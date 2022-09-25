Китайские археологи обнаружили золотую «погребальную маску» возрастом более 3000 лет

Недавно обнаруженная гробница Чжэнчжоу является важной находкой для исследования погребальных ритуалов династии Шан и может даже дать новое представление о происхождении китайской цивилизации, сказал изданию Чэнь Люшэн (Chen Lüsheng), заместитель директора Национального музея Китая в Пекине.



Недавно обнаруженная погребальная маска из гробницы в Чжэнчжоу в провинции Хэнань старше, чем золотая погребальная маска, найденная в прошлом году в руинах Саньсиндуй, на месте археологических раскопок в юго-западной китайской провинции Сычуань, приписываемых династии Шу (которая также была ещё и государством).



Династия Шу на юго-западе традиционно датируется как более поздняя, чем династия Шан в центральном Китае. Но эти два государства могли существовать одновременно, поэтому археологи надеются установить между ними связь.



Маска Саньсиндуй имеет детализированные черты лица, но археологи говорят, что она была прикреплена к деревянному столбу или манекену, а не к настоящему мёртвому телу. Такие маски и другие золотые артефакты относительно обычны в руинах Саньсиндуй, но редко встречаются в местах, где когда-то давно правила династия Шан.



Однако неясно, существует ли вообще какая-либо связь между маской Саньсиндуй и недавно найденной маской Шан.



«И хотя эта золотая маска старше, чем те, что были обнаружены в руинах Саньсиндуй, нам всё ещё нужно больше доказательств и большее [количество] археологических открытий, чтобы подтвердить прямую связь между руинами города Шан и руинами Саньсиндуй», — сказал Чэнь.