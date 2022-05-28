Юлия Чичерина поучаствовала в установке дорожного указателя в Мелитополе

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Он гласит "Россия навсегда".
Знак на въезде в Мелитополь было решено заменить. Теперь там вместо надписи на украинском и латинице "Мелiтополь. Melitopol" написано "Мелитополь - Россия навсегда".
Певица Юлия Чичерина приняла участие в установке указателя. Она повесила новый опознавательный знак в город. А замена всех дорожных указателей на российские в Мелитополе произойдет совсем скоро.
Источник:
АНТИФИШКИ
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или там то же референдум задним числом провели?
россия страна оккупант и точка!