В гробнице правителя майя обнаружена нефритовая маска

В древности нефрит ценился очень высоко. Майя считали его защитником живых и мёртвых. Поэтому нефритовые маски обычно символизировали божеств или предков, а также служили отражением достатка и могущества погребённых.

В 2021 году археологи обнаружили, что расхитители гробниц прорыли тоннель к центру пирамиды. Однако злоумышленники упустили из виду часть внутренней камеры.

В результате этой оплошности сохранились человеческий череп, кости, на некоторых из которых были вырезаны иероглифы, каменный ящик в форме гроба, керамические артефакты и погребальные приношения, в том числе горшок, устричные раковины и фрагменты нефрита, из которых и состояла маска.