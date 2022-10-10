«Генерал Армагеддон». Кто такой Сергей Суровикин - новый командующий СВО на Украине?

Интересное про Генерала публикует канал Zergulio.

"Первое и главное: Суровикин руководит не Военно-воздушными силами, а воздушно-космическими. То есть, не авиацией, а межвидовым (это важно!) принципиально новым, стратегическим видом войск.

У Суровикина есть научная степень - и его статьи, которые в небольшом количестве попали в открытый доступ - именно о МЕЖВИДОВОМ взаимодействии. То есть, как увязать разные виды войск в единое целое и добиться синергетического эффекта.

Его отправили в Сирию, когда басмачи несколько раз брали города, с помпой освобожденные нашими. И именно при нем 95% территории Сирии были отбиты у басмачей: он так выстроил систему огня, что бил их на подходе. У других не получалось.

Единственое, что точно можно сказать: он старается всегда беречь своих солдат - предпочитая истреблять войска противника. Солдаты именно за это его и любят: его приказы разумны, в мясорубку бестолку не бросает. Та же авиация только благодаря ему пока и существует: он не дал ее сжечь над украинской ПВО, и она продолжает пуски крылатых ракет, потому что пока еще есть.

P.S. А, ну и это именно Суровикин умудрился пройти в Сирии войсками по пустыне под американскими спутниками незамеченным и выйти американцам в тыл", - сообщает канал.

Судя по тому, как началось утро понедельника 10 октября, Сергей Владимирович вступил в должность со всей отвественностью и заявил о себе, оправдывая неофициальное прозвище, по полной схеме.