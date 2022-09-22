Несколько интересных мутаций в мире природы

Подборка различных мутаций, которые сделали своих обладателей куда более уникальными.
Каждый уникален по-своему. Но бывает и такое, что природа решает кому-то добавить чуточку больше яркости и неповторимости. А средство, которое помогает ей достичь желаемого результата, называется мутация.
Чаще всего слово «мутация» вызывает у нас какие-то негативные эмоции. Ведь какая бы она ни была, это всё равно остаётся отклонением от нормы. Но иногда такие перевоплощения во внешности нисколечко не идут во вред их обладателям. А даже наоборот. Добавляют ту самую изюминку, которая позволяет им выделиться среди других.
То ли листик, то ли ещё один лепесток тюльпана
Жук-олень — гинандроморф
Гинандроморфизм — это аномалия, в результате которой особь обладает как женскими признаками, так и мужскими.
Двухголовая черепашка с детками
Могучие мышцы или собака с мутацией гена миостатина
Миостатин отвечает за рост мышц как до, так и после рождения, и не позволяет им постоянно расти. Поэтому нарушение работы этого гена приводит к удвоению мышечный массы и почти полному отсутствию жира в организме.
А вот как эта мутация выглядит на быке
Павлин камео, чей необычный окрас связан с мутацией пола
Мотылёк с 3 крылышками
Уникальный белый дельфин по имени Каспер
Учёные предполагают, что у Каспера лейкизм. Это мутация, вызывающая частичную потерю пигментации наружного покрова у животных.
Витилиго в мире животных
Двуносик
Это Свобода. У неё есть то, что я называю «мутацией раздвоенного носа», она появляется при рождении и никоим образом не мешает ей жить. Я думаю, что это наоборот делает её уникальной и очаровательной!
Такую своеобразную особенность имеют только три породы собак: староиспанский пойнтер, двуносая анская тигровая гончая и каталбурун.
Кобра без чешуи
Это врождённый дефект, который не мешает ей полноценно функционировать.
Грибок на грибке в результате мутации rosecomb
Жираф Омо с лейкизмом
Ещё одна лапка
Такое генетическое отклонение называется полидактилией.
Источник:
АНТИФИШКИ
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