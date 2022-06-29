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Рассветы и закаты: взгляд на Солнце с поверхности других планет

Рассветы и закаты: взгляд на Солнце с поверхности других планет

Автор:
29 июня 2022 22:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Земля   закаты. рассветы   космос   на марсе   планеты   плутон   солнце   фотографии   
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Наверняка все хотя бы раз наслаждались шикарными рассветами и закатами. Однако не секрет, что Солнце светит не только для нас одних. А как бы выглядел рассвет на других планетах, окажись мы там?

Художник Рон Миллер в своих работах предоставил возможность взглянуть на Солнце с других планет. Стоит отметить, что на создание цифровых иллюстраций ушёл не один десяток лет, но это явно того стоило.


И начнём с Меркурия, удалённого от Солнца на 60 млн км., что составляет 39% пути от нашей планеты. Именно поэтому рассвет здесь в 3 раза ярче.

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С Венеры Солнце видно довольно плохо. Однако дело не в расстоянии, которое составляет 72% от нашего. Всему виной густые газовые облака, из-за которых светило видно как пятно в пасмурный день.

А вот Марс в 1,5 раза дальше, чем мы от Солнца. Однако видеть его вновь мешает не расстояние, а пыльные ветра, поднимающиеся высоко до атмосферы.

Что касается Юпитера, то взгляд на Солнце показан с его спутника. К слову, последний носит название Европа. Выглядит зрелище примерно так, как отмечают какие-то важные детали на картинках. Дело в том, что свет, проходя через слои атмосферы, освещает его кольцом красного света.

Ни одна из планет не может похвастаться такими красивыми оптическими эффектами как Сатурн. Несмотря на расстояние, превышающее наше в 9,5 раз, светит звезда довольно ярко. Из-за кристаллов воды и газа лучи преломляются, создавая вот такие интересные ореолы.

Красивыми рассветами, несмотря на жуткий холод, может похвастаться и Уран со своим спутником Ариэль. Солнце из-за расстояния в 2,8 млрд км. хоть и не греет, но светит достаточно ярко.

А вот на Нептуне оно выглядит как в типичный для нас облачный день. Всему виной наличие огромного количества гейзеров из пыли и газа, заслоняющих вид на небесное светило.

На самой же далёкой планете оно выглядит как маленькая точка, сродни тем звёздам, что видим мы. Свет от Солнца на Плутоне в 1 600 раз тусклее, чем у нас, однако в 250 раз ярче, чем на Земле в полнолуние.

А какой вид показался вам наиболее завораживающим?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Земля   закаты. рассветы   космос   на марсе   планеты   плутон   солнце   фотографии   
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2  комментария
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7k
Mowgley Z ⚔ 13 минут назад
"А какой вид показался вам наиболее завораживающим?"
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1k
Saplus 11 минут назад
"На создание иллюстраций ушел не один десяток лет".
Судя по этим... коллажам пятиклассника - где-то с 1970го по 1990-ые
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Антибиотик
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