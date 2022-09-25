"Первый номер в моем личном расстрельном списке – начальник штаба 2 сд майор Дикий Василий Петрович (11.04.1906 - не ранее 1943). Эта тварь повинна в гибели тысяч бойцов и командиров. Предательство Дикого сыграло ключевую роль в неудачном наступлении в мае 1942 года, фактической гибели 2-й сд, а также последующем разгроме 2-й ударной армии. Но обо всем по порядку. 29 апреля 1942 года 59-я армия начала наступление в районе Мостков. С внешней части котла атаковали 7-я гв. тбр, 58-я сбр, 376-я и 165-я сд. Основной ударной силой стала свежая 2-я сд, только что прибывшая из Архангельска. Изнутри одновременно наносили удары 267-я, 4 гв. и 24 гв. сд. Всего в операции приняло участие более 20 тыс. человек. Потери были очень большие (во 2-й сд за три дня боев более 60% личного состава), но к 1 мая между передовым 848-м сп 267-й сд и частями, прорывавшимися с востока, оставалось расстояние, исчисляемое сотнями метров. Казалось, еще одно усилие, и удерживаемый немцами в районе Спасской Полисти «язык» будет окончательно разрезан пополам и ликвидирован. Но вечером 2 мая к противнику перебежал начальник штаба 2-й сд майор В.П. Дикий – столь чудовищное предательство удивило самих немцев. На допросе майор буквально не дал офицерам разведки полицейской дивизии СС произнести ни слова. Переводчик обер-лейтенант Ганс Мюллер впоследствии так воспроизвел откровения предателя: «Ни у вас, ни у меня нет времени. Делайте все быстро и точно, как я говорю. Я майор Дикий, начальник оперативного отдела оперативной группы на вашем участке, подчиненной 2-й армии. Завтра утром мы пойдем в атаку, причем в восточной части вашего участке, где вы не ждете. То вклинение, которое мы сделали там, где наступали раньше – не более чем обман. У нас там все уже отведено. Пошлите кого-нибудь проверить. Все будет обрушено на ваш правый фланг. Если вы сможете удержаться там хотя бы один день, то победите. После этого никаких новых атак для деблокирования окруженных войск не будет. Мы прекращаем эти попытки. Атака на вашем правом фланге начнется завтра в 8 утра. Меня потеряли и будут искать. Это будет продолжаться два часа, затем назначат исполняющего обязанности. Поэтому атака может быть перенесена на 10 утра. Делайте все немедленно, не теряйте ни минуты. И заберите меня поскорее отсюда, лучше всего в Германию». Дикий также сообщил, что красноармейцев, которые его сопровождали, он застрелил. Объясняя свое предательство, он рассказал, что запланированное на утро 3 мая наступление, по мнению Дикого, из-за просчетов вышестоящего командования было обречено на провал. Он боялся, что его назначат виновным: «Ничего не работает. Нет снабжения людьми, техникой и продовольствием. Любые недостатки всех армий мира у нас присутствуют почти на 100%. У нас несет ответственность не тот, кто разрабатывает план, а тот, кто его выполняет. Теперь ищут крайнего, и найдут его – старого доброго майора Дикого». Действительно его искали. Проведенное во 2-й сд по горячим следам расследование пропажи начальника штаба показало, что он без санкции командира соединения отправился на передовую в расположение 200-го и 13-го сп. В последнем он принял участие в сколачивании подразделений для очередной атаки, а потом с оружием в руках вместе с бойцами пошел вперед. После этого никто майора не видел. Майор Дикий указал немцам расположение складов боеприпасов 2-й сд, батарейных позиций, армейского и дивизионного продовольственных складов, штаба дивизии. Все эти данные были переданы немецким артиллеристам. Наконец, перебежчик выдал информацию о том, что телефонные переговоры немцев успешно прослушиваются советскими разведчиками. Непрерывным огнем из всех видов оружия в течение ночи со 2 на 3 мая немцы блокировали все пути подхода советских войск южнее и севернее Мостков. Дополнительный удар пикирующих бомбардировщиков еще сильнее ослабил их. Помимо массированной огневой обработки выжидательных районов и путей подхода советских войск, которые были выданы майором Диким, немцы предприняли меры по ускоренной переброске и вводу в бой свежих частей 121-й пд генерал-майора Ванделя. Уже утром 3 мая в северной части вклинения появилась полковая группа фон Кирхбаха, состоящая из нескольких батальонов 407-го и 408-го пехотных полков. Она значительно уплотнила оборону на направлении главного удара оперативной группы 59-й армии и позволила немецкому командованию в «языке» сформировать сильный ударный резерв. В результате за 3 мая продвижение советских стрелков вперед практически остановилось – соединиться с пытавшимися прорваться с запада 4-й и 24-й гв.сд, ради чего и планировалась операция, не удалось. Через неделю немцы окружили и уничтожили ударную группировку 59-й армии. Спастись удалось немногим. Майор Г. В. Агапов на допросе 31.05. 1943 показал, что майор Дикий до апреля 1943 года содержался в лагере Хаммельбург. Дальнейшая судьба этой твари не известна. Но даже если земной суд до него не добрался, надеюсь душа его горит в аду". (с) Артём Драбкин.