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35 исторических фото, которые наполняют прошлое цветом

35 исторических фото, которые наполняют прошлое цветом

Автор:
19 августа 2022 19:15
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   интересно   исторические фото   история   колоризация   раскрашенные фото   
884
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Конечно, всем порой хочется налепить на фото черно-белый фильтр и возомнить себя артхаусным режиссером, но мало что сравнится с цветным снимком, в красках запечатлевшим кусочек прошлого. Популярный Twitter-аккаунт Vintage stuff публикует раскрашенные старые фотографии, благодаря которым история выглядит по-настоящему ярко, и вот подборка лучших.

1. 8-летняя Розочка Годзевская, самая юная медсестра Варшавского восстания. Она работала в полевом госпитале, помогая раненым тем, что подносила воду, отгоняла мух и была лучиком радости

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4. Маргарет Хэмилтон, ведущий разработчик миссии «Аполлон» NASA, стоит рядом с написанным ею и ее командой кодом, который доставил человечество на Луну в 1969 году

10. В 1914 году во время Первой мировой войны 100 000 британских и немецких солдат договорились о прекращении огня на время «Рождественского перемирия». Солдаты украшали окопы, пели рождественские гимны и обменивались подарками, едой, табаком, алкоголем и сувенирами

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   интересно   исторические фото   история   колоризация   раскрашенные фото   
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17k
Александр Сучков 2 часа назад
Автор, цветные фото конечно интересно. Однако Вы очень не правы. В чб фото есть душа, это я Вам говорю как человек, который занимался фотографией. Если "окрасить" чб, то получается бездушная картинка. Но Вам этого не понять. Скорее всего Вы скопипастили не думая и не зная на сколько это ЧБ фото- круто и трогательно в истории.....
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16k
Вася Час назад
и ведь вся эта подборка (как и многие похожие) только для того, чтобы " невзначай " впихнуть фотачки про "удачную" лунную миссию.. человечество они на луну доставили ога.. только плёнки "уборщица выкинула"
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