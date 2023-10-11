"Гробница Цербера": в Италии обнаружена древняя усыпальница

Чтобы попасть внутрь погребальной камеры, археологам пришлось аккуратно снять плитку, закрывавшую потолочное отверстие, что позволило сделать "беспрецедентное" открытие.

"В гробнице сохранились фрески на сводах и стенах, мифологические сцены по всему периметру и изображения, среди которых выделяется трехголовая собака", - сказал Мариано Нуццо, суперинтендант археологии, изобразительного искусства и ландшафта Неаполя.

Нуццо добавил: "Три расписных алтаря с сосудами, усопший на погребальном ложе с ценными предметами - все это завершает картину беспрецедентной для этой местности находки".