Китайские археологи обнаружили золотую «погребальную маску» возрастом более 3000 лет

1152
3
В оживленном центре города Чжэнчжоу, столицы провинции Хэнань в Центральном Китае, недавние раскопки пробудили людей представить себе блестящий период процветания в далеком прошлом.
В гробнице древнего дворянина, в городе Чжэнчжоу в центральном Китае, была обнаружена, погребальная маска, которой, как считается, более 3 тыс. лет.
Это один из старейших золотых предметов, когда-либо найденных в центральном Китае, поскольку сокровища тех лет, как правило, изготавливались из бронзы и нефрита, что вызывает вопросы о возможных связях с другими ранними китайскими государствами, где золото было более распространено.
Длина золотой маски составляет 7,2 дюйма (18,3 сантиметра), а ширина — 5,7 дюйма (14,5 см) — этого достаточно, чтобы закрыть всё лицо взрослого человека, сообщил Хуан Фучэн, исследователь из Муниципального института культурного наследия и археологии Чжэнчжоу. Изделие весит около 1,4 унции (40 граммов).
Газета же South China Morning Post (SCMP) сообщила, что директор института Гу Ваньфа (Gu Wanfa) сказал, что золотая маска могла символизировать «нетленное золотое тело» покойного и, вероятно, предназначалась для сохранения духа покойного в целостном состоянии.
Об открытии маски археологи объявили во время пресс-конференции в Пекине 16 сентября. На мероприятии также были представлены находки из трёх других древних китайских археологических мест, но золотая маска, пожалуй, самая поразительная.
Найденная гробница дворянина относится к династии Шан, правившей в долине Жёлтой реки примерно с 1600 г. до н.э. до 1046 г. до н.э. — самая ранняя династия, когда-либо зарегистрированная в Китае, ранее сообщало издание Live Science.
Гробница, занимающая площадь более 10 тыс. квадратных метров, содержит более 200 других артефактов, сообщает China News Service, в том числе богато украшенные предметы из бронзы и нефрита, такие как кинжалы, топоры, сосуды для вина, курительные трубки и кубки. Археологи также нашли таблички, инкрустированные бирюзой, и монеты из ракушек.
Это один из старейших золотых предметов, когда-либо найденных в центральном Китае, поскольку сокровища тех лет, как правило, изготавливались из бронзы и нефрита, что вызывает вопросы о возможных связях с другими ранними китайскими государствами, где золото было более распространено.
Длина золотой маски составляет 7,2 дюйма (18,3 сантиметра), а ширина — 5,7 дюйма (14,5 см) — этого достаточно, чтобы закрыть всё лицо взрослого человека, сообщил Хуан Фучэн, исследователь из Муниципального института культурного наследия и археологии Чжэнчжоу. Изделие весит около 1,4 унции (40 граммов).
Газета же South China Morning Post (SCMP) сообщила, что директор института Гу Ваньфа (Gu Wanfa) сказал, что золотая маска могла символизировать «нетленное золотое тело» покойного и, вероятно, предназначалась для сохранения духа покойного в целостном состоянии.
Об открытии маски археологи объявили во время пресс-конференции в Пекине 16 сентября. На мероприятии также были представлены находки из трёх других древних китайских археологических мест, но золотая маска, пожалуй, самая поразительная.
Найденная гробница дворянина относится к династии Шан, правившей в долине Жёлтой реки примерно с 1600 г. до н.э. до 1046 г. до н.э. — самая ранняя династия, когда-либо зарегистрированная в Китае, ранее сообщало издание Live Science.
Гробница, занимающая площадь более 10 тыс. квадратных метров, содержит более 200 других артефактов, сообщает China News Service, в том числе богато украшенные предметы из бронзы и нефрита, такие как кинжалы, топоры, сосуды для вина, курительные трубки и кубки. Археологи также нашли таблички, инкрустированные бирюзой, и монеты из ракушек.
Древнее золото
Недавно обнаруженная гробница Чжэнчжоу является важной находкой для исследования погребальных ритуалов династии Шан и может даже дать новое представление о происхождении китайской цивилизации, сказал изданию Чэнь Люшэн (Chen Lüsheng), заместитель директора Национального музея Китая в Пекине.
Недавно обнаруженная погребальная маска из гробницы в Чжэнчжоу в провинции Хэнань старше, чем золотая погребальная маска, найденная в прошлом году в руинах Саньсиндуй, на месте археологических раскопок в юго-западной китайской провинции Сычуань, приписываемых династии Шу (которая также была ещё и государством).
Династия Шу на юго-западе традиционно датируется как более поздняя, чем династия Шан в центральном Китае. Но эти два государства могли существовать одновременно, поэтому археологи надеются установить между ними связь.
Маска Саньсиндуй имеет детализированные черты лица, но археологи говорят, что она была прикреплена к деревянному столбу или манекену, а не к настоящему мёртвому телу. Такие маски и другие золотые артефакты относительно обычны в руинах Саньсиндуй, но редко встречаются в местах, где когда-то давно правила династия Шан.
Однако неясно, существует ли вообще какая-либо связь между маской Саньсиндуй и недавно найденной маской Шан.
«И хотя эта золотая маска старше, чем те, что были обнаружены в руинах Саньсиндуй, нам всё ещё нужно больше доказательств и большее [количество] археологических открытий, чтобы подтвердить прямую связь между руинами города Шан и руинами Саньсиндуй», — сказал Чэнь.
Недавно обнаруженная погребальная маска из гробницы в Чжэнчжоу в провинции Хэнань старше, чем золотая погребальная маска, найденная в прошлом году в руинах Саньсиндуй, на месте археологических раскопок в юго-западной китайской провинции Сычуань, приписываемых династии Шу (которая также была ещё и государством).
Династия Шу на юго-западе традиционно датируется как более поздняя, чем династия Шан в центральном Китае. Но эти два государства могли существовать одновременно, поэтому археологи надеются установить между ними связь.
Маска Саньсиндуй имеет детализированные черты лица, но археологи говорят, что она была прикреплена к деревянному столбу или манекену, а не к настоящему мёртвому телу. Такие маски и другие золотые артефакты относительно обычны в руинах Саньсиндуй, но редко встречаются в местах, где когда-то давно правила династия Шан.
Однако неясно, существует ли вообще какая-либо связь между маской Саньсиндуй и недавно найденной маской Шан.
«И хотя эта золотая маска старше, чем те, что были обнаружены в руинах Саньсиндуй, нам всё ещё нужно больше доказательств и большее [количество] археологических открытий, чтобы подтвердить прямую связь между руинами города Шан и руинами Саньсиндуй», — сказал Чэнь.
×
×
Ранний Китай
Открытие новой золотой маски является «захватывающим», сказал археолог Жуйлян Лю (Ruiliang Liu), куратор коллекции раннего Китая в Британском музее в Лондоне, который не участвовал в раскопках в городе Чжэнчжоу.
Лю рассказал, что в ритуальной системе Китая бронзового века преобладали ритуальные сосуды из нефрита и бронзы — традиция, установившаяся во времена династии Шан, когда существовала обширная промышленность по изготовлению таких предметов.
Однако золото и серебро, по его словам, были связаны с скотоводческими степными культурами, такими как культуры Центральной Азии, северо-западного Китая и Монголии.
«Обнаружение золотой маски в столь раннем и важном контексте в Чжэнчжоу поднимает много интригующих вопросов, — сказал Лю. — Откуда бралось необработанное золото? … [и] почему владелец гробницы решил быть похороненным с золотом, в то время как другие представители высшей элиты выбирали только бронзу и нефрит?»
Лю рассказал, что в ритуальной системе Китая бронзового века преобладали ритуальные сосуды из нефрита и бронзы — традиция, установившаяся во времена династии Шан, когда существовала обширная промышленность по изготовлению таких предметов.
Однако золото и серебро, по его словам, были связаны с скотоводческими степными культурами, такими как культуры Центральной Азии, северо-западного Китая и Монголии.
«Обнаружение золотой маски в столь раннем и важном контексте в Чжэнчжоу поднимает много интригующих вопросов, — сказал Лю. — Откуда бралось необработанное золото? … [и] почему владелец гробницы решил быть похороненным с золотом, в то время как другие представители высшей элиты выбирали только бронзу и нефрит?»
Одна из возможных причин заключается в том, что золото было найдено в относительно небольших количествах в Паньлунчэне — важном месте для династии Шан, располагавшемся недалеко от современного города Ухань, которое поставляло медь, олово и, вероятно, свинец в древний Чжэнчжоу, — после чего обработано местными ремесленниками с использованием методов, которые они использовали для других металлов, сказал он.
Другая же возможная причина заключается в том, что золото было привезено издалека как экзотический металл, что может указывать на то, что в период Шан существовала торговая сеть между долиной Жёлтой реки и золотодобывающими регионами, такими как долина реки Янцзы — дальше на юг, — сказал он.
Лю также отметил, что возле Чжэнчжоу было раскопано совсем мало археологических памятников династии Шан, поскольку над большей частью из них находится большой современный город.
«Большая часть археологических ценностей Чжэнчжоу находится под современным городом Чжэнчжоу, — сказал Лю. — Я уверен, что в будущем выяснится больше.»
Другая же возможная причина заключается в том, что золото было привезено издалека как экзотический металл, что может указывать на то, что в период Шан существовала торговая сеть между долиной Жёлтой реки и золотодобывающими регионами, такими как долина реки Янцзы — дальше на юг, — сказал он.
Лю также отметил, что возле Чжэнчжоу было раскопано совсем мало археологических памятников династии Шан, поскольку над большей частью из них находится большой современный город.
«Большая часть археологических ценностей Чжэнчжоу находится под современным городом Чжэнчжоу, — сказал Лю. — Я уверен, что в будущем выяснится больше.»
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- В Египте нашли могилу древнего полководца
- В Китае раскопали богатый могильник возрастом 2400 лет
- Китайские археологи откопали свинку из Angry Birds
- В Китае обнаружено древнее святилище с останками людей, принесенных в жертву
- Археологи выяснили истинное происхождение легендарного Камня Артура
Новости партнёров