Интересные кадры со съемок любимых советских фильмов!

Автор:
25 сентября 2022 21:55
Интересные фотографии со съёмочных площадок советских фильмов.
Приятного просмотра!
1.
Кадр со съемок трогательной киноповести «Белый Бим Черное ухо», 1976 год.
2.
Кадр со съемок фильма «Иван Васильевич меняет профессию», 1973 год.
3.
Кадр со съемок фильма «Вий», 1967 год.
4.
На съемках фильма «Валерий Чкалов».
5.
На съёмках фильма-эпопеи «Тихий Дон», 1958 год.
6.
На съемках фильма «Садко», 1947 год.
8.
Евгений Леонов репетирует с тиграми на съёмках фильма «Полосатый рейс», 1961 год.
9.
А вот тут оператор снимает полосатого актёра.
10.
Режиссер Андрей Тарковский на съемках фильма «Андрей Рублев», 1965 год.
11.
Александр Михайлов на съемках фильма «Любовь и голуби», 1984 год.
12.
Олег Басилашвили и Людмила Гурченко на съемках фильма Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих».
14.
Певец и композитор Александр Градский во время съемок фильма режиссера Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных», 1973 год.
15.
Андрей Тарковский, Анатолий Солоницын и Николай Гринько на съёмках фильма «Сталкер».
16.
Павел Луспекаев на съёмках фильма «Белое солнце пустыни».
17.
Иннокентий Смоктуновский с режиссером Эльдаром Рязановым на съемках фильма «Берегись автомобиля», 1966 год.
18.
Кирилл Лавров на съемках кинокартины «Братья Карамазовы».
19.
Евгений Евстигнеев и Леонид Филатов на съёмочной площадке фильма «Город Зеро», 1988 год.
20.
Наталья Андрейченко на съемках фильма «Мэри Поппинс, до свидания».
21.
Вячеслав Невинный, Наташа Гусева и Марьянa Ионесян на съёмках фильма «Гостья из будущего», 1983 год.
Источник:
АНТИФИШКИ
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