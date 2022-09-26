Художница помещает мультяшных персонажей на фотографии

«Это было время пандемии, и в Италии было очень трудно выбраться из дома. Как-то, выйдя за продуктами, я шла по бульвару и увидела кучу камней, выстроившихся в беспорядочный ряд, которые выглядели как миньоны. Я тут же достала телефон, сделала снимок, а после пошла домой, где принялась создавать иллюстрацию», — рассказала девушка.





Ниже вы можете взглянуть на некоторые работы художницы