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Художница помещает мультяшных персонажей на фотографии

Художница помещает мультяшных персонажей на фотографии

Автор:
26 сентября 2022 08:13
Метки: в мире   интересно   искусство   креатив   мультяшные герои   художница   
98
38

Индийская художница Видхи Найк добавляет нарисованные предметы и персонажей на реальные фотографии, создавая интересные истории и образы.

Индийская художница Видхи Найк (Vidhi Naik) придумала забавный и умный способ продемонстрировать свой художественный талант. Она рисует мультяшных персонажей и помещает их в реальный окружающий мир, тем самым максимально оживляя своих героев. 


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«Это было время пандемии, и в Италии было очень трудно выбраться из дома. Как-то, выйдя за продуктами, я шла по бульвару и увидела кучу камней, выстроившихся в беспорядочный ряд, которые выглядели как миньоны. Я тут же достала телефон, сделала снимок, а после пошла домой, где принялась создавать иллюстрацию», — рассказала девушка.


Ниже вы можете взглянуть на некоторые работы художницы

Источник:

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Метки: в мире   интересно   искусство   креатив   мультяшные герои   художница   
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1  комментарий
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Андрей Елизаров 12 минут назад
Безумно интересный пост. Это же надо такое сотворить!
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