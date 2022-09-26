17 случаев, когда природа показала свою тёмную сторону

1012
18
Мир не настолько прекрасен и приветлив, как многие его себе представляют. Перед вами подборка фотографий, показывающих тёмную сторону окружающего мира.
×
×
«Нашел этого монстра мертвым в моем подвале»
Это песочная оса, известная как «западный убийца цикад».
Червяга Айзельта — вид безногих земноводных, обитающих в Южной Америке
Эта червяга является самым большим тетраподом без лёгких, размер которого в два раза превышает размер второй по величине червяги с такой особенностью. Венский экземпляр червяги Айзельта представляет собой большую особь до 72,5 см длиной, а бразильская — до 80,5 см.
Суперячейка против амбара в Небраске, США
Суперъячейка — разновидность грозового облака, которая несёт в себе большую опасность, создавая торнадо, град, ливни и сшибающий с ног ветер.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 20+ удивительных кадров из мира животных
- Финалисты впечатляющего конкурса BigPicture Natural World Photography 2022
- Несколько интересных мутаций в мире природы
- 15 веселых животных, которые точно знают, как получить наслаждение от жизни
- Занимательные фотографии животных и растений, которые прозрачны как стёклышко
Новости партнёров