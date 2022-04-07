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Котики, тигры и другие звери: как на Донбассе спасают животных

Котики, тигры и другие звери: как на Донбассе спасают животных (3 фото + 9 видео)

Автор:
07 апреля 2022 16:35
Сообщество : Животные
Метки: Россия   Спецоперация   донбасс   животные   приюты   спасение   
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Людям сейчас тяжело, особенно в зоне боевых действий. Но кроме двуногих, которые могут пожаловаться, попросить еду и спрятаться в укрытие, существуют еще и четвероногие. Животные, брошенные, раненые, потерявшие хозяев, запертые в клетках без еды и воды оказались в не менее отчаянном положении. Такие непохожие одна на другую истории в нашей подборке.

В России создали проект по спасению животных из зоны боевых действий на Украине. В Общественной палате решили создать специальный центр, нашли партнёров и начали действовать. Тех, кто нуждается в эвакуации, вывозят в приюты и зоопарки России. Остальным доставляют корма и лекарства. На презентации проекта выступил и всеми любимый Николай Дроздов. Об этом сообщает телеграм-канал MASH.

Руководитель донецкого приюта "4 лапки" Ирина Волик пару дней назад вывезла из Мариуполя 5 кошек и 5 собак. Все спасенные "брошенки". Трое из них серьёзно ранены.

У бородача гнойная застаревшая рана - сейчас за его жизнь борются врачи. "Выкарабкается - обязательно"- обещает Ира.

Теперь команда "4 лапок" несёт ответственность уже за 422 хвоста...

Кстати, приют будет рад любой помощи - нужны корма, медикаменты и т.д.

"Я тебя искал! Как ты выжил?", - этот удивительный парень организовывает настоящие спасательные операции, разыскивая по разрушенным домам Мариуполя попавших в беду домашних питомцев:

История собаки со счастливым концом. Спаниель из Мариуполя жил под танком. Хозяева или убиты или потерялись. Пёселя убедили в том, что бояться нечего, вывезли в безопасное место, хотели отправить в приют, но закончилось все совсем хорошо - малышку Найду (это её новое имя), взял к себе корреспондент RT.


Еще одна трогательная история со счастливым концом: пёс породы хаски, который убежал испугавшись взрывов, но вернулся к хозяину в городе Буча:

А этот симпатичный хвостатый парень по кличке "Зевс" - уже успел стать настоящим "сыном полка". Сюжет о Зевсе показал ТК Звезда.

Помощник прибился к роте на одном из маршей и стал своего рода талисманом для военнослужащих. Теперь Зевс числится на довольствии в ремонтной бригаде, занимающейся восстановлением военной техники. Он уже точно знает, где его точно угостят тушенкой, а где ремонтников лучше не отвлекать от важных дел.

А вот еще один боец.

Если земля холодная, а ты боевой кот Донбасса - найди удобную лежанку и не отступай:

Ну, и напоследок несколько фотографий.

Спасенный в разрушенной Бородянке Киевской области котик:

Журналист, писательница, радиоведущая Дарья Асланова держит на руках тигрёнка, который родился в Мариуполе под обстрелами:

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   Спецоперация   донбасс   животные   приюты   спасение   
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6  комментариев
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58k
Вырезано цензурой 58 минут назад
Не отмоетесь.

263 собаки из приюта в Бородянке погибли в закрытых клетках от голода и обезвоживания.
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Нудник Шпилкес Полчаса назад
бедные зверята, они то вообще не понимают, что произошло
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14k
vikklu Час назад
Пиаритесь, рашисты? Сначала трупы своей орочной орды соберите, а потом уже котиков спасать будете. А если съ.е.б.ё.тесь пока живы назад в свой мордор, так и спасать никого не надо будет.
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