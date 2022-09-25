Добро пожаловать, и паспорт не забудьте! Протестующим против мобилизации в Москве выдали более 200 повесток

Телеграм-канал военкора Сергея Карнаухова подводит итоги вчерашнего «антивоенного митинга»:

"Сотрудниками СОБРа «отобрано и направлено» в военкоматы 55 крепких и молодых мужчин, которые в ближайшие дни пополнят ряды ВС РФ. Всего митинги позволили мобилизовать более 300 человек".

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщает, что «Всем мужчинам, кто был на митинге против мобилизации на Арбате, вручили под роспись больше 200 повесток. Уже заготовили еще пачку», — написала она.

Все повестки выданы гражданам, «подходящим под условия частичной мобилизации», - сообщает Telegram-канал 112. В переводе с официального, протестунов вызвали в военкоматы на медкомиссии для уточнения статуса, ежегодного призыва в ВС РФ, а также для мобилизации в зону СВО.

Всего в Москве за участие в несанкционированном субботнем митинге было привлечено к административной ответственности около 500 человек, против одного участника возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

516 человек было задержано и после несогласованной акции 21 сентября: