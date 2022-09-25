Юганск
Санкт-Петербург начала 20 века. Удивительные снимки немецкого фотографа в цвете
Автор:
25 сентября 2022 21:56
Очередная подборка фотографий от Карла Карловича Буллы.
Большинство фотографий были сделаны 110-120 лет тому назад.
Приятного просмотра!
1.
Мойка. Вид на круглый рынок, 1905 год.
2.
Выезд царской семьи из Зимнего дворца, 1901 год.
3.
Исаакиевский собор, 1907 год.
4.
Петербургское атлетическое общество, 1905 год.
5.
Велосипедисты общества "Маяк" у храма Воскресения Христова, 1906 год.
6.
Фонтанка у Чернышева моста, 1907 год.
7.
Гараж Технологического института в революционные дни. Март 1917 год.
8.
Зимний дворец и спуск к Неве
9.
Фасад Народного дома императора Николая II в дни празднования 300-летия Дома Романовых, 1913 год.
10.
Воздушный шар, изготовленный товариществом российско-американской мануфактуры Треугольник, 1910 год.
11.
В прозекторской женского медицинского института, 1900-1913 год.
13.
Сенатская площадь. Петербургские модницы, 1903 год.
14.
Реформатская церковь, 1893 год. Немецкая реформатская церковь построена в 1865 году. В 1929-м закрыта, а в 1930-х перестроена.
15.
Дом Вавельберга (Торговый банк), 1914 год.
18.
Открытие моста Петра Великого, 1911 год.
19.
Пожар в Апраксином дворе, 1914 год.
Группа пожарных за работой перед зданием дома наследников Линевича в Апраксином дворе со стороны набережной реки Фонтанки.
20.
Работы по укреплению электропроводов для трамвайного движения на Невском проспекте, 1907 год.
21.
Презентация санитарного автомобиля Adler, 1913 год.
22.
Украшение Гороховой улицы и Адмиралтейства по поводу коронации Николая II.
23.
Зеленый мост через Мойку, 1900 год.
25.
Николаевский мост. Вид с Васильевского острова, 1907 год.
26.
Николаевская набережная, 1901 год.
27.
Смольный собор, 1900 год.
29.
Градоначальник Петербурга Д.В. Драчевский с женой и дочерью.
Источник фотографий: pastvu.com
Источник:
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