В столичном клубе "16 тонн" произошла стрельба

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Мужчина открыл стрельбу в знаменитом клубе. Предварительная причина такого поведения: алкоголь.
Предположительно, огонь открыл 58-летний Дмитрий Свиридов, который ранив охранника и посетителя, скрылся.
На месте остался охотничий карабин "Сайга". Мужчина уже задержан. Гость клуба ранен в бедро. Также пострадал Александр Матвиенко, 27-летний охранник, которого госпитализировали.
По версии очевидцев, накануне случившегося мужчина сильно поругался с секьюрити и ушёл, но потом вернулся уже с оружием. Посетитель был сильно пьян. После выстрелов он сел за руль чёрного "Мерседеса" и скрылся с места ЧП.
Источник:
АНТИФИШКИ
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