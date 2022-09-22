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Отказываешься служить? Тогда лишаешься гражданства: для выходцев из Средней Азии, получивших его менее 10 лет назад, хотят сделать обязательной службу в армии

Отказываешься служить? Тогда лишаешься гражданства: для выходцев из Средней Азии, получивших его менее 10 лет назад, хотят сделать обязательной службу в армии

Автор:
22 сентября 2022 14:19
Сообщество : Жить в России
Метки: СПЧ   армия   гражданство   кирилл кабанов   мигранты   строевая   
2766
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Если они не согласны на строевую, гражданства могут лишить и их родственников.

Член СПЧ при президенте России Кирилл Кабанов:

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Он заявил, что готовит предложение относительно новых граждан РФ (те, кто получил его менее 10 лет назад). Выходцам из Средней Азии предлагается сделать обязательной прохождение воинской службы в течение года.

Предположительно, это может затронуть бывших граждан Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. За отказ от службы - лишение гражданства.

«Отказ от исполнения воинской обязанности должен повлечь за собой лишение российского гражданства не только для военнообязанного лица, но и для членов его семьи».

Как заявляет Кабанов, такая инициатива «будет адекватным ответом на официальный запрет со стороны властей вышеназванных стран на участие их граждан в СВО в добровольном порядке, за что им грозит уголовное наказание на родине».

Источник:

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Метки: СПЧ   армия   гражданство   кирилл кабанов   мигранты   строевая   
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39  комментариев
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38k
Александр Час назад
Мой друг тогда попадет. Он 8 лет назад с таджикистана приехал, даже языка толком не знал. Только вот он не в дворники пошел, а геологи. Сейчас он ведущий специалист в крупной нефтяной компании. Отличный, кстати, спец. И его надо в армию отправить? А у него жена и двое мелких...
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11k
кот базилий 2 минуты назад
Для них стройбат нужен, а его сейчас нет. Кто дикарю оружие доверит, только лопату, да и ту не всем.Вскипит "гарачый кров" он полказармы из автомата положит или анаши покурит.
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673
Бухтей 3 минуты назад
Встречный вопрос: а на хера они нужны в армии?
После отпочковывания среднеазиатских республик на срочную в РФ перестали призывать толпы этих басмачей и общий уровень рядового состава фантастически вырос!
Он же будет косить под дурачка, притворяться непонимающим русский язык, портить всё за что возьмётся и ждать чтобы командиры на него махнули рукой.
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1k
cfhfwby 4 минуты назад
А меня всегда удивляла двойственность в отношении к своим коренным и к заезжим гражданам России: одним и налоги, и обязанности, и суровый УК, а другим только льготы и никаких обязательств.
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2k
Pill 4 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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−37
zulus3000 8 минут назад
Так вы, бараны. разберитесь с застройщиками, которые легалов/нелегалов завозят ТОННАМИ ради своей маржи!!!
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7k
Николай 8 минут назад
Логично, но не по отношению к семье, семья должна пользу приносить государству но не в таком же ключе...
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1k
Веселый Пук 13 минут назад
Сейчас диаспоры вой подымут
Начальникама ми толька плитка класть можно.
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2k
Pill 14 минут назад
Чурки из печурки не хотят следовать правилам? Удивительно,ля
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18k
anpetrof 18 минут назад
И это правильно!
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6k
Zhora 24 минуты назад
Правильно. Например, в Израиле, все граждане обязаны отслужить в армии. Иммигранты не исключение. Там даже женщины обязаны служить, если не обзавелись семьёй и детьми до какого-то возраста.
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−4
vitia Полчаса назад
шо то пердаки у вас рвет..шо не так,,вы ж як худоба
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6k
Klavus Полчаса назад
Им ещё и оружие давать?
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3k
Александр Едигаров 41 минуту назад
Идея здравая, но главное условие служить отдельно по национальному признаку.
Проходили это уже в СССР.
Пусть там друг друга кушают пока служат.
При этом на 100% толку от них будет чуть меньше чем 0
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11k
harlamov 43 минуты назад
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327
Fisher1979 44 минуты назад
А теперь Россияне запели что они тоже русские а не чурки, нужно же кем-то жопу прикрыть.
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16k
Bill 45 минут назад
Кирилл Кабанов - мудило. Закон не должен иметь обратной силы. И нельзя наказывать родственников.
https://www.gazeta.ru/social/news/2022/09/22/18624727.shtmlhttps://www.gazeta.ru/social/news/2022/09/22/18624727.shtml
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28k
Aqueronte 45 минут назад
Это правильно, а то они собой заменят коренное население.
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4k
Горожанин 56 минут назад
Это прямое доказательство того, что власть выдавала и выдает гражданство прохожимцам. Эта та же власть, которая сейчас предлагает на этих проходимцев как-то воздействовать. Это шизофрения.
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35k
Опаньки Час назад
Очень хорошее предложение. Только когда у людей двойные паспорта, тут надо немного дальше думать ))
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15k
Александр Час назад
Французы на поток поставили выдачу гражданства за службу в легионе.
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