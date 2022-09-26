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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6760 постов • 752 подписчика подписаться
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Как зарубежные и отечественные звезды выглядели в школе и сейчас

Как зарубежные и отечественные звезды выглядели в школе и сейчас

Автор:
26 сентября 2022 18:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: в школе   звезды   звезды в школе   знаменитости   молодые звезды   шоу бизнес   
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Время не щадит никого. Как бы звезды ни старались повернуть его вспять, изменения неизбежны. Особенно во внешности. Давайте посмотрим, как 13 звезд выглядели в школьные времена и сейчас.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в школе   звезды   звезды в школе   знаменитости   молодые звезды   шоу бизнес   
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10  комментариев
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70k
Доктор Джонс 2 часа назад
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Timofey 39 минут назад
Камеронку нераскрашеной выставили. Нечестно. Под макияжем она была бы лучше, чем в школьные годы.
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9k
Пётр 53 минуты назад
Вот кто наделяет званием "Звезда"...Ктоо такие Елена Борщева и Варвара Шмыкова...Если человек засветился на Тв или в говносериале, то всё сразу Звезда?
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4k
Горожанин 2 часа назад
Так, все дружно продолжаем следить за ситуацией.
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Спелая кукурузинка

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