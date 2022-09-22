Отказываешься служить? Тогда лишаешься гражданства: для выходцев из Средней Азии, получивших его менее 10 лет назад, хотят сделать обязательной службу в армии

Если они не согласны на строевую, гражданства могут лишить и их родственников.
Член СПЧ при президенте России Кирилл Кабанов:
Он заявил, что готовит предложение относительно новых граждан РФ (те, кто получил его менее 10 лет назад). Выходцам из Средней Азии предлагается сделать обязательной прохождение воинской службы в течение года.
Предположительно, это может затронуть бывших граждан Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. За отказ от службы - лишение гражданства.
«Отказ от исполнения воинской обязанности должен повлечь за собой лишение российского гражданства не только для военнообязанного лица, но и для членов его семьи».
Как заявляет Кабанов, такая инициатива «будет адекватным ответом на официальный запрет со стороны властей вышеназванных стран на участие их граждан в СВО в добровольном порядке, за что им грозит уголовное наказание на родине».
Источник:
АНТИФИШКИ
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После отпочковывания среднеазиатских республик на срочную в РФ перестали призывать толпы этих басмачей и общий уровень рядового состава фантастически вырос!
Он же будет косить под дурачка, притворяться непонимающим русский язык, портить всё за что возьмётся и ждать чтобы командиры на него махнули рукой.
Начальникама ми толька плитка класть можно.
Проходили это уже в СССР.
Пусть там друг друга кушают пока служат.
При этом на 100% толку от них будет чуть меньше чем 0
https://www.gazeta.ru/social/news/2022/09/22/18624727.shtmlhttps://www.gazeta.ru/social/news/2022/09/22/18624727.shtml