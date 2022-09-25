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Архивные фото Второй Мировой Войны

Архивные фото Второй Мировой Войны

Автор:
25 сентября 2022 11:11
Метки: Великая Отечественная война   архивные фото   вторая мировая   
1247
68

Давненько я не выкладывал фотографии из своей коллекции, а между тем она регулярно пополняется. Лично для меня эти фотографии интересны своей историей, какими-то фактами или просто лицами запечатлённых на них людей. Постараюсь по мере возможности дополнять иллюстрации комментариями, т.к. такой формат, похоже, заходит лучше всего. Традиционно хочу отметить, что подборка не несёт в себе каких-либо скрытых смыслов и отражает исключительно мои интересы.

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12  комментариев
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1k
Сергей 57 минут назад
Спасибо автору, однако, немного не понятно вот это:
"Можно как угодно относиться к применению американцами атомных бомб в 45-м году, но факт остаётся фактом: эти бомбардировки предотвратили самую настоящую бойню, которая ждала бы японские острова с высадкой союзников. Толпы школьников с бамбуковыми копьями, идущие в атаку на огнемёты и танки, это, я вам скажу, было бы то ещё зрелище."
Каким образом бомбардировка японских городов "предотвратила бойню"? Может быть всё-таки уничтожение её армии силами КА, привели к этому?
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596
Гиви 2 минуты назад
Отличная статья!
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7k
Роман 7 минут назад
Спасибо! За комментарии к фото особенно!
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−24
figasev 39 минут назад
в атаку будете кричать за чмоню фюру пут/ лерца - матерь ё(-бского подзалупца ?
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127k
Игорь 43 минуты назад
"Можно как угодно относиться к применению американцами атомных бомб в 45-м году, но факт остаётся фактом: эти бомбардировки предотвратили самую настоящую бойню, которая ждала бы японские острова с высадкой союзников."

Брехать не надо, жертва ЕГЭ. Японцы эти два ядерных удара зафиксировали и всё. У них уже было уничтожено 40+ крупных городов. И которых, у японцев, осталось всего менее 10% от предвоенного количества. Рассчитывая продолжить войну и умыть кровью американцев. Которые сами, после этих ядерных ударов, собирались воевать до 1947 года и потерять убитыми 1 лям солдат. И у японцев была ставка на промышленный район Маньчжурии.
Но Сталин поступил честно, выполнив обещание и начав войну в оговорённые сроки. Не став тянуть до начала 1947 года. Сделав то, что нагло-амеры делали в 1942-1944 годах, тянув время. И ещё.

"Когда его машину подбили, он снял станковой пулемёт, забрался под танк и продолжал вести бой до последнего."

Станковый пулемёт, жертва ЕГЭ, вы, наша, не из-за того что он снят с танка, а из-за того, что он устанавливается на специальный пулемётный станок. Где у этого ДТ пулемётный станок? А снимать этот тип пулемёта с креплений, и использование его в бою, в качестве ручного пулемёта это штатная функция пулемёта, этого типа.
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−19
adnnin adnnin 50 минут назад
Интересно как русские узнали что сообщил офицер Дикий немцам? Всех своих товарищей он убил, в лагере его слпды затерялись...Кто же написал такие подробности о деталях предательства?
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14k
Сергей Автор поста 58 минут назад
Прошу прощения, при подготовке поста пропустил описание к данной фотографии (редактор постов на "Фишках" стал просто ужасен). Постараюсь исправиться хотя бы в комментариях.

Американские солдаты осматривают "макет" истребителя, использовавшийся японцами для обмана американской воздушной разведки. Хотя скорее японцы экспериментировали - на том же аэродроме были и полноразмерные макеты из соломы.
Снимок сделан летом 1944-го года на японском аэродроме Аслито, захваченном американскими войсками в ходе боев на острове Сайпан.
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2k
pinbalist Час назад
Фото, подписи, дополнения - автор, отличный пост, давай ещё. Жирный плюс.
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43k
Карандаш 2 часа назад
Как эта фотография ещё не на рен тв? Это же прямое доказательство(для канала)
использования мобильных телефонов во время войны.
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29k
Volga_34 2 часа назад
По поводу "Ромы".. Никто ничего не попутал?
Гитлер против Муссолинни?
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Сергей

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