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"Гробница Цербера": в Италии обнаружена древняя усыпальница

"Гробница Цербера": в Италии обнаружена древняя усыпальница

Автор:
11 октября 2023 12:30
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Италия   археология   гробница   усыпальница   фреска   цербер   
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В пригороде Неаполя обнаружена гробница с фреской, изображающей Цербера - трехголового пса из древнегреческой мифологии. Возраст погребальной камеры составляет около 2 тыс. лет, в ней сохранились останки и множество ценностей.

Находку сделали в ходе археологических исследований, проводившихся перед началом ремонта городской водопроводной системы.

Ранее ученые обнаружили на этой же территории большое количество захоронений, относящихся к периоду Римской республики (510-31 гг. до н.э.) и Римской империи (31 г. до н.э. - 476 г. н.э.).

Своды и стены гробницы сохранили множество фресок практически в первозданном виде.

Особое внимание привлек трехголовый пес, охраняющий врата подземного мира, поэтому усыпальницу прозвали "Гробницей Цербера".

Среди других мифологических фигур, изображенных на стенах, - ихтиокентавры - морские существа с верхней частью тела человека, нижней передней частью лошади и хвостом рыбы. На руке у каждого из них - эрот - крылатый амуроподобный младенец, ассоциирующийся с любовью и сексуальным желанием.

Чтобы попасть внутрь погребальной камеры, археологам пришлось аккуратно снять плитку, закрывавшую потолочное отверстие, что позволило сделать "беспрецедентное" открытие.

"В гробнице сохранились фрески на сводах и стенах, мифологические сцены по всему периметру и изображения, среди которых выделяется трехголовая собака", - сказал Мариано Нуццо, суперинтендант археологии, изобразительного искусства и ландшафта Неаполя.

Нуццо добавил: "Три расписных алтаря с сосудами, усопший на погребальном ложе с ценными предметами - все это завершает картину беспрецедентной для этой местности находки".

В настоящее время продолжаются раскопки большей части гробницы без ущерба для ее содержимого.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Италия   археология   гробница   усыпальница   фреска   цербер   
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2  комментария
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Dobry vojak Svejk Полчаса назад
Цербера как будто ручкой шариковой нарисовали )) В тетрадке по математике ))
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Dwarf61 8 минут назад
Эх, не зря Цербера нарисовали на этой гробнице... Что-то он там охранять должен был. Чтобы это что-то не вырвалось из гробницы в мир живых...
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