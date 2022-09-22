Несколько интересных мутаций в мире природы

Каждый уникален по-своему. Но бывает и такое, что природа решает кому-то добавить чуточку больше яркости и неповторимости. А средство, которое помогает ей достичь желаемого результата, называется мутация.

Чаще всего слово «мутация» вызывает у нас какие-то негативные эмоции. Ведь какая бы она ни была, это всё равно остаётся отклонением от нормы. Но иногда такие перевоплощения во внешности нисколечко не идут во вред их обладателям. А даже наоборот. Добавляют ту самую изюминку, которая позволяет им выделиться среди других.

То ли листик, то ли ещё один лепесток тюльпана