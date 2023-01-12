25 забавных и добрых комиксов на основе фотомемов про животных

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Художник с никнеймом That_DoodleGuy создал серию очаровательных комиксов про животных. Он берет популярные фотомемы про зверюшек из Сети и рассказывает историю в картинках о том, что же могло предшествовать этому снимку. Его минималистичные комиксы хороши тем, что они вызывают исключительно добрые эмоции и улыбку!
"Самое лучшее в создании комиксов — то, что с их помощью я могу улучшить кому-то настроение. Мне пишут люди из разных стран. И часто они пишут о том, что у них был плохой день, но все изменилось, когда они наткнулись на мой комикс. Эти простые и радостные эмоции одинаковы абсолютно для всех, несмотря на различие культур", — говорит художник.
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6. Я знаю, что нравлюсь тебе. Но что ты действительно обо мне думаешь? - Что ты как солнце в холодный зимний день
9. Наконец-то фотокамера установлена, пора сделать официальный снимок. Бобби, не нужно снова фотобомбить! - Ладно, не буду!
10. Готова? - А ты можешь сделать так, чтобы я выглядела более элегантной и не такой пугающей? - Погоди, у меня есть идея
17. Волнуюсь по поводу вечеринки. Меня точно пригласят? - Эй, Бобби! Смотрите, Бобби здесь!
18. Возможно, тебе не нравится то, какой ты сейчас, но перемены неизбежны. Даже я уже не та, что неделю назад! - Ух ты! Как точно и мудро сказано!
19. Ты себя накручиваешь. Начни ставить свои желания на первое место. Верь мне, я говорю с тобой как друг
22. Я уже делала это раньше, закончилось не очень хорошо. - Ну, не могу много обещать, но приложу все усилия...
Источник: — переведено специально для fishki.net
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