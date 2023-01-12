FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Комиксы 106 постов • 35 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Комиксы
25 забавных и добрых комиксов на основе фотомемов про животных

25 забавных и добрых комиксов на основе фотомемов про животных

Автор:
12 января 2023 18:50
Сообщество : Комиксы
Метки: животные   забавные животные   забавные картинки   забавные комиксы   комиксы   комиксы про животных   милота   фотомемы   художник   
1398
26
Художник с никнеймом That_DoodleGuy создал серию очаровательных комиксов про животных. Он берет популярные фотомемы про зверюшек из Сети и рассказывает историю в картинках о том, что же могло предшествовать этому снимку. Его минималистичные комиксы хороши тем, что они вызывают исключительно добрые эмоции и улыбку!
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Комиксы"
Метки: животные   забавные животные   забавные картинки   забавные комиксы   комиксы   комиксы про животных   милота   фотомемы   художник   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

89628



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Суд приговорил мобилизованного к 5,5 годам колонии строгого режима за избиение офицера
Суд приговорил мобилизованного к 5,5 годам колонии строгого режима за избиение офицера
Совмещаем кадры советского кино с голливудским
Совмещаем кадры советского кино с голливудским
Набирающие популярность в сообществах
Она в 2 раза больше синего кита: интересные факты о гигантской медузе Цианее
Она в 2 раза больше синего кита: интересные факты о гигантской медузе Цианее
Кильки в томате
Кильки в томате
В горах США начали находить загадочные антенны
В горах США начали находить загадочные антенны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
С праздником

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#животные#люди#картинки#улыбнуло#в мире#творчество#Украина
#Юмор#факты#автомобили#подборка#дтп#позитив#авто аварии#Мемы#Фотографии#полиция
#интересно#история#автомир#забавно#аварии#наука#познавательно#СССР#драка#маразм
В горах США начали находить загадочные антенны В горах США начали находить загадочные антенны 15 смешных собак, которые попали в глупые ситуации 15 смешных собак, которые попали в глупые ситуации Добрый комикс: Суеверия о чёрных кошках Добрый комикс: Суеверия о чёрных кошках Грустный комикс о жизни попугая в новой семье Грустный комикс о жизни попугая в новой семье Грустный комикс о смерти со счастливым концом Грустный комикс о смерти со счастливым концом Художница из Кемерово и её забавные комиксы о жизненных казусах Художница из Кемерово и её забавные комиксы о жизненных казусах

На что жалуетесь?

Вернуться