25 забавных и добрых комиксов на основе фотомемов про животных

"Самое лучшее в создании комиксов — то, что с их помощью я могу улучшить кому-то настроение. Мне пишут люди из разных стран. И часто они пишут о том, что у них был плохой день, но все изменилось, когда они наткнулись на мой комикс. Эти простые и радостные эмоции одинаковы абсолютно для всех, несмотря на различие культур", — говорит художник.