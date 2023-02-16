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Уникальные артефакты, которые позволяют взглянуть на прошлое с новой стороны

Уникальные артефакты, которые позволяют взглянуть на прошлое с новой стороны

Автор:
16 февраля 2023 10:21
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   артефакты   интересно   исторические фото   мир прошлого   музей   
1586
17

Многие думают, что в прошлом ничего интересного не было. Однако большинство изобретений и чудес пришло к нам именно оттуда. Люди прошлого знали и умели такие вещи, которые нам и не снились. Об этом свидетельствуют их одежда, обувь и оружие. Давайте взглянем на любопытные предметы разных эпох.

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А вы часто посещаете музеи, чтобы окунуться в историю?

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Метки: Прошлое   артефакты   интересно   исторические фото   мир прошлого   музей   
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5  комментариев
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Лимонадный Джо Полчаса назад
А вот Бельгийская маска была бы весьма актуальна и в наше время!
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Владимир 16 минут назад
Бабы придумали "Ловец мужчин"
Мужчины придумали охоту на ведьм....
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5k
Бабай 58 минут назад
У меня два вопроса. Для чего нужно было ловить мужчин и за какое место их ловили этим девайсом
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Спелая кукурузинка

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