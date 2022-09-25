Добро пожаловать, и паспорт не забудьте! Протестующим против мобилизации в Москве выдали более 200 повесток

Москвичи, которым в субботу 24 сентября было скучно сидеть дома на диване в уютном чатике, а захотелось движухи и приключений в виде участия в незаконной акции против мобилизации на Арбате в Москве, получили повестки в военкомат.
Телеграм-канал военкора Сергея Карнаухова подводит итоги вчерашнего «антивоенного митинга»:
"Сотрудниками СОБРа «отобрано и направлено» в военкоматы 55 крепких и молодых мужчин, которые в ближайшие дни пополнят ряды ВС РФ. Всего митинги позволили мобилизовать более 300 человек".
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщает, что «Всем мужчинам, кто был на митинге против мобилизации на Арбате, вручили под роспись больше 200 повесток. Уже заготовили еще пачку», — написала она.
Все повестки выданы гражданам, «подходящим под условия частичной мобилизации», - сообщает Telegram-канал 112. В переводе с официального, протестунов вызвали в военкоматы на медкомиссии для уточнения статуса, ежегодного призыва в ВС РФ, а также для мобилизации в зону СВО.
Всего в Москве за участие в несанкционированном субботнем митинге было привлечено к административной ответственности около 500 человек, против одного участника возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
516 человек было задержано и после несогласованной акции 21 сентября:
К️ак выяснилось в ходе проверки, большинство получивших повестки после митингов - уклонисты призывного возраста, бегавшие от отправки в обычные части ВС РФ, а не от СВО и фронта. Более 80 митингующих ранее уже были фигурантами административных и уголовных дел. Среди статей: побои, кража, насильственные действия сексуального характера, приобретение и сбыт госнаград и другие. Треть участников несогласованной акции 21 сентября оказались студентами московских вузов и работниками бюджетной сферы.
Как сообщают Невские Новости, со ссылкой на источник в правоохранительны органах, повестки также будут вручены всем участникам незаконных протестных акций в Санкт-Петербурге, получившим по 10 суток административного ареста. После выхода на свободу молодые люди обязаны будут явиться в военкомат и получат возможность мобилизоваться. Обрадовать таким образом собираются 137 протестунов.
"Если вы мужчина, если вы скрываетесь от призыва и выступаете против интересов нашей страны, обязательно приходите на подобные мероприятия, с собой возьмите паспорт, военный билет и личные вещи. Армия России ждёт вас!", - призывает военкор Карнаухов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вручение повесток задержанным на несогласованных акциях против проведения специальной военной операции на Украине не является нарушением закона.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- В Москве вышедшим на митинги против частичной мобилизации стали выдавать повестки
- Депутат Виталий Милонов отправился служить на Донбасс
- «Категории годности защищают солдат от «превращения в пушечное мясо»: в Госдуме ответили сенатору Ковитиди
- "Понадобится бабам пойти на фронт - я пойду". Кто из депутатов, чиновников и артистов поддержал мобилизацию
- Женщины плачут и крестят призывников: как проходит отправка мобилизованных
"ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ КОЛИЧЕСТВО ПАТРИОТОВ В ИНТЕРНЕТЕ СОКРАТИЛОСЬ В НЕСКОЛЬКО РАЗ"
так-то сразу и видно, кто Лев Толстой (он служил, кстати), а кто диванный воин пустой.
Ну и Сергей Пенкин до кучи
По мне - так это как раз вредительство и саботаж.