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Добро пожаловать, и паспорт не забудьте! Протестующим против мобилизации в Москве выдали более 200 повесток

Добро пожаловать, и паспорт не забудьте! Протестующим против мобилизации в Москве выдали более 200 повесток

Автор:
25 сентября 2022 18:01
Сообщество : Жить в России
Метки: 24 сентября   митинг   мобилизация   незаконная акция   повестки   протестанты   
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Москвичи, которым в субботу 24 сентября было скучно сидеть дома на диване в уютном чатике, а захотелось движухи и приключений в виде участия в незаконной акции против мобилизации на Арбате в Москве, получили повестки в военкомат.

Телеграм-канал военкора Сергея Карнаухова подводит итоги вчерашнего «антивоенного митинга»:

"Сотрудниками СОБРа «отобрано и направлено» в военкоматы 55 крепких и молодых мужчин, которые в ближайшие дни пополнят ряды ВС РФ. Всего митинги позволили мобилизовать более 300 человек".

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщает, что «Всем мужчинам, кто был на митинге против мобилизации на Арбате, вручили под роспись больше 200 повесток. Уже заготовили еще пачку», — написала она.

Все повестки выданы гражданам, «подходящим под условия частичной мобилизации», - сообщает Telegram-канал 112. В переводе с официального, протестунов вызвали в военкоматы на медкомиссии для уточнения статуса, ежегодного призыва в ВС РФ, а также для мобилизации в зону СВО.

Всего в Москве за участие в несанкционированном субботнем митинге было привлечено к административной ответственности около 500 человек, против одного участника возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

516 человек было задержано и после несогласованной акции 21 сентября:

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К️ак выяснилось в ходе проверки, большинство получивших повестки после митингов - уклонисты призывного возраста, бегавшие от отправки в обычные части ВС РФ, а не от СВО и фронта. Более 80 митингующих ранее уже были фигурантами административных и уголовных дел. Среди статей: побои, кража, насильственные действия сексуального характера, приобретение и сбыт госнаград и другие. Треть участников несогласованной акции 21 сентября оказались студентами московских вузов и работниками бюджетной сферы.

Как сообщают Невские Новости, со ссылкой на источник в правоохранительны органах, повестки также будут вручены всем участникам незаконных протестных акций в Санкт-Петербурге, получившим по 10 суток административного ареста. После выхода на свободу молодые люди обязаны будут явиться в военкомат и получат возможность мобилизоваться. Обрадовать таким образом собираются 137 протестунов.

"Если вы мужчина, если вы скрываетесь от призыва и выступаете против интересов нашей страны, обязательно приходите на подобные мероприятия, с собой возьмите паспорт, военный билет и личные вещи. Армия России ждёт вас!", - призывает военкор Карнаухов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вручение повесток задержанным на несогласованных акциях против проведения специальной военной операции на Украине не является нарушением закона.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: 24 сентября   митинг   мобилизация   незаконная акция   повестки   протестанты   
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13  комментариев
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6k
hhwost 21 минуту назад
походу уже было, но не могу удержаться

"ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ КОЛИЧЕСТВО ПАТРИОТОВ В ИНТЕРНЕТЕ СОКРАТИЛОСЬ В НЕСКОЛЬКО РАЗ"

так-то сразу и видно, кто Лев Толстой (он служил, кстати), а кто диванный воин пустой.
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40k
Сергей 5 секунд назад
Этих демон-срантов, только окопы заставлять копать , а оружие не выдавать и на передовую не пускать , а то они сдриснут на окраину.
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3k
Сергей Семенов 6 минут назад
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6k
sumrаknn 9 минут назад
Щука, почему не фсем ?
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−32
Ярослав 9 минут назад
Как получите оружие, валите кадровый командующий состав и с оружием возвращайтесь домой. Можно еще военкомат перебить, который вам повестку выписал. Ну а вобще, чем больше недовольных вооруженных людей на улицах, тем лучше.
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2k
Любушка 19 минут назад
Супер акция! Уверена, организаторы агенты военкоматов! Давай еще!!!
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