17 случаев, когда природа показала свою тёмную сторону

Эта червяга является самым большим тетраподом без лёгких, размер которого в два раза превышает размер второй по величине червяги с такой особенностью. Венский экземпляр червяги Айзельта представляет собой большую особь до 72,5 см длиной, а бразильская — до 80,5 см.