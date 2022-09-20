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Качкам их 1990-х посвящается: как сейчас выглядит известнейший бодибилдер Дориан Йейтс

Качкам их 1990-х посвящается: как сейчас выглядит известнейший бодибилдер Дориан Йейтс

Автор:
20 сентября 2022 01:30
Сообщество : RealFishki
Метки: Дориан Йейтс   Чемпион   бодибилдинг   качок   мистер олимпия   соревнования   
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Тогда Йейтс гремел не хуже Арнольда - но из-за травм ему пришлось завершить карьеру уже в 35 лет.

Дориан родился в 1962 году в Бирмингеме. Рано остался без отца и с 16 лет рос на улице - вписался в банду скинхедов и вместе с ними не давал покоя жителям своего района. В 19 лет его арестовали за участие в массовых беспорядках и на полгода отправили в исправительный центр.

Как ни странно, отсидка пошла ему на пользу.

Дориан понял, что за решёткой совсем не весело и после освобождения навсегда распрощался с криминалом и буйной молодостью. Заодно увлёкся бодибилдингом и стал тягать железо. Уже в 21 год Йейтс поучаствовал в конкурсе качков - и понял, что для достижения результата надо полностью пересмотреть схему тренировок, следить за питанием и вкалывать как проклятый.

Возможно, в это же время он увлёкся фармой, потому что уже через два года победил в чемпионате Британии в весовой категории свыше 100 кг.

Молодому чемпиону едва исполнилось 23 года.

Вскоре он открыл собственный зал в Лондоне и тут же получил серьёзную травму бедра. Не тренировался практически год, но быстро набрал форму и ещё раз победил на чемпионате Великобритании. Позже - занял второе место в соревновании “Ночь чемпионов” и переехал в США. Тут-то и начался его путь к славе.

В 1991 году Дориан снова стал вторым, но уже в самом престижном чемпионате - “Мистере Олимпия”. А уже на следующий год занял там первое место. И удерживал его вплоть до 1997 года.

Кстати, победу в 97-м он считает самой важной в своей карьере - перед соревнованиями Йейтс порвал плечевую мышцу, но проявил характер и буквально выгрыз первое место у спортсменов, которые были на пике формы.

Безумные тренировки всё-таки взяли своё - в 35 Дориан нахватал столько травм, что выступать уже просто не мог и завершил карьеру. Это был очень непростой этап его жизни: Йейтс впал в депрессию, стал выпивать и покуривать запрещённые вещества. Но стальной характер никуда не делся - вскоре он выбрался из печали и открыл компанию по производству добавок для качков.

Сейчас знаменитому бодибилдеру 56 лет и он живёт в Испании. Руководит тренажёрным залом «Temple Gum» и компанией «DY Nutrition». Путешествует по всему миру, проводит семинары и мастер-классы. Тренирует бодибилдеров и готовит их к соревнованиям. А в свободное время не прочь заняться писательством: Йейтс написал автобиографию “Путь бойца”, где рассказал о непростом и интересном восхождении на вершину спортивного Олимпа.

Как говорит сам Дориан: «Если жизнь положит тебя на лопатки, ты должен подняться. Она снова положит тебя и ты должен подняться опять». Этот девиз помог ему не сгинуть в тюряге и сделал одним из величайших бодибилдеров XX века.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Дориан Йейтс   Чемпион   бодибилдинг   качок   мистер олимпия   соревнования   
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5  комментариев
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1k
Макс Дорошенко Час назад
По-своему сумасшедшие люди, эти бодибилдеры ...! Но чьёрт побьяри, всегда завидовал их характеру! Понятно что и химию употребляли, добавки всякие. А ведь и вкалывать приходилось. Не знаю какие сейчас эти бодибилдеры, хим-пром таки шагнул в небеса. Только недавно вот читал про одного из них, умер бедняга в 30 лет. Ну нафиг это дело, пойду курочку кушать с салатиком.
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−27
toreefd 24 минуты назад
ТОВАРИЩИ ! ПУЙ/ ЛО -ВЕЛИЧАЙШЕЕ Х- УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
МАТЬ ЕГО ТРИЖДЫ Е- Б ...
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3k
Gudilnik Полчаса назад
Фии, то ли дело мистер "Уотак уот"

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5k
yahaomsk 2 часа назад
Дориан , Нассер эль Сонбати, Ронни Колеман это легенды
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