35 исторических фото, которые наполняют прошлое цветом

Конечно, всем порой хочется налепить на фото черно-белый фильтр и возомнить себя артхаусным режиссером, но мало что сравнится с цветным снимком, в красках запечатлевшим кусочек прошлого. Популярный Twitter-аккаунт Vintage stuff публикует раскрашенные старые фотографии, благодаря которым история выглядит по-настоящему ярко, и вот подборка лучших.
1. 8-летняя Розочка Годзевская, самая юная медсестра Варшавского восстания. Она работала в полевом госпитале, помогая раненым тем, что подносила воду, отгоняла мух и была лучиком радости
2. Это фото сделала 16-летняя девочка, которая тайком пронесла камеру на концерт Queen в 1978 году
3. Кэмберли Кейт, она же Кейт Уорд, и ее дворняги в Англии. Она ни разу не отказала бездомной собаке в помощи и за свою жизнь позаботилась о более чем 600 собаках. 1962 год
4. Маргарет Хэмилтон, ведущий разработчик миссии «Аполлон» NASA, стоит рядом с написанным ею и ее командой кодом, который доставил человечество на Луну в 1969 году
6. Девушка разрезает праздничный торт в Иране в 1973 году, за 5 лет до Исламской революции
8. Марк Твен сидит на крыльце со своим давним другом Джоном Т. Льюисом, прототипом Джима из «Приключений Гекльберри Финна»
9. Сестры О’Халлоран. Вооружившись палками и кипятком, они отбились от офицеров, пытавшихся выселить их семью, во время Земельной войны в Ирландии в 1887 году
10. В 1914 году во время Первой мировой войны 100 000 британских и немецких солдат договорились о прекращении огня на время «Рождественского перемирия». Солдаты украшали окопы, пели рождественские гимны и обменивались подарками, едой, табаком, алкоголем и сувенирами
15. Единственные выжившие из 150 поляков, которые отправились пешком из Лодзи, Польша, в Берлин, кутаются в одеяла. 14 декабря 1945 года
19. Австралийские солдаты после освобождения из лагеря для военнопленных Чанги в Сингапуре, 1945 год
25. Женщина стоит на коленях у детской кровати в подземном туннеле во время бомбардировки Лондона. Вторая мировая война, январь 1945 года
27. «Корзина для пьяниц». В 1960-х бары в Стамбуле нанимали людей, чтобы те развозили пьяных по домам
29. Уинстон Черчилль и Чарли Чаплин на съемках фильма «Огни большого города», 24 сентября 1929 года
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Если умеешь снимать, то снимешь и в цвете.. А если не умеешь.. то ни контраст, ни крупное зерно не спасут... И - да, я сам снимал много и долго именно в черно-белом... в цвете стал снимать через двадцать лет стажа...