В гробнице правителя майя обнаружена нефритовая маска

Археологи, изучающие разграбленную пирамиду майя в Петене, Гватемала, обнаружили загадочную нефритовую маску. Изделие принадлежало ранее неизвестному царю.
Археологический объект Чочкитам расположен вблизи Петенского бассейна на северо-западе Гватемалы. Он считается центром классического периода майя, который длился с 200 по 900 год н. э. Учёные узнали о руинах города в 1909 году, и в ходе изучения были выявлены три основные монументальные группы, связанные между собой центральной дорогой.
В древности нефрит ценился очень высоко. Майя считали его защитником живых и мёртвых. Поэтому нефритовые маски обычно символизировали божеств или предков, а также служили отражением достатка и могущества погребённых.
В 2021 году археологи обнаружили, что расхитители гробниц прорыли тоннель к центру пирамиды. Однако злоумышленники упустили из виду часть внутренней камеры.
В результате этой оплошности сохранились человеческий череп, кости, на некоторых из которых были вырезаны иероглифы, каменный ящик в форме гроба, керамические артефакты и погребальные приношения, в том числе горшок, устричные раковины и фрагменты нефрита, из которых и состояла маска.
На нескольких костях иероглифами написано имя Ицам Кокай Бахлам. Исследователи полагают, что так звали погребённого владыку, который правил Чочкитамом примерно в 350 году н. э. Примечательно, что на одной из костей изображен правитель, держащий в руках голову божества майя - копию собранной нефритовой маски.
Все артефакты были переданы в лабораторию Holmul Archaeological Project (HAP) для очистки и анализа. Именно там эксперты смогли реконструировать мозаичную маску.
Археолог Франсиско Эстрада-Белли из американского Университета Тулейна и его команда обнаружили захоронение с помощью лазерной технологии LIDAR, говорится в статье в National Geographic. Маска символизирует бога бури, которому поклонялись майя.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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