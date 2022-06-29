Рассветы и закаты: взгляд на Солнце с поверхности других планет

Наверняка все хотя бы раз наслаждались шикарными рассветами и закатами. Однако не секрет, что Солнце светит не только для нас одних. А как бы выглядел рассвет на других планетах, окажись мы там?
Художник Рон Миллер в своих работах предоставил возможность взглянуть на Солнце с других планет. Стоит отметить, что на создание цифровых иллюстраций ушёл не один десяток лет, но это явно того стоило.
И начнём с Меркурия, удалённого от Солнца на 60 млн км., что составляет 39% пути от нашей планеты. Именно поэтому рассвет здесь в 3 раза ярче.
С Венеры Солнце видно довольно плохо. Однако дело не в расстоянии, которое составляет 72% от нашего. Всему виной густые газовые облака, из-за которых светило видно как пятно в пасмурный день.
А вот Марс в 1,5 раза дальше, чем мы от Солнца. Однако видеть его вновь мешает не расстояние, а пыльные ветра, поднимающиеся высоко до атмосферы.
Что касается Юпитера, то взгляд на Солнце показан с его спутника. К слову, последний носит название Европа. Выглядит зрелище примерно так, как отмечают какие-то важные детали на картинках. Дело в том, что свет, проходя через слои атмосферы, освещает его кольцом красного света.
Ни одна из планет не может похвастаться такими красивыми оптическими эффектами как Сатурн. Несмотря на расстояние, превышающее наше в 9,5 раз, светит звезда довольно ярко. Из-за кристаллов воды и газа лучи преломляются, создавая вот такие интересные ореолы.
Красивыми рассветами, несмотря на жуткий холод, может похвастаться и Уран со своим спутником Ариэль. Солнце из-за расстояния в 2,8 млрд км. хоть и не греет, но светит достаточно ярко.
А вот на Нептуне оно выглядит как в типичный для нас облачный день. Всему виной наличие огромного количества гейзеров из пыли и газа, заслоняющих вид на небесное светило.
На самой же далёкой планете оно выглядит как маленькая точка, сродни тем звёздам, что видим мы. Свет от Солнца на Плутоне в 1 600 раз тусклее, чем у нас, однако в 250 раз ярче, чем на Земле в полнолуние.
А какой вид показался вам наиболее завораживающим?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Судя по этим... коллажам пятиклассника - где-то с 1970го по 1990-ые