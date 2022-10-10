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«Генерал Армагеддон». Кто такой Сергей Суровикин - новый командующий СВО на Украине?

«Генерал Армагеддон». Кто такой Сергей Суровикин - новый командующий СВО на Украине?

Автор:
10 октября 2022 22:26
Сообщество : Политика
Метки: Армагеддон   Украина   войска   генерал   сво   сергей суровикин   
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8 октября Минобороны России сообщило о назначении генерала армии Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО. СМИ тут же поспешили сообщить, что в армии Суровикин получил прозвище "генерал Армагеддон" за неординарность и жесткость военно-стратегических решений. Так кто же такой - Сергей Суровикин? Судя по тому, как началось первое утро Генерала в новой должности, эта фигура не может не вызывать интереса.

Согласно биографии, Герой России и ЛНР Сергей Владимирович Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. В 1987 году окончил с золотой медалью Омское высшее общевойсковое командное училище. Был участником вооружённого конфликта на территории Таджикистана (1992—1997 годы), воевал во вторую чеченскую (2000—2009 годы). С 2004 по 2005 годы командовал 42-й гвардейской мотострелковой дивизией в Чечне.

В 2012-м руководил рабочей группой Минобороны России по созданию военной полиции. С 2013 по 2017 год был командующим войсками Восточного военного округа, а в марте 2017-го возглавил группировку российских войск в Сирии, где сумел переломить ход войны и нанести поражение террористам.

В октябре того же года стал командующим Воздушно-космическими силами.

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С января по апрель 2019 года был повторно назначен командующим Группировкой войск Вооружённых сил России в Сирии. В совокупности, Суровикин командовал российской группировкой войск в Сирии более года — дольше, чем любой из высших офицеров, занимавших этот пост.

Там он руководил не только тактикой и стратегией ВС РФ в регионе, но и занимался военной логистикой. За Сирию у Суровикина звезда Героя России.

16 августа 2021 года указом президента Владимира Путина ему присвоено воинское звание генерал армии.

В июне 2022 года Суровикин получил под командование Южную группировку сил СВО. Именно под его руководством били ликвидированы части ВСУ в Горском котле и освобожден Северодонецк. Вверенные ему части несут наименьшие потери на поле боя, утверждают эксперты.

"Источники в Кремле и правительстве называют Суровикина сторонником массированных ракетных ударов по инфраструктуре <...> и отмечают, что "сантиментов у него нет", - пишет телеграм-канал "Мэйдэй. Хроники пикирования".

"Генерал Армагеддон является одним из лучших военначальников в России. А может и вообще лучшим".

Интересное про Генерала публикует канал Zergulio.

"Первое и главное: Суровикин руководит не Военно-воздушными силами, а воздушно-космическими. То есть, не авиацией, а межвидовым (это важно!) принципиально новым, стратегическим видом войск.

У Суровикина есть научная степень - и его статьи, которые в небольшом количестве попали в открытый доступ - именно о МЕЖВИДОВОМ взаимодействии. То есть, как увязать разные виды войск в единое целое и добиться синергетического эффекта.

Его отправили в Сирию, когда басмачи несколько раз брали города, с помпой освобожденные нашими. И именно при нем 95% территории Сирии были отбиты у басмачей: он так выстроил систему огня, что бил их на подходе. У других не получалось.

Единственое, что точно можно сказать: он старается всегда беречь своих солдат - предпочитая истреблять войска противника. Солдаты именно за это его и любят: его приказы разумны, в мясорубку бестолку не бросает. Та же авиация только благодаря ему пока и существует: он не дал ее сжечь над украинской ПВО, и она продолжает пуски крылатых ракет, потому что пока еще есть.

P.S. А, ну и это именно Суровикин умудрился пройти в Сирии войсками по пустыне под американскими спутниками незамеченным и выйти американцам в тыл", - сообщает канал.

Судя по тому, как началось утро понедельника 10 октября, Сергей Владимирович вступил в должность со всей отвественностью и заявил о себе, оправдывая неофициальное прозвище, по полной схеме.

Редактор одного из крупнейших иракских каналов выпустил ролик и арт для Украинцев о каре за теракт и шутки вокруг Крымского моста, используя образ русского генерала:

А СБУ в завершение первого рабочего понедельника Суровикина в новой должности объявило его в розыск. Впрочем, Шойгу они уже однажды вызывали в Киев. Знакомство с Суровикиным, наверняка, понравится им ещё меньше:


Кстати, завтра у генерала Суровикина День Рождения.

Интересно, будет ли салют?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Армагеддон   Украина   войска   генерал   сво   сергей суровикин   
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Джордж. Вашингтон. Час назад
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Vacony 58 минут назад
без повторений не будет эффекта , уже судя по новостям большая часть восстановлена, электричество, вода и т.д. подаются ...
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KlyaksaZ

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