Я частично согласен с рядом этих комментариев. Долг Родине придется отдать рано или поздно всем, кто столько лет жил, получал здесь и развивался. Еще раз: если будет нужна моя учетная специальность, то готов», — написал Тимати.

Однако, как выяснилось, Тимати не годен, не служил в армии, не имеет учётной специальности и даже нигде не учился.

При этом в интервью «МК» в 2009-м году Тимати беззастенчиво заявил, что не призван в армию из-за большого количества татуировок.

«В моем военном билете так и написали: психически неуравновешен. Когда я проходил медкомиссию, человека, тело которого было покрыто татуировками более чем на 60%, подозревали в психической неуравновешенности», - говорил Тимати.

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Итак, если человек не служил, то военно-учётную специальность определяет профиль учебного заведения, которое окончил обладатель военного билета. Вот только судя по информации в сети Тимати нигде не учился. У него нет образования. Так что, сказать – не значит сделать. Да и настоящий патриотизм с пафосом не имеет ничего общего.

Юрист Александр Хаминский заметил, что согласно закону, диагноза, который бы освобождал от службы в армии под названием «психически неуравновешен» - нет.

"Зато в разделе «Психические расстройства» перечислены конкретные заболевания и состояния: шизофрения, психозы, бред, расстройства личности и другие. Но, будучи знакомым с психиатрией и с Тимати в разные его годы, ясно, что никаких симптомов перечисленных заболеваний у рэпера не было и нет", - сказал Хаминский.

Другими словами, Тимати просто откосил от армии в молодости, а теперь строит из себя патриота, который готов хоть сейчас в окоп лезть. Делает он это потому, что знает, что никто его не призовёт.

Врать, как говориться, не мешки ворочать...


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: армия   интересное   мобилизация   не годен   татуировки   тимати   фото   шоу бизнес   
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18  комментариев
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7k
Shtoppi 58 минут назад
Я же говорил что эта гнида просто пиарится и никуда он служить идти не собирается.
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2k
Pioner76 6 минут назад
Его голым на передовую. Как хохлы не знаю, но наемники точно в ноги сделает...
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20k
иванов дмитрий 8 минут назад
А как он с такими диагнозами права водительские получил ? Или он за рулем не ездит ?
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5
Constantine иванов дмитрий 12 секунд назад
Мой однакласник косил с таким же диагнозом, учился на дому, права получил без проблем
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64
The 18 минут назад
бедолага, но при большом желании татухи можно и вывести: но тут пришлось решать что важнее татухи или отдать долг родине - ждём решения..
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26k
Юрьевич 38 минут назад
Так если он готов, то берите. Заодно и посмотрим как он готов.
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3k
Григорий 42 минуты назад
благодаря русскому репу - говно можно послушать.
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22k
Добрый Алабай 43 минуты назад
Психических отклонений не выявлено, просто дурак.
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25k
SerGProS 46 минут назад
Был бы я танкистом, но на военную кафедру брали отличников с 1-го курса, а я еще от вечернего обучения не отошел. Троечником закончил. А вот за однокашниками-отличниками теперь гоняются..
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26k
Ego sum qui sum Час назад
с таким количеством татуировок он больше похож на бойца с другой стороны
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2k
boom Час назад
и что, теперь и на работу ему не устроиться?
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2k
Старичок Час назад
так, что он оказывает то?
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