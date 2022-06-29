Рассветы и закаты: взгляд на Солнце с поверхности других планет

Художник Рон Миллер в своих работах предоставил возможность взглянуть на Солнце с других планет. Стоит отметить, что на создание цифровых иллюстраций ушёл не один десяток лет, но это явно того стоило.

И начнём с Меркурия, удалённого от Солнца на 60 млн км., что составляет 39% пути от нашей планеты. Именно поэтому рассвет здесь в 3 раза ярче.