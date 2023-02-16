Уникальные артефакты, которые позволяют взглянуть на прошлое с новой стороны

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Многие думают, что в прошлом ничего интересного не было. Однако большинство изобретений и чудес пришло к нам именно оттуда. Люди прошлого знали и умели такие вещи, которые нам и не снились. Об этом свидетельствуют их одежда, обувь и оружие. Давайте взглянем на любопытные предметы разных эпох.
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3. Самые ранние из известных изготовленных зеркал, их возраст примерно 8000 лет, найдены в городе Чатал-Хююк в Турции
4. Кодекс майя в Мексике - это рукопись, созданная между 1021 и 1154 годами н.э., в ней описано движение планеты Венера
7. Хандзя-но-Онтачи - японский меч, выкованный в период с 1603–1867, его создали, чтобы он отражал зло и демонов
9. Бельгийская железная маска 1550-х годов использовалась для наказания (в основном) женщин за выступления против власти, нытье, драки с соседями или ложь
11. Ловец людей, Германия, 1601-1800. С помощью такого "ловца" брали в плен врагов, ловили беглецов и преступников. Он не калечил, а лишь лишал возможности пойманного двигаться за счёт острого ошейника
12. Самый старый известный плуг в мире (4000 лет), он сделан из дуба, найден у озера Гарда, Италия
13. Пара туфель сложной формы, созданных 2300 лет назад. Они принадлежали немцу из Дамендорфа
А вы часто посещаете музеи, чтобы окунуться в историю?
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