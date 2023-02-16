Уникальные артефакты, которые позволяют взглянуть на прошлое с новой стороны

Многие думают, что в прошлом ничего интересного не было. Однако большинство изобретений и чудес пришло к нам именно оттуда. Люди прошлого знали и умели такие вещи, которые нам и не снились. Об этом свидетельствуют их одежда, обувь и оружие. Давайте взглянем на любопытные предметы разных эпох.