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Санкт-Петербург начала 20 века. Удивительные снимки немецкого фотографа в цвете

Санкт-Петербург начала 20 века. Удивительные снимки немецкого фотографа в цвете

Автор:
25 сентября 2022 21:56
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
267
29
Очередная подборка фотографий от Карла Карловича Буллы.
Большинство фотографий были сделаны 110-120 лет тому назад.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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