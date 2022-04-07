Котики, тигры и другие звери: как на Донбассе спасают животных

Людям сейчас тяжело, особенно в зоне боевых действий. Но кроме двуногих, которые могут пожаловаться, попросить еду и спрятаться в укрытие, существуют еще и четвероногие. Животные, брошенные, раненые, потерявшие хозяев, запертые в клетках без еды и воды оказались в не менее отчаянном положении. Такие непохожие одна на другую истории в нашей подборке.
В России создали проект по спасению животных из зоны боевых действий на Украине. В Общественной палате решили создать специальный центр, нашли партнёров и начали действовать. Тех, кто нуждается в эвакуации, вывозят в приюты и зоопарки России. Остальным доставляют корма и лекарства. На презентации проекта выступил и всеми любимый Николай Дроздов. Об этом сообщает телеграм-канал MASH.
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Руководитель донецкого приюта "4 лапки" Ирина Волик пару дней назад вывезла из Мариуполя 5 кошек и 5 собак. Все спасенные "брошенки". Трое из них серьёзно ранены.
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У бородача гнойная застаревшая рана - сейчас за его жизнь борются врачи. "Выкарабкается - обязательно"- обещает Ира.
Теперь команда "4 лапок" несёт ответственность уже за 422 хвоста...
Кстати, приют будет рад любой помощи - нужны корма, медикаменты и т.д.
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"Я тебя искал! Как ты выжил?", - этот удивительный парень организовывает настоящие спасательные операции, разыскивая по разрушенным домам Мариуполя попавших в беду домашних питомцев:
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История собаки со счастливым концом. Спаниель из Мариуполя жил под танком. Хозяева или убиты или потерялись. Пёселя убедили в том, что бояться нечего, вывезли в безопасное место, хотели отправить в приют, но закончилось все совсем хорошо - малышку Найду (это её новое имя), взял к себе корреспондент RT.
Еще одна трогательная история со счастливым концом: пёс породы хаски, который убежал испугавшись взрывов, но вернулся к хозяину в городе Буча:
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А этот симпатичный хвостатый парень по кличке "Зевс" - уже успел стать настоящим "сыном полка". Сюжет о Зевсе показал ТК Звезда.
Помощник прибился к роте на одном из маршей и стал своего рода талисманом для военнослужащих. Теперь Зевс числится на довольствии в ремонтной бригаде, занимающейся восстановлением военной техники. Он уже точно знает, где его точно угостят тушенкой, а где ремонтников лучше не отвлекать от важных дел.
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А вот еще один боец.
Если земля холодная, а ты боевой кот Донбасса - найди удобную лежанку и не отступай:
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Ну, и напоследок несколько фотографий.
Спасенный в разрушенной Бородянке Киевской области котик:
Журналист, писательница, радиоведущая Дарья Асланова держит на руках тигрёнка, который родился в Мариуполе под обстрелами:
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АНТИФИШКИ
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