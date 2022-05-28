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Юлия Чичерина поучаствовала в установке дорожного указателя в Мелитополе

Юлия Чичерина поучаствовала в установке дорожного указателя в Мелитополе

Автор:
28 мая 2022 18:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Музыка   Спецоперация   новости   певица   рок   события   
427
3
Он гласит "Россия навсегда".

Источник:

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Метки: Музыка   Спецоперация   новости   певица   рок   события   
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9  комментариев
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2k
lekha-fil Полчаса назад
Я был в Мелитополе в 1978 году. Все, абсолютно все, разговаривали на русском языке, все вывески на русском. Украинским и не пахло.
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−58
Александр 2 секунды назад
так ведь с помощью спецоперации планируется территорию Украины освободить от нацистов и биндер- что бы украинцы наконец то стали освобожденными и зажили в Украине счастливо- почему тогда она ставит таблички что территория Украины теперь территория России ?
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16k
kotovski Полчаса назад
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64
Сергей Суворов kotovski 18 минут назад
Не соизволили бы вы мне пояснить суть вашего поста? Меня, что к примеру, всю жизнь называют оккупантом (я житель латвийского города Валмиера), хотя лично я, как и мои родители, ни в каких боевых действиях по захвату кого-либо или чего-либо никогда не участвовал.
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3k
Gen Dem Час назад
Аж смешно___))))))
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64
Сергей Суворов Gen Dem 15 минут назад
Посмотрели юмор и попёрло на смех? Это хорошо и это всегда нужно для продления жизни. Но каким боком сие к данному посту? Тут же речь идёт о том, что укранацистское отродье выгнали и вся его срань господня заменяется на адекватный российский контент. Дело-то серьёзное и тут не до смеха. Это просто работа над историческими ошибками, которую архиважно делать.
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4k
Юрий Злой Час назад
Оккупа ция (от лат. occupatio «захват, занятие») в общем случае занятие вооружёнными силами государства не принадлежащей ему территории, не сопровождающееся обретением суверенитета над ней и осуществляющееся в отсутствие на то воли государства, обладающего суверенитетом над данной территорией
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3
Эдуардо 3 часа назад
Улыбка конечно у неё охрененная
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