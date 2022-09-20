Качкам их 1990-х посвящается: как сейчас выглядит известнейший бодибилдер Дориан Йейтс

Возможно, в это же время он увлёкся фармой, потому что уже через два года победил в чемпионате Британии в весовой категории свыше 100 кг.

Молодому чемпиону едва исполнилось 23 года.

Вскоре он открыл собственный зал в Лондоне и тут же получил серьёзную травму бедра. Не тренировался практически год, но быстро набрал форму и ещё раз победил на чемпионате Великобритании. Позже - занял второе место в соревновании “Ночь чемпионов” и переехал в США. Тут-то и начался его путь к славе.