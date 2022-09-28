Тигарден b — планета, которая больше всего похожа на Землю

Но при этом разные модели указывают на то, чт условия планеты Тигарден b схожи с земными лишь на 60%.



Вероятно на планете есть вода в жидком состоянии, а также относительно умеренные температуры на поверхности.



Планета вращается вокруг красного карлика и орбита так близко расположена к звезде, что полный оборот Тигарден b совершает вокруг звезды всего за 5 земных суток. На самом деле планета расположена ближе к звезде, чем Меркурий к Солнцу. Но из-за слабой светимости звезды, это является нормой.



Звезда Тигарден настолько маленькая и тусклая, что де-факто она могла бы быть признана коричневым карликом (пограничное состояние между тусклой звездой и планетой).