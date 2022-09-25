Давненько я не выкладывал фотографии из своей коллекции, а между тем она регулярно пополняется. Лично для меня эти фотографии интересны своей историей, какими-то фактами или просто лицами запечатлённых на них людей. Постараюсь по мере возможности дополнять иллюстрации комментариями, т.к. такой формат, похоже, заходит лучше всего. Традиционно хочу отметить, что подборка не несёт в себе каких-либо скрытых смыслов и отражает исключительно мои интересы.
Советские летчики-истребители старший лейтенант Михаил Петрович Форофонтов и младший лейтенант Василий Данилович Фёдоров из 146-го истребительного авиаполка обсуждают результаты воздушного боя
Хирург полевого подвижного госпиталя № 736 профессор Валентина Валентиновна Гориневская
Итальянский корабль (предположительно, крейсер "Зара") принимает топливо с танкера (или наливной баржи) весной 1941-го года
Кочегары лёгкого крейсера Шеффилд за процедурой "откачивания" паром промерзших цепей и концов, заведённых на швартовный шпиль на баке, 1941-й г.
Канадский санитар оказывает помощь раненому у горящей немецкой САУ StuG III на улице разрушенного Фалеза (Falaise)
Башни главного калибра итальянского линкора "Рома"
Заместитель командира 568-го Краснознамённого штурмового авиационного полка по политической части майор Михаил Касимов и воздушный стрелок в кабине штурмовика Ил-2. Западный фронт, 1 августа 1943 года
Британский эскортный авианосец HMS Ravager (D70) на переходе из Белфаста в Гибралтар в Бискайском заливе. 1944-й год
Японские школьницы тренируются в обращении с нагинатой в ожидании высадки союзников. Япония, 1944-й год.
Тело советского танкиста под танком Т-34
Немецкие солдаты в боях на Волховском направлении. 1942-й год
Передвижной стенд для изучения гидросистемы немецкого бомбардировщика Ju-188
Выпечка хлеба в 150-й полевой хлебопекарне 168-й стрелковой дивизии под командованием техника-лейтенанта Ивана Михайловича Толкачева. Ленинградский фронт
Хвостовой стрелок Либерейтора ДеСайлс А. Гловер размышляет о превратностях судьбы
Французский солдат из дивизии Ваффен-СС «Шарлемань» на защите Берлина, 23 апреля 1945-го года
Прогон правого мотора М-88 на финском бомбардировщике советского производства Ил-4 во время планового ремонта на аэродроме Луонетярви (Luonetjärvi)
Моряки тренируются в сборке палубных истребителей Grumman F4F Wildcat из эскадрильи VF-3
Взрыв на американском авианосце "Энтерпрайз" в результате атаке камикадзе. 14 мая 1945-го года
Испытания немецкого 37-мм зенитного орудия FlaK-18 в баротоннеле
Коля и Леня Данилычевы готовят еду на пепелище своего дома. Деревня Средняя Гостомль Кромского района Орловской области. Август 1943-го года
Попадание планирующей 1400-кг бомбы FX-1400 с самолета Do-217К из 100-й бомбардировочной эскадры (KG 100) люфтваффе в американский легкий крейсер «Саванна» (USS Savannah, CL-42) под Салерно. 11 сентября 1943-го года
Пафосная церемония спуска на воду линкора "Тирпиц" на верфи Вильгельмсхафена. 1 апреля 1939-го года
Американский планер Waco CG-4A, разрушенный при приземлении на поле, усыпанном многочисленными столбиками, так называемой «спаржи Роммеля»
Фрэнк "Рокки" Фигель (Frank “Rocky” Fiegel), старший кочегар британского линкора "Родни" (HMS Rodney), 1940-й год
«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен»
Гнида
Поврежденный японским истребителем бомбардировщик В-29 (Boeing B-29-40-BW Superfortress «American Maid», серийный номер 42-24593) 497-й американской эскадрильи 73-й бомбардировочной группы пролетает над Токио, возвращаясь на базу на Сайпане
Австралийский пехотинец жестами предлагает загнанному в воду японцу сдаться в плен. Сражение за деревни Буна, Гона и Санананда, Новая Гвинея, 1942 год.
Американский палубный истребитель F6F «Хэллкэт» запускается с ангарной катапульты авианосца «Йорктаун» (CV-10).
Летчик 41-го гвардейского истребительного авиационного полка 8-й гвардейской истребительной авиадивизии младший лейтенант Василий Васильевич Кочетков (1922-1943) на фоне истребителя Ла-5
Подбитый камуфлированный Panzerkampfwagen V Panther Ausführung G Вермахта в циммерите
Немецкая агитка
Немецкий город Шталлупёнен под ударами 5-й ГвБАД. Восточная Пруссия, 17 октября 1944-го года
Сержант В. Моисеев кормит двухлетнюю девочку Валю, найденную им в одной из пустых изб деревни Извеково. 14 марта 1943-го года
Пылающая японская нефтяная баржа, подожжённая атаками штурмовиков Бристоль «Бофайтер» из 31-й австралийской эскадрильи. Бухта Тено (Tenau Harbour), Индонезия
Дознаватель Люфтваффе Ханс Шарфф
Председатель коммунистической партии Германии Вильгельм Пик (1876-1960, второй слева) в беседе с пленными немецкими военачальниками
Фото-реконструкция подвига старшего лейтенанта Анатолия Андриановича Куксина, спасшего сержанта Н.Ф. Евсеева от неминуемого немецкого плена
История одного фенриха. Серия фотографий, сделанных финнами на передовой. Карелия, 1943-й года
Возле Ла-7 Борис Ковзан (1922-1985) лётчик 744-го истребительного авиаполка 240-й истребительной авиадивизии 6-й воздушной армии Северо-Западного фронта
Герой Советского Союза командир отделения 667-го стрелкового полка гвардии старшина Самат Салахович Садриев (1920-1988). Какой взгляд...
Ещё один из образов войны. На фото сибирский художник-живописец Евгений Кобытев
Вид на бак линкора "Ямато"
Немец на 380-мм орудии, предназначенном для линкора Жан Бар, на заводе в Рюэле
Выпучина в полётной палубе авианосца "Энтерпрайз", образовавшаяся в результате взрыва авиабомбы на кормовом спонсоне универсальных орудий правого борта в бою у Восточных Соломоновых островов 24 августа 1942-го года
Американский морской пехотинец погибший на острове Энгеби, атолл Эниветок. 1944-й год
Лейтенант Джон А. Фотергилл из 107-го полка. Нормандия, 17 июля 1944-го года.
Гренадёры дивизии СС "Мёртвая голова" осматривают пробоины в корпусе и башне ИС-2, оставленные "Пантерами" той же дивизии. 29 июля 1944 года.
Брошенный КВ-2 в пойме реки Золотая Липа в селе Дунаев Перемышлянского района Львовской области. 1941-й год
Погрузка раненых бойцов Красной Армии в "Виллис". Германия, 1945-й год
Пайлот-офицер Уолтер Кеннеди осматривает повреждения своего бомбардировщика Виккерс «Уэллсли» на аэродроме Акордат в Эритрее. 25 марта 1941-го года
Начальник штаба японского армейского корпуса в Минданао, Филиппины Нобухико Джимбо и Мануэль Акуна Роксас, во время оккупации Филиппин - один из парламентариев филиппинского правительства, оставшихся на островах
Германский полупогружной ударный катер Versuchs Schnellboot 5 (VS 5)
Британские штурмовики «Москито» (de Havilland DH.98 Mosquito) атакуют немецкий конвой у берегов Норвегии. 19 сентября 1944
Трофейный бомбардировщик советского производства СБ-2М-103 из состава 2-го звена 6-й эскадрильи морской авиации финских ВВС на аэродроме Нуммела перед вылетом. Июнь 1944-го года
Заливание в штормовую погоду на линкоре "Кинг Джордж V" во время перехода в США, январь 1941-го года
АНТИФИШКИ
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"Можно как угодно относиться к применению американцами атомных бомб в 45-м году, но факт остаётся фактом: эти бомбардировки предотвратили самую настоящую бойню, которая ждала бы японские острова с высадкой союзников. Толпы школьников с бамбуковыми копьями, идущие в атаку на огнемёты и танки, это, я вам скажу, было бы то ещё зрелище."
Каким образом бомбардировка японских городов "предотвратила бойню"? Может быть всё-таки уничтожение её армии силами КА, привели к этому?
Брехать не надо, жертва ЕГЭ. Японцы эти два ядерных удара зафиксировали и всё. У них уже было уничтожено 40+ крупных городов. И которых, у японцев, осталось всего менее 10% от предвоенного количества. Рассчитывая продолжить войну и умыть кровью американцев. Которые сами, после этих ядерных ударов, собирались воевать до 1947 года и потерять убитыми 1 лям солдат. И у японцев была ставка на промышленный район Маньчжурии.
Но Сталин поступил честно, выполнив обещание и начав войну в оговорённые сроки. Не став тянуть до начала 1947 года. Сделав то, что нагло-амеры делали в 1942-1944 годах, тянув время. И ещё.
"Когда его машину подбили, он снял станковой пулемёт, забрался под танк и продолжал вести бой до последнего."
Станковый пулемёт, жертва ЕГЭ, вы, наша, не из-за того что он снят с танка, а из-за того, что он устанавливается на специальный пулемётный станок. Где у этого ДТ пулемётный станок? А снимать этот тип пулемёта с креплений, и использование его в бою, в качестве ручного пулемёта это штатная функция пулемёта, этого типа.
Американские солдаты осматривают "макет" истребителя, использовавшийся японцами для обмана американской воздушной разведки. Хотя скорее японцы экспериментировали - на том же аэродроме были и полноразмерные макеты из соломы.
Снимок сделан летом 1944-го года на японском аэродроме Аслито, захваченном американскими войсками в ходе боев на острове Сайпан.
Гитлер против Муссолинни?
Италия капитулировала в сентябре 1943 года. Через несколько дней Германия оккупировала северную часть Италии, образовав на этой территории Итальянскую Социальную Республику, которая воевала с союзниками вплоть до 1945 года. Тем временем правительство Италии в октябре 43-го объявило войну Германии, и практически весь итальянский флот перешёл на сторону союзников. В связи с этим немцы и нанесли удар по наиболее крупным кораблям, следующим на сдачу, но преуспели только с "Ромой".