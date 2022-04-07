Котики, тигры и другие звери: как на Донбассе спасают животных

А этот симпатичный хвостатый парень по кличке "Зевс" - уже успел стать настоящим "сыном полка". Сюжет о Зевсе показал ТК Звезда.

Помощник прибился к роте на одном из маршей и стал своего рода талисманом для военнослужащих. Теперь Зевс числится на довольствии в ремонтной бригаде, занимающейся восстановлением военной техники. Он уже точно знает, где его точно угостят тушенкой, а где ремонтников лучше не отвлекать от важных дел.