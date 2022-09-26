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В столичном клубе "16 тонн" произошла стрельба

В столичном клубе "16 тонн" произошла стрельба

Автор:
26 сентября 2022 18:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Жизнь   Москва   новости   события   стрелок   стрельба   
692
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Мужчина открыл стрельбу в знаменитом клубе. Предварительная причина такого поведения: алкоголь.

Источник:

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Метки: Жизнь   Москва   новости   события   стрелок   стрельба   
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7  комментариев
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12k
кира Час назад
Блин! Хочется пострелять, езжай на фронт, хоть с пользой для страны! Дебилы!!!
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2k
Dorell 6 минут назад
Алкоголь это не причина, это отягчающее обстоятельство. Причина это то, почему оружие оказалось в руках долб@ б@
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 21 минуту назад
Синька - зло!
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23k
albedo 24 минуты назад
Осень
У шизиков обострение.
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28k
Владимир Час назад
Чет кучно пошло, не к добру это..
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20k
иванов дмитрий 2 часа назад
возможно скоро такие новости будут ежедневно.(
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994
Darki 2 часа назад
Сегодня что,обострении?
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