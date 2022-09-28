Тигарден b — планета, которая больше всего похожа на Землю

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Звёздная система Тигарден расположена на расстоянии около 12,5 световых лет от Солнца. Примечательно, что в системе Тигарден астрономы обнаружили сразу две экзопланеты, одну из которых окрестили наиболее похожей на Землю.
Видимо, главным событием современности станет открытие экзопланеты, которая без дополнительного терраформирования сможет принять земных колонистов. Из-за слабого оборудования пока что астрономы могут лишь приблизительно составлять картины планет, расположенных в так называемых зонах обитаемости.
Недавно было опубликовано сразу несколько статей о том, что обнаружен близнец Земли. Но так ли это на самом деле?
Ряд учёных на самом деле оценивают индекс жизнепригодности планеты аж в 95%, что является наивысшим показателем среди прочих известных экзопланет (после Земли).
Недавно было опубликовано сразу несколько статей о том, что обнаружен близнец Земли. Но так ли это на самом деле?
Ряд учёных на самом деле оценивают индекс жизнепригодности планеты аж в 95%, что является наивысшим показателем среди прочих известных экзопланет (после Земли).
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Но при этом разные модели указывают на то, чт условия планеты Тигарден b схожи с земными лишь на 60%.
Вероятно на планете есть вода в жидком состоянии, а также относительно умеренные температуры на поверхности.
Планета вращается вокруг красного карлика и орбита так близко расположена к звезде, что полный оборот Тигарден b совершает вокруг звезды всего за 5 земных суток. На самом деле планета расположена ближе к звезде, чем Меркурий к Солнцу. Но из-за слабой светимости звезды, это является нормой.
Звезда Тигарден настолько маленькая и тусклая, что де-факто она могла бы быть признана коричневым карликом (пограничное состояние между тусклой звездой и планетой).
Вероятно на планете есть вода в жидком состоянии, а также относительно умеренные температуры на поверхности.
Планета вращается вокруг красного карлика и орбита так близко расположена к звезде, что полный оборот Тигарден b совершает вокруг звезды всего за 5 земных суток. На самом деле планета расположена ближе к звезде, чем Меркурий к Солнцу. Но из-за слабой светимости звезды, это является нормой.
Звезда Тигарден настолько маленькая и тусклая, что де-факто она могла бы быть признана коричневым карликом (пограничное состояние между тусклой звездой и планетой).
Но у планеты помимо явных плюсов есть минусы. Планета обращена одной стороной к звезде, что создаёт на планете крайне мощные приливные связи. Также на планете скорее всего одна часть поверхности сильно нагрета, тогда как противоположная представляет собой ледяной ад. Если и есть относительно стабильные потенциальные жилые зоны, то они представляют собой узкие полосы, расположенные на границах освещённой и тёмной сторон.
Астрономы не смогли обнаружить на экзопланете радиационный пояс Ван Аллена, что делает планету крайне неприятным для потенциального проживания местом. Если радиационного пояса Ван Аллена на самом деле нет, то космическая радиация делает данную планету крайне неблагоприятным для жизни местом.
Астрономы не смогли обнаружить на экзопланете радиационный пояс Ван Аллена, что делает планету крайне неприятным для потенциального проживания местом. Если радиационного пояса Ван Аллена на самом деле нет, то космическая радиация делает данную планету крайне неблагоприятным для жизни местом.
Следите ли за астрономическими новостями?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но, уже радует, что современные радио-телескопы способны не только засекать экзопланеты в других звёздных системах, но и получать спектр их атмосферы, что +\- позволяет рассуждать о пригодности или непригодности их к освоению через много сотен лет, когда люди научаться пронзать пространство и время... ну как люди, будем честны - первым всегда будут отправляться роботы с кучей датчиков и материалов, чтоб подготовить "почву" для прибытия экспедиции.
Лично мне хотелось бы дожить, хотя бы до того момента, как люди смогут сделать стационарную базу на Луне, где на подобии антарктических станций, смогут на постоянной основе тусоваться несколько десятков человек с различными специальностями.. именно там, будут обкатаны, изобретены и опробованы все первичные технологии, которые позволят людскому роду начать экспансию по нашей системе.
Но, для этого нужны объединенные усилия ведущих космических держав на планете, а пока что обстановка не шибко располагает, чтоб они дружно начали пилить совместный проект.
Ну в принципе не далеко, как варп двигатель изобретут - можно сгонять будет