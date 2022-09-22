Несколько интересных мутаций в мире природы

FISHKINET
Непревзойденное советское кино: как выглядит идеальный герой ушедшей эпохи? Непревзойденное советское кино: как выглядит идеальный герой... "Я буду это решать на другом уровне": сын Пескова отказался прийти в военкомат "Я буду это решать на другом уровне": сын Пескова отказался прийти... 20 поразительных сравнений, которые демонстрируют огромную разницу 20 поразительных сравнений, которые демонстрируют огромную разницу Праздник с быками в Испании снова окончился плачевно Праздник с быками в Испании снова окончился плачевно С Днём частичной мобилизации, или реакция на заявление Путина в приколах и мемах С Днём частичной мобилизации, или реакция на заявление Путина в... Twitch заблокировал канал россиянина, который часами показывал европейцам включённые конфорки с газом Twitch заблокировал канал россиянина, который часами показывал... Кого освободят от частичной мобилизации? Кого освободят от частичной мобилизации? Фокомелия – не приговор. Человек-тюлень доказал это на своём примере Фокомелия – не приговор. Человек-тюлень доказал это на своём примере «Айфон» против УАЗ «Буханки»: забавное сравнение несравнимого «Айфон» против УАЗ «Буханки»: забавное сравнение несравнимого Страна отрезанных конечностей: ужасы жизни в Конго Страна отрезанных конечностей: ужасы жизни в Конго В Якутске мальчик специально разбил ноутбук в магазине В Якутске мальчик специально разбил ноутбук в магазине Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм Неудачная попытка мужчины вспомнить молодость Неудачная попытка мужчины вспомнить молодость В другом ракурсе: подборка редких фотографий знаменитостей В другом ракурсе: подборка редких фотографий знаменитостей Традиции Квантунской армии: чем удивили красноармейцев японские пленные? Традиции Квантунской армии: чем удивили красноармейцев японские... Китайские учёные повернули процесс естественного отбора вспять Китайские учёные повернули процесс естественного отбора вспять Йожика картинки. Выпуск 208 Йожика картинки. Выпуск 208 Воры пытаются покинуть магазин одежды в Лондоне Воры пытаются покинуть магазин одежды в Лондоне Всё вразнобой Всё вразнобой
Несколько интересных мутаций в мире природы

Несколько интересных мутаций в мире природы

Автор:
22 сентября 2022 08:31
Метки: в мире   животные   интересно   мутации   подборка   природа   растения   
238
15

Подборка различных мутаций, которые сделали своих обладателей куда более уникальными.

Каждый уникален по-своему. Но бывает и такое, что природа решает кому-то добавить чуточку больше яркости и неповторимости. А средство, которое помогает ей достичь желаемого результата, называется мутация.

Чаще всего слово «мутация» вызывает у нас какие-то негативные эмоции. Ведь какая бы она ни была, это всё равно остаётся отклонением от нормы. Но иногда такие перевоплощения во внешности нисколечко не идут во вред их обладателям. А даже наоборот. Добавляют ту самую изюминку, которая позволяет им выделиться среди других.


То ли листик, то ли ещё один лепесток тюльпана

×
×

Жук-олень — гинандроморф

Гинандроморфизм — это аномалия, в результате которой особь обладает как женскими признаками, так и мужскими.


Двухголовая черепашка с детками


Могучие мышцы или собака с мутацией гена миостатина

Миостатин отвечает за рост мышц как до, так и после рождения, и не позволяет им постоянно расти. Поэтому нарушение работы этого гена приводит к удвоению мышечный массы и почти полному отсутствию жира в организме.


А вот как эта мутация выглядит на быке


Павлин камео, чей необычный окрас связан с мутацией пола


Мотылёк с 3 крылышками


Уникальный белый дельфин по имени Каспер

Учёные предполагают, что у Каспера лейкизм. Это мутация, вызывающая частичную потерю пигментации наружного покрова у животных.


Витилиго в мире животных


Двуносик


Это Свобода. У неё есть то, что я называю «мутацией раздвоенного носа», она появляется при рождении и никоим образом не мешает ей жить. Я думаю, что это наоборот делает её уникальной и очаровательной!


Такую своеобразную особенность имеют только три породы собак: староиспанский пойнтер, двуносая анская тигровая гончая и каталбурун.


Кобра без чешуи


Это врождённый дефект, который не мешает ей полноценно функционировать.


Грибок на грибке в результате мутации rosecomb


Жираф Омо с лейкизмом


Ещё одна лапка


Такое генетическое отклонение называется полидактилией.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: в мире   животные   интересно   мутации   подборка   природа   растения   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

826450



Другие посты автора
Популярное
Чарльз, теперь ты Карл! Первые дни правления Карла ознаменовались новой порцией стёба
Чарльз, теперь ты Карл! Первые дни правления Карла ознаменовались новой порцией стёба
"Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня": Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
"Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня": Владимир Путин объявил о частичной...
Набирающие популярность
Наследие NASCAR: 53-летний Dodge Charger Daytona
Наследие NASCAR: 53-летний Dodge Charger Daytona
Почему частицы постоянно двигаются?
Почему частицы постоянно двигаются?
Непревзойденное советское кино: как выглядит идеальный герой ушедшей эпохи?
Непревзойденное советское кино: как выглядит идеальный герой ушедшей эпохи?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Потрясающий ход

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя старым

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#люди#аварии#фотографии#авто аварии#Ynews#Приколы#авария дня
#Юмор#интересное#в мире#дтп#картинки#мобилизация#автомобили#сво#Жизнь#Великобритания
#подборка#прикол#животные#Россия#факты#СССР#автомир#позитив#мотоциклист#Вещи
Непревзойденное советское кино: как выглядит идеальный герой ушедшей эпохи? Непревзойденное советское кино: как выглядит идеальный герой ушедшей эпохи? Финалисты впечатляющего конкурса BigPicture Natural World Photography 2022 Финалисты впечатляющего конкурса BigPicture Natural World Photography 2022 Занимательные фотографии животных и растений, которые прозрачны как стёклышко Занимательные фотографии животных и растений, которые прозрачны как стёклышко 20+ удивительных кадров из мира животных 20+ удивительных кадров из мира животных 20+ животных, которые не заслужили плохой репутации - и достойны внимания 20+ животных, которые не заслужили плохой репутации - и достойны внимания 15 веселых животных, которые точно знают, как получить наслаждение от жизни 15 веселых животных, которые точно знают, как получить наслаждение от жизни

На что жалуетесь?

Вернуться