Отказываешься служить? Тогда лишаешься гражданства: для выходцев из Средней Азии, получивших его менее 10 лет назад, хотят сделать обязательной службу в армии

Он заявил, что готовит предложение относительно новых граждан РФ (те, кто получил его менее 10 лет назад). Выходцам из Средней Азии предлагается сделать обязательной прохождение воинской службы в течение года.

Предположительно, это может затронуть бывших граждан Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. За отказ от службы - лишение гражданства.