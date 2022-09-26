В столичном клубе "16 тонн" произошла стрельба

По версии очевидцев, накануне случившегося мужчина сильно поругался с секьюрити и ушёл, но потом вернулся уже с оружием. Посетитель был сильно пьян. После выстрелов он сел за руль чёрного "Мерседеса" и скрылся с места ЧП.

2022-09-26T18:48:02+03:00