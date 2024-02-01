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В гробнице правителя майя обнаружена нефритовая маска

В гробнице правителя майя обнаружена нефритовая маска

Автор:
01 февраля 2024 09:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Гватемала   археология   гробница   майя   маска   нефрит   
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Археологи, изучающие разграбленную пирамиду майя в Петене, Гватемала, обнаружили загадочную нефритовую маску. Изделие принадлежало ранее неизвестному царю.

Археологический объект Чочкитам расположен вблизи Петенского бассейна на северо-западе Гватемалы. Он считается центром классического периода майя, который длился с 200 по 900 год н. э. Учёные узнали о руинах города в 1909 году, и в ходе изучения были выявлены три основные монументальные группы, связанные между собой центральной дорогой.

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В древности нефрит ценился очень высоко. Майя считали его защитником живых и мёртвых. Поэтому нефритовые маски обычно символизировали божеств или предков, а также служили отражением достатка и могущества погребённых.

В 2021 году археологи обнаружили, что расхитители гробниц прорыли тоннель к центру пирамиды. Однако злоумышленники упустили из виду часть внутренней камеры.

В результате этой оплошности сохранились человеческий череп, кости, на некоторых из которых были вырезаны иероглифы, каменный ящик в форме гроба, керамические артефакты и погребальные приношения, в том числе горшок, устричные раковины и фрагменты нефрита, из которых и состояла маска.

На нескольких костях иероглифами написано имя Ицам Кокай Бахлам. Исследователи полагают, что так звали погребённого владыку, который правил Чочкитамом примерно в 350 году н. э. Примечательно, что на одной из костей изображен правитель, держащий в руках голову божества майя - копию собранной нефритовой маски.

Все артефакты были переданы в лабораторию Holmul Archaeological Project (HAP) для очистки и анализа. Именно там эксперты смогли реконструировать мозаичную маску.

Археолог Франсиско Эстрада-Белли из американского Университета Тулейна и его команда обнаружили захоронение с помощью лазерной технологии LIDAR, говорится в статье в National Geographic. Маска символизирует бога бури, которому поклонялись майя.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Гватемала   археология   гробница   майя   маска   нефрит   
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1  комментарий
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Борис Карабанов Полчаса назад
А "нефритовый стержень" и "нефритовые ворота" так и не нашли?
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