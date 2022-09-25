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Китайские археологи обнаружили золотую «погребальную маску» возрастом более 3000 лет

Китайские археологи обнаружили золотую «погребальную маску» возрастом более 3000 лет

Автор:
25 сентября 2022 09:47
Метки: Китай   археологические раскопки   археология   гробница   золото   маска   раскопки   
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В оживленном центре города Чжэнчжоу, столицы провинции Хэнань в Центральном Китае, недавние раскопки пробудили людей представить себе блестящий период процветания в далеком прошлом.

Древнее золото

Недавно обнаруженная гробница Чжэнчжоу является важной находкой для исследования погребальных ритуалов династии Шан и может даже дать новое представление о происхождении китайской цивилизации, сказал изданию Чэнь Люшэн (Chen Lüsheng), заместитель директора Национального музея Китая в Пекине.

Недавно обнаруженная погребальная маска из гробницы в Чжэнчжоу в провинции Хэнань старше, чем золотая погребальная маска, найденная в прошлом году в руинах Саньсиндуй, на месте археологических раскопок в юго-западной китайской провинции Сычуань, приписываемых династии Шу (которая также была ещё и государством).

Династия Шу на юго-западе традиционно датируется как более поздняя, чем династия Шан в центральном Китае. Но эти два государства могли существовать одновременно, поэтому археологи надеются установить между ними связь.

Маска Саньсиндуй имеет детализированные черты лица, но археологи говорят, что она была прикреплена к деревянному столбу или манекену, а не к настоящему мёртвому телу. Такие маски и другие золотые артефакты относительно обычны в руинах Саньсиндуй, но редко встречаются в местах, где когда-то давно правила династия Шан.

Однако неясно, существует ли вообще какая-либо связь между маской Саньсиндуй и недавно найденной маской Шан.

«И хотя эта золотая маска старше, чем те, что были обнаружены в руинах Саньсиндуй, нам всё ещё нужно больше доказательств и большее [количество] археологических открытий, чтобы подтвердить прямую связь между руинами города Шан и руинами Саньсиндуй», — сказал Чэнь.
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Ранний Китай

Открытие новой золотой маски является «захватывающим», сказал археолог Жуйлян Лю (Ruiliang Liu), куратор коллекции раннего Китая в Британском музее в Лондоне, который не участвовал в раскопках в городе Чжэнчжоу.

Лю рассказал, что в ритуальной системе Китая бронзового века преобладали ритуальные сосуды из нефрита и бронзы — традиция, установившаяся во времена династии Шан, когда существовала обширная промышленность по изготовлению таких предметов.

Однако золото и серебро, по его словам, были связаны с скотоводческими степными культурами, такими как культуры Центральной Азии, северо-западного Китая и Монголии.

«Обнаружение золотой маски в столь раннем и важном контексте в Чжэнчжоу поднимает много интригующих вопросов, — сказал Лю. — Откуда бралось необработанное золото? … [и] почему владелец гробницы решил быть похороненным с золотом, в то время как другие представители высшей элиты выбирали только бронзу и нефрит?»

Источник:

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Метки: Китай   археологические раскопки   археология   гробница   золото   маска   раскопки   
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