"Гробница Цербера": в Италии обнаружена древняя усыпальница

В пригороде Неаполя обнаружена гробница с фреской, изображающей Цербера - трехголового пса из древнегреческой мифологии. Возраст погребальной камеры составляет около 2 тыс. лет, в ней сохранились останки и множество ценностей.
Находку сделали в ходе археологических исследований, проводившихся перед началом ремонта городской водопроводной системы.
Ранее ученые обнаружили на этой же территории большое количество захоронений, относящихся к периоду Римской республики (510-31 гг. до н.э.) и Римской империи (31 г. до н.э. - 476 г. н.э.).
Своды и стены гробницы сохранили множество фресок практически в первозданном виде.
Особое внимание привлек трехголовый пес, охраняющий врата подземного мира, поэтому усыпальницу прозвали "Гробницей Цербера".
Среди других мифологических фигур, изображенных на стенах, - ихтиокентавры - морские существа с верхней частью тела человека, нижней передней частью лошади и хвостом рыбы. На руке у каждого из них - эрот - крылатый амуроподобный младенец, ассоциирующийся с любовью и сексуальным желанием.
Чтобы попасть внутрь погребальной камеры, археологам пришлось аккуратно снять плитку, закрывавшую потолочное отверстие, что позволило сделать "беспрецедентное" открытие.
"В гробнице сохранились фрески на сводах и стенах, мифологические сцены по всему периметру и изображения, среди которых выделяется трехголовая собака", - сказал Мариано Нуццо, суперинтендант археологии, изобразительного искусства и ландшафта Неаполя.
Нуццо добавил: "Три расписных алтаря с сосудами, усопший на погребальном ложе с ценными предметами - все это завершает картину беспрецедентной для этой местности находки".
В настоящее время продолжаются раскопки большей части гробницы без ущерба для ее содержимого.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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