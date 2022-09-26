Как зарубежные и отечественные звезды выглядели в школе и сейчас

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Время не щадит никого. Как бы звезды ни старались повернуть его вспять, изменения неизбежны. Особенно во внешности. Давайте посмотрим, как 13 звезд выглядели в школьные времена и сейчас.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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