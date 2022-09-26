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17 случаев, когда природа показала свою тёмную сторону

17 случаев, когда природа показала свою тёмную сторону

Автор:
26 сентября 2022 08:28
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   змеи   интересно   подборка   природа   хищники   
1012
18
Мир не настолько прекрасен и приветлив, как многие его себе представляют. Перед вами подборка фотографий, показывающих тёмную сторону окружающего мира.
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Источник:

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Метки: в мире   животные   змеи   интересно   подборка   природа   хищники   
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2  комментария
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Владимир Полчаса назад
в семье-не без урода...
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Миха 21 минуту назад
Червяга Айзельта - " это что-то мне напоминает ..."
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Dobriy drug

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