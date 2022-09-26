Художница помещает мультяшных персонажей на фотографии

Индийская художница Видхи Найк добавляет нарисованные предметы и персонажей на реальные фотографии, создавая интересные истории и образы.
Индийская художница Видхи Найк (Vidhi Naik) придумала забавный и умный способ продемонстрировать свой художественный талант. Она рисует мультяшных персонажей и помещает их в реальный окружающий мир, тем самым максимально оживляя своих героев.
«Это было время пандемии, и в Италии было очень трудно выбраться из дома. Как-то, выйдя за продуктами, я шла по бульвару и увидела кучу камней, выстроившихся в беспорядочный ряд, которые выглядели как миньоны. Я тут же достала телефон, сделала снимок, а после пошла домой, где принялась создавать иллюстрацию», — рассказала девушка.
Ниже вы можете взглянуть на некоторые работы художницы
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АНТИФИШКИ
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